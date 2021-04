Le app più utili che ti semplificano la vita

editato in: da

Sono moltissime, ormai, le app in grado di migliorare la nostra vita quotidiana: ora rilassati e scopri quelle che non possono assolutamente mancare sul tuo smartphone! Il nostro dispositivo, infatti, non viene utilizzato solamente per mandare messaggi, telefonare, controllare i social network che più utilizziamo, navigare su internet: oltre a queste opzioni base, esistono moltissime applicazioni che possono risultare ideali in base alle proprie attività ed esigenze.

Queste app, quindi, rendono il sistema da noi sfruttato molto più intelligente, in quanto perfettamente in grado di svolgere in completa autonomia una serie di compiti fondamentali. È importante sfruttare tutte le potenzialità e possibilità della tecnologia per migliorare il proprio modo di vivere, il quale oggi è fortemente cambiato ed orientato ad un costante progresso: questo, ovviamente, grazie anche ad una serie di app utili ed interessanti utilizzabili sia su smartphone che tablet.

App utili per la vita di tutti i giorni

Oggigiorno è possibile videochiamare, guardare film e serie tv in streaming, ma anche giocare online proprio sfruttando tutta la tecnologia di una serie di applicazioni mobili interessanti. Negli ultimi anni è fortemente in crescita lo sviluppo di app di tecnologia avanzata, sempre al passo con le nuove tendenze: dalle più famose, quali Facebook, Instagram, Twitter e Whatsapp a quelle da installare sul proprio cellulare per giocare o, addirittura, lavorare in smartworking. Ovviamente, esistono molte app utili ed interessanti che potresti non conoscere, ma che sicuramente risulterebbero essere un vero e proprio toccasana per migliorare il livello di qualità della vita di tutti i giorni. Quindi, ti invitiamo a considerare tutte le nuove applicazioni che scoprirai leggendo questo nuovo articolo e sfruttare le più utili ed interessanti.

Todoist

Vita frenetica in città? Niente paura! Da oggi ti aiuta Todoist ad organizzare tutti i tuoi impegni e a prenderti anche un po’ di tempo per rilassarti dopo una stancante giornata di lavoro. Infatti, Todoist è un’app molto utile per organizzare appuntamenti ed attività varie, ma soprattutto è perfetta per mettere ordine nella tua settimana. Grazie a questa applicazione, facilmente scaricabile sul tuo smartphone, avrai la possibilità di concentrati su ciò che davvero conta ed è importante portare a termine in quel momento: un compito al lavoro, una lezione, il conseguimento di un attestato. Tutto ciò che reputi fondamentale! Da qualsiasi dispositivo tu scelga di accedere, e quindi smartphone o tablet, hai sempre la possibilità di recuperare i dati di cui necessiti per poter organizzare al meglio la tua giornata. Lo sapevi che Todoist ti permette anche di creare gruppi di lavoro con i tuoi colleghi? È proprio così!

E questo costituisce uno degli enormi vantaggi di questa super applicazione: puoi anche trasformare il tuo cellulare in una sorta di assistente virtuale, ideale per aiutarti a ricordare quali sono gli impegni immancabili della giornata. Basta caos e disordine nella vita quotidiana: il primo passo è proprio scaricare Todoist, registrarti ed accedere per iniziare a dare forma al tuo calendario. Con Todoist, tutte le attività che scegli di programmare possono essere personalizzate, ma anche uniche o ricorrenti e questa è una possibilità molto importante, in quanto non avresti ogni volta la necessità di riprogrammare un evento. In questa app, inoltre, i colori giocano un ruolo davvero importante: rosso, blu, azzurro, bianco determinano il grado di urgenza di un impegno o di una attività, secondo le tue necessità. Questa app dal design lineare e raffinato è facilmente scaricabile dallo store del tuo smartphone. Cosa aspetti? Metti ordine nella tua vita!

Zoom

Zoom è tra le app più famose e scaricate del momento e non facciamo fatica a credere che tu la conosca già. È forse la piattaforma più utilizzata per le videoconferenze, soprattutto per chi lavora molto da casa e non ha la possibilità di presentarsi in ufficio. Questa app, appunto, permette facilmente di interfacciarsi con molte persone nello stesso momento ed interagire normalmente durante una riunione di lavoro, ma che consente anche di registrare sessioni che possono essere riguardate successivamente. In particolare, mette a disposizione una serie di strumenti che moltissime altre app non sono in grado di vantare e stiamo parlando di una Zoom Room, Zoom Phone, Webinar Zoom, Screen Share Zoom. La prima, ad esempio, è una funzione ideale per creare un ambiente di videoconferenza organizzato al 100%, con una buona qualità audio e video per tutta la durata della riunione.

