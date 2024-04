Premio Strega 2024, i 12 libri candidati e le altre categorie

Fonte: IPA Melissa P, una delle scrittrice candidate al Premio Strega 2024

Finalmente sono stati annunciati i libri e gli autori selezionati a vincere il Premio Strega, per l’edizione 2024. Questo è un anno particolare e si distingue dai precedenti e per una presentazione tripla, con un totale di 29 candidati provenienti da tre selezioni: quella del concorso principale, del Premio Strega Europeo e dello Strega Poesia.

I semifinalisti del 2024, tra nomi noti e new entry

Tra i dodici semifinalisti del Premio Strega, spicca il nome di Melissa P., autrice del famoso bestseller Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire, che promette di attirare l’attenzione del pubblico. Vent’anni dopo lo scandalo suscitato dal suo romanzo erotico autobiografico, Melissa Panarello fa nuovamente parlare di sé. Nel 2003, all’età di soli 17 anni, la sua opera sconvolse l’Italia per la sua crudezza e franchezza nel narrare i turbamenti di una minorenne.

Il suo romanzo “Storia dei miei soldi“, l’ha portata a entrare nella dozzina di semifinalisti di questa settantottesima edizione dello Strega, accanto a nomi già noti e affermati nel panorama letterario italiano. Tra questi spiccano autori come Donatella Di Pietrantonio, Chiara Valerio e Antonella Lattanzi, tutti in lizza per il prestigioso premio.

Offerta Storia dei miei soldi A raccontarci questa storia è una scrittrice, resa famosa quando era molto giovane da un audace romanzo nel quale metteva in scena sé stessa

Un altro nome da citare è quello della giovane scrittrice Valentina Mira, classe 1991, autrice del romanzo Dalla stessa parte mi troverai. Mira, con soli tre anni di carriera letteraria alle spalle, si è fatta notare con il suo debutto X, un racconto toccante e crudo su uno stupro. Il suo nuovo libro, incentrato sui destini di Rossella e Mario Scrocca, offre una prospettiva affascinante sulla storia italiana, partendo dagli eventi di Acca Larentia a Roma nel 1978.

Offerta Dalla stessa parte mi troverai Questa storia comincia una sera d’inverno, il 7 gennaio 1978. Davanti a una sede del Movimento sociale italiano nel quartiere Appio Latino

Oltre a Melissa Panarello e Valentina Mira, tra i dodici semifinalisti troviamo anche autori come Paolo Di Paolo, ritornato dopo undici anni con il romanzo Romanzo senza umani, e Dario Voltolini, già candidato allo Strega nel 2013, che presenta Invernale.

Romanzo senza umani Un uomo solo cammina lungo le rive di un grande lago tedesco. È partito all’improvviso, chiudendo in valigia l’essenziale e un post-it stropicciato con una strana lista di nomi

Offerta Invernale Il padre è un macellaio. Il padre ha il compito di inoltrarsi nella carne morta e di uscirne porgendola ai vivi, perché la vita continui la sua catena vorace

La lista dei finalisti, che verrà annunciata tra due mesi a Benevento, è già attesa con grande interesse da parte degli appassionati di letteratura e critica letteraria. Nel 2023 aveva vinto Ada d’Adamo.

I 12 scrittori in gara: l’elenco completo dei semifinalisti al Premio Strega 2024

Sonia Aggio con Nella stanza dell’imperatore (Fazi)

Nella stanza dell'imperatore Giovanni Zimisce, cresciuto con gli zii materni, i Foca, è diventato con il tempo un valoroso condottiero e combatte con coraggio per l’Impero bizantino accanto a Niceforo

Adrián N. Bravi con Adelaida(Nutrimenti)

Offerta Adelaida Una donna, una artista, una madre. Adelaida Gigli è stata una delle figure femminili più sorprendenti dell'Argentina del secolo scorso

Paolo Di Paolo con Romanzo senza umani(Feltrinelli)

Donatella Di Pietrantonio con L’età fragile(Einaudi)

