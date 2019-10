Che fine ha fatto Melissa P.

editato in: da

Melissa P. è stata per anni al centro di gossip e polemiche, oggi però la sua vita è molto cambiata e ha annunciato di essere diventata mamma. Era il 2003 e lei aveva solamente 17 anni quando arrivò al successo con il libro 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire. Un romanzo erotico tradotto in oltre 40 paesi che si rivelò da subito un caso letterario, arrivando anche al cinema con un film di Luca Guadagnino.

Da allora sono trascorsi molti anni, Melissa, che di cognome fa Panarello, è cresciuta ed è diventata una scrittrice. Ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi e si occupa di astrologia, la sua grande passione da sempre. In questi anni ha scritto ben nove libri, ma solo l’ultimo porta il suo nome per esteso e si intitola Il primo dolore. Racconta di un parto e del legame fra una figlia e una madre.

Un tema che la tocca da vicino soprattutto ora che è diventata mamma. Ad annunciare il lieto evento è stata la stessa Melissa che ha pubblicato un post su Facebook dando il benvenuto al piccolo Cosmo. Da tempo è legata a Matteo Trevisani, scrittore con cui vive a Roma, nel quartiere San Lorenzo.

“Figlio mio, sei venuto al mondo per dimostrare che si può fare a meno dei puntini sulle i e pure delle i – ha scritto la 33enne sui social -. Perché ti chiami Cosmo, la i non c’è e abbiamo imbruttito già un po’ di gente che ti ha chiamato Cosimo. Come io mi chiamo Panarello e non Panariello e tuo padre Trevisani e non Trevisan – poi un augurio -. Che tu sia sempre libero”.

“In pubblico ero condannata perché mi piaceva il sesso, in privato perché non ne facevo abbastanza – ha confessato di recente a Elle, parlando del suo passato -. Ogni maschio si aspettava che fossi come lui mi aveva immaginato ma non ho mai voluto compiacere nessuno. Così più loro cercavano in me quell’icona, più andavo verso la direzione opposta, diventavo una suora ammazzando la mia natura che pure è sensuale e curiosa”.

“L’ultima relazione è sempre quella giusta – ha svelato -. Matteo mi ha dato una quadra, non si aspettava una pornostar, ama la Melissa che sono. Non è lui che mi ha salvata, ovviamente, sono io che sono cresciuta, ho deciso di non farmi determinare dagli uomini, quindi sono andata incontro a una relazione accogliente dove è anche arrivata questa gravidanza”.