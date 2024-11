Fonte: iStock Libri da leggere a novembre 2024: i titoli imperdibili

Dalla narrativa ai gialli, dai romanzi rosa ai saggi: i libri da leggere nel mese di novembre sono davvero tanti, titoli molto attesi, di autori amatissimi.

Il mese perfetto per fare incetta di letture e dedicarsi a qualche storia appassionante, di quelle che tengono incollati alle pagine, che emozionano, che tengono sulle spine o invitano alla riflessione.

Il tempo per leggere, del resto, è un momento che dedichiamo a noi stessi e al nostro benessere, che ci aiuta a staccare con la quotidianità e viaggiare verso terre lontane, o vite diverse dalle nostre, per allargare i nostri orizzonti e la nostra mente.

Una selezione dei migliori romanzi da leggere a novembre.

Balleremo la musica che suonano di Fabio Volo

Ogni suo libro è un successo, Fabio Volo è un autore molto apprezzato, un artista a tutto tondo che nel corso della carriera ha spaziato dal ruolo di conduttore e quello di attore, senza dimenticare mai la scrittura. Con Balleremo la musica che suonano, pubblicato da Mondadori, racconta sé stesso, la propria storia personale, e lo fa con quello stile narrativo autentico che lo ha fatto apprezzare dai suoi tantissimi lettori.

Settembre nero di Sandro Veronesi

Sandro Veronesi ci racconta la storia di Gigio Bellandi, che incontriamo nel corso di un’estate in Versilia nel 1972: il protagonista ha 12 anni e deve fare i conti con i tumulti di quella età come la musica, il primo amore, la lettura e tanto altro, ma anche di come tutto questo venga improvvisamente interrotto. Settembre nero è un romanzo in cui l’autore presenta un altro dei suoi “eroi normali” e ricco di tanti altri personaggi da scoprire. È stato pubblicato da La Nave di Teso.

La casa dei silenzi di Donato Carrisi

Pronti a farsi risucchiare da un’altra storia di Donato Carrisi? Autore di thriller eccezionali, in cui il lettore stesso viene messo alla prova, torna con un nuovo libro enigmatico e sorprendente, di quelli che tengono svegli per tante ragioni diverse. La casa dei silenzi, pubblicato da Longanesi, ha come protagonista Pietro Gerber, ipnotista o, meglio, un addormentatore di bambini: il suo compito è quello di aiutarli a elaborare traumi e superare paure. Poi incontra Matias e la donna silenziosa che abita il suo sonno. Il resto lo dovete scoprire voi.

L’ora blu: non è il momento di stare da soli di Paula Hawkins

Paula Hawkins ha un talento incredibile nel dare vita a trame inquietanti e adrenaliniche ed è pronta a stupire con il suo nuovo romanzo. Si tratta di L’ora blu: non è il momento di stare da soli pubblicato da Piemme, che ci accompagna a Eris, un’isola con una sola casa, un solo abitante e una sola via d’uscita. Lì prima viveva Vanessa, artista molto celebre, ora ci vive Grace. E una scoperta in una galleria di Londra cambia tutto. Un romanzo ricco di tensione in cui immergersi.

Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè di Laurie Gilmore

Il romanzo perfetto per l’autunno esiste ed è Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè di Laurie Gilmore pubblicato da Newton Compton. Ci troviamo a Dream Harbor, una piccola cittadina dove arriva a vivere Jeanie, dopo aver ereditato il locale del titolo da una zia. E se tutti sembrano legarsi a lei, e al suo caffelatte speziato, c’è qualcuno che sembra riuscire a resisterle: Logan. Sarà davvero così? Una storia perfetta per una giornata in casa, magari immersi un’allettante atmosfera cozy.

Lui, lei e il Paradiso di Sveva Casati Modignani

Sveva Casati Modignani è una scrittrice elegante, la sua penna ammalia da tempo intere generazioni di lettori. E promette di farlo anche con il suo ultimo libro pubblicato da Sperling & Kupfer: Lui, lei e il Paradiso. Ed è proprio lì che incontriamo Dino Solbiati, importante imprenditore sempre circondato da amici e collaboratori. Fino a quando non si sveglia in Paradiso e fa la conoscenza di Stella Recalcati, scrittrice, pronta ad ascoltare la vita dell’uomo, fatta di avventura, donne e una madre con un segreto.

Vale sempre la pena immergersi in una storia di Sveva Casati Modigliani e anche il suo ultimo lavoro è imperdibile.

One dark window di Rachel Gillig

One dark window è il primo volume di una dilogia fantasy a firma di Rachel Gillig, che ci porta in un mondo ricco di intrighi e di misteri, ma anche di magia anche se bandita. Ci porta a Blunder, una città circondata da una nebbia che pare infettare chiunque vi entri in contatto. Qui i lettori incontrano Elspeth, infetta che cela con attenzione questa verità. E qui incontrano un bandito affascinante e misterioso, che cambia tutto. Un romanzo dalle atmosfere intriganti tradotto e pubblicato in Italia da Giunti.

Codice rosso. Come la sanità pubblica è diventata un affare privato

A firma di Milena Gabanelli e Simona Ravizza, Codice rosso. Come la sanità pubblica è diventata un affare privato è un’inchiesta sulla sanità italiana che ne va ad analizzare ogni aspetto: dalle condizioni in cui versano gli ospedali, alla medicina di base, fino alle prenotazioni delle visite, le residenze per anziani e la sanità a pagamento. Un libro per leggere, nero su bianco, lo stato in cui versa il Servizio Sanitario Nazionale. Il volume è pubblicato da Fuori Scena.