Offerta L'età fragile Non esiste un’età senza paura. Siamo fragili sempre, da genitori e da figli, quando bisogna ricostruire e quando non si sa nemmeno dove gettare le fondamenta

Tommaso Giartosio con Autobiogrammatica (minimum fax)

Offerta Autobiogrammatica Un gioco sorprendente e vertiginoso: il racconto di un’esistenza – unica e comune – come la storia di un linguaggio

Antonella Lattanzi con Cose che non si raccontano (Einaudi)

Offerta Cose che non si raccontano Ci sono cose che non si raccontano perché le parole sono scogli nel mare

Valentina Mira con Dalla stessa parte mi troverai (Sem)

Melissa Panarello con Storia dei miei soldi (Bompiani)

Daniele Rielli con Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli)

Offerta Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale Si può raccontare un dramma ecologico e sociale come se fosse un incalzante romanzo a più voci?

Raffaella Romagnolo con Aggiustare l’universo (Mondadori)

Offerta Aggiustare l'universo Ottobre 1945. L'anno scolastico inizia in ritardo. È il primo dell'Italia liberata e non è semplice ripartire dalle macerie

Chiara Valerio con Chi dice e chi tace (Sellerio)

Offerta Chi dice e chi tace Un golfo dalla linea morbida, una lunga spiaggia di sabbia che corre parallela alla via Appia tra due colline, il Monte d’Oro e il Monte d’Argento

Dario Voltolini con Invernale (La nave di Teseo)

Premio strega Europeo 2024: i nomi dei finalisti

È stata svelata anche la lista dei finalisti per il Premio Strega Europeo del 2024, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. I candidati in corsa sono:

Shida Bazyar con Di notte tutto è silenzio a Teheran (Fandango Libri)

Paul Lynch, Il canto del profeta (66thand2nd)

Tore Renberg, La mia Ingeborg (Fazi)

Neige Sinno con Triste Tigre (Neri Pozza)

Rosario Villajos, L’educazione fisica (Guanda)

Le autrici e gli autori selezionati avranno l’opportunità di presentare i loro lavori durante il Salone, con incontri individuali programmati tra il 10 e il 12 maggio. La cerimonia di premiazione del Premio Strega Europeo si terrà il 12 maggio alle 18:30 presso il Circolo dei Lettori.

Premio Strega Poesia 2024: i semifinalisti

Il panorama della poesia italiana si arricchisce con l’annuncio dei dodici finalisti del Premio Strega Poesia 2024, che giunge alla sua seconda edizione. Con un totale di 144 libri presentati, il Premio Strega Poesia ha confermato il suo ruolo di rilievo nel panorama letterario nazionale.

Il Comitato scientifico del Premio Strega Poesia, composto da illustri nomi come Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Vivian Lamarque, Valerio Magrelli, Melania G. Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta, ha avuto il compito di selezionare le dodici opere che accedono alla prossima fase di selezione, dalla quale emergerà la cinquina finale. Questa sarà annunciata nel corso del prossimo mese di maggio.

Tra i finalisti spiccano titoli di grande interesse e diversità stilistica, capaci di spaziare tra tematiche e linguaggi poetici differenti. Ecco i dodici libri selezionati:

Quanto di storia di Alida Airaghi (Marco Saya)

Terra dei ritorni di Alessandro Anil (PordenoneLegge-Samuele Editore)

Discomparse di Gian Maria Annovi (Aragno)

Vivi al mondo di Daniela Attanasio (Vallecchi Firenze)

Il dio di Norimberga di Alessandro Baldacci (Pequod)

Mappe senza una terra di Antonio Bux (RP libri)

Natura di Roberto Cescon (Stampa 2009)

Paradiso di Stefano Dal Bianco (Garzanti)

Eredità ed Estinzione di Giovanna Frene (Donzelli)

Tande di Rosaria Lo Russo (Vydia Editore)

Cinema di sortilegi di Tommaso Ottonieri (La Vita Felice)

L’erba di nessuno di Enrico Testa (Einaudi)