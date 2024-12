Fonte: iStock Libri da leggere a dicembre: nove titoli da non perdere

Le feste stanno arrivando e quale momento migliore di questo per dedicarsi alla lettura? Quando si stacca dagli impegni quotidiani, si può ricavare del tempo per sé, magari per immergersi in una storia appassionante, che porti verso mete lontane.

I libri da leggere a dicembre non devono per forza adattarsi al periodo: ci si può avventurare in un romanzo di narrativa molto atteso, oppure scoprire atmosfere mistery con gialli e thriller e, ancora, farsi trascinare da storie d’amore di quelle capaci di farci sognare ed emozionare.

I titoli sono tanti, adatti anche per essere regalati: perché donare un libro è qualcosa di davvero prezioso, è come mettere nelle mani dell’altra persona un biglietto per un viaggio straordinario e indimenticabile.

I libri da leggere a dicembre: per ogni tipologia di lettore e che spaziano in tanti generi diversi.

Intermezzo di Sally Rooney

Sally Rooney è una scrittrice irlandese molto amata, divenuta in pochi anni una di quelle autrici di culto di cui si sentirà parlare a lungo, anche perché è davvero giovanissima, basti sapere che è del 1991. Intermezzo è il suo ultimo romanzo, pubblicato da Einaudi, porta i lettori nella vita di Peter e Ivan Koubek: si tratta di due fratelli, che si ritrovano ad affrontare la vita dopo la morte del padre. Diversissimi, fanno i conti una sorta di interludio nelle loro esistenze: “un periodo di desiderio, disperazione e nuove prospettive – l’opportunità di scoprire quante cose un’unica vita possa contenere senza per questo andare in pezzi”, come si legge nella trama del romanzo. Un romanzo per tutti coloro che amano le storie di vita e di persone.

Tatà di Valérie Perrin

Parliamo di un’altra autrice, anche lei tra le più amate del panorama internazionale: Valérie Perrin. Il suo ultimo romanzo – pubblicato in Italia da Edizioni e/o – è Tatà e promette di essere “un intreccio di storie, personaggi e colpi di scena raccontati nel suo stile fatto di ironia, delicatezza e profondità”, come viene spiegato nella trama del romanzo. Protagonista è Agnès, che viene informata del fatto che la zia Colette è morta, peccato che per lei il decesso fosse avvenuto tre anni prima. Un’indagine la porterà indietro nel tempo a ricostruire la storia della sua famiglia. Il libro da leggere per scoprire (o riscoprire) questa autrice.

Miss Bee e il cadavere in biblioteca di Alessia Gazzola

La penna di Alessia Gazzola è fresca, coinvolgente, capace di accompagnare in storie sempre nuove e appassionanti. Proprio come quella di Beatrice Bernabò, detta Miss Bee e protagonista di un romanzo che intreccia il giallo ai sentimenti e che è ambientato nella Londra del 1924. Miss Bee e il cadavere in biblioteca è pubblicato da Longanesi e – dice la trama – “è una frizzante e incantevole combinazione di suggestioni – da Agatha Christie a Downton Abbey, dai romanzi di Frances Hodgson Burnett fino a Bridgerton – cui si aggiunge l’inconfondibile unicità del tocco di Alessia Gazzola”. Per chi ama questo mix di atmosfere.

Volver. Ritorno per il commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni

Uno scrittore che fa centro con ogni libro e un personaggio che ha conquistato il cuore dei lettori, ma anche quello dei telespettatori grazie alla serie tv con Lino Guanciale. Stiamo parlando dell’autore Maurizio De Giovanni di cui Einaudi ha da poco pubblicato Volver. Ritorno per il commissario Ricciardi, romanzo che trascina il lettore indietro nel tempo, al luglio del 1940 e al Cilento, dove il celebre personaggio dovrà fare i conti con il passato. Per tutti coloro che non si perdono un libro di de Giovanni e per chi lo deve ancora scoprire.

Il matrimonio di Jason Rekulak

Un thriller che leva il fiato: per chi ha apprezzato Teddy, arriva Il matrimonio di Jason Rekulak. al centro della storia un legame apparentemente perfetto, che la protagonista ha con un uomo che è un artista dotato, ma anche rampollo di una delle aziende più potenti d’America. E poi un padre con il quale riconciliarsi. Ma dei segreti inquietanti sono pronti a venire a galla. Il libro per chi ama i thriller mozzafiato.

Wild love. Desiderio selvaggio di Elsie Silver

Un libro romantico, scritto dalla penna frizzante e coinvolgente di Elsie Silver: Wild love. Desiderio selvaggio – pubblicato da Newton Compton – racconta di una storia d’amore tra un sexy miliardario e la sorella del suo migliore amico. L’ambientazione è una cittadina pittoresca di nome Rose Hill, dove lui va a rifugiarsi e ad aprire uno studio di registrazione: peccato che tutti i suoi piani siano destinati a cambiare. La lettura per chi cerca una storia d’amore.

Wicked. Vita e opere della perfida strega dell’Ovest di Gregory Maguire

Il film Wicked spopola sul grande schermo (ed è l’adattamento cinematografico dell’Atto 1 del musical omonimo), quindi perché non regalarsi (e regalare) Wicked. Vita e opere della perfida strega dell’Ovest di Gregory Maguire? Sulla cover, del libro pubblicato da Mondadori, ci sono le due fantastiche protagoniste della pellicola, ovvero Cynthia Erivo e Ariana Grande, rispettivamente Elfaba Thropp, con la pelle verde smeraldo, e la popolare Galinda. La location? Ovviamente la Terra di Oz. Per chi vuole un romanzo avventuroso e pieno di fantasia.

Un cuore per Natale di Sophie Jomain

È invece il perfetto calendario dell’Avvento per tutti coloro che amano i libri e si chiama Un cuore per Natale di Sophie Jomain pubblicato da Fabbri Editori: questo volume è composto da 24 capitoli da aprire mentre si attende che arrivi il Natale, uno al giorno per conoscere una storia d’amore ambientata sulla neve. Romantico e coinvolgente.

Romanzo russo di Alessandro Barbero

Di tutt’altro genere, infine, Romanzo russo di Alessandro Barbero: un’opera di narrativa pubblicata da Sellerio Editore. Che ci porta nella Russia di Gorbaciov grazie a tre personaggi: la giovane storica Tanja, il giudice Nazar e l’attore Mark, le loro trame sono apparentemente separate, ma in realtà si riuniranno. La penna e la capacità narrativa di Alessandro Barbero sono note e molto apprezzate e si riflettono anche in questo libro. Imperdibile.