Zoom, inoltre, offre la possibilità di scegliere tra un account gratuito, e quindi molto basico, ed uno a pagamento in base alle proprie esigenze. Ad esempio, se si desidera organizzare una videoconferenza con 100 persone, sarà necessario usufruire della versione a pagamento. Poi, durante le videochiamate è possibile partecipare attivamente prendendo la parola, proprio come se ci si trovasse faccia a faccia. È molto interessante come Zoom venga sempre più utilizzato anche per svolgere lezioni universitarie a distanze, ideali per gli studenti lavoratori. Insomma, si tratta proprio di uno strumento virtuale dalle molteplici funzioni e sicuramente utile un po’ a tutti. Non essere indeciso/a, scarica subito Zoom ed inizia a videochiamare con chi vuoi!

Google Classroom

E di Google Classroom ne avevi già sentito parlare? È un’app utilissima che potrebbe migliorare sicuramente le tue lezioni a casa. Infatti, è proprio un servizio gratuito sviluppato da Google per scuole ed università, il cui obiettivo è proprio quello di semplificare la distribuzione dei materiali didattici. Inoltre, agevola moltissimo la modalità di comunicazione fra docenti e studenti. Quindi, è proprio quasi come partecipare dal vivo ad una lezione, organizzare l’attività, svolgere compiti di gruppo e comunicare in tempo reale ricevendo un feedback istantaneo. Google Classroom è un vero e proprio progetto, creato dagli insegnanti per risparmiare tempo, mantenere le classi organizzate, ma migliorare anche la comunicazione: così facendo, il tempo dedicato dai docenti al lavoro cartaceo si dimezza e non di poco.

Infatti, sfruttando questa nuova tecnologia, ogni maestro potrà tranquillamente ritirare i test evitando lo spreco di carta e contribuire al miglioramento dell’apprendimento degli studenti in maniera costante ed interattiva. Pensi possa essere difficile mantenere l’ordine a distanza? Niente affatto! Sfruttando l’enorme potenziale del Drive, tutti i compiti e le esercitazioni saranno facilmente organizzate in cartelle, sempre fruibili e a portata di tutti, evitando il rischio che un qualsiasi esercizio possa andare perso.

KeePass

Tra le app più utili scaricabili sul proprio smartphone, vogliamo ricordare KeePass: perfetta per custodire tutte le tue password, relative ad accessi ai social ma anche al tuo account in banca. Insomma, oggigiorno una password è richiesta quasi per accedere ovunque, anzi, sicuramente. A tal proposito, molto spesso ci viene chiesto di creare password nuove, aggiornate, ma allo stesso tempo facilmente memorizzabili: questo non è purtroppo sempre possibile e la tendenza, ormai, è proprio quella di inserire moltissime password differenti per diversi account. In questo modo è molto facile dimenticarsi quale password possa corrispondere ad un determinato account. Fortunatamente, esistono app e programmi che possono aiutarci a custodire tutte le nostre password, tra le quali KeePass.

Punto forte di questa utilissima applicazione è sicuramente il fatto che le password non vengano salvate nel Cloud, scartando quindi la probabilità che queste possano essere rubate da qualche criminale online. Infatti, scaricando questa app, il database delle password resterebbe solo ed esclusivamente nelle tue mani e con la possibilità di essere salvato su disco fisso o dispositivo USB. Inoltre, questa app gratuita è disponibile per diversi sistemi e siamo più che sicuri che potrebbe aiutarti a facilitare l’accesso ai tuoi account più utilizzati. Per noi questa app merita assolutamente un 10 e lode!

Svuotafrigo

Svuotafrigo: il nome di questa scaricatissima app è davvero molto buffo e divertente. Hai pochi ingredienti nel frigo e non sai proprio cosa cucinare questa sera? Ci pensa Svuotafrigo a darti una mano! Si tratta di un’applicazione molto interessante, dedicata al mondo culinario, che ti aiuterà a ridurre di moltissimo gli sprechi alimentari. Svuotafrigo non solo ti salverà dal tanto temuto pranzo in famiglia della domenica, bensì ti offrirà una vasta gamma di ricette consultabili in qualsiasi momento. Insomma, potremmo anche definirla come una sorta di enciclopedia sempre aggiornata e molto varia, perfetta per soddisfare anche i palati più difficili. La puoi scaricare gratuitamente dallo store del tuo smartphone e creare il tuo piatto preferito, sfruttando tutti gli strumenti messi a disposizione: infatti, questa app è molto semplice ed intuitiva e di grande ispirazione in caso tu sia a corto di idee.

Stocard

Grazie a Stocard, invece, potrai migliorare le tue esperienze di acquisto: parliamo di una app completamente gratuita e molto cliccata, in quanto permette di aggiungere diverse carte fedeltà ed averle sempre a portata di mano. Inoltre, per alcune tipologie di carta, è possibile anche ricevere una serie di vantaggiosi sconti su alcuni prodotti, essere aggiornati sulle offerte e non farsi scappare il prezzo migliore. È poi molto utile anche in viaggio. Stocard è una app molto utile perché ti consentirà di alleggerire il tuo portafoglio: ogni volta che entri in negozio, al momento del pagamento in cassa, è regolare che venga richiesta la tesserà fedeltà e, per intenderci, quella che ti serve ad accumulare punti. È anche vero, però, che troppo spesso queste carte fedeltà vengono dimenticate nel cassetto del comò perché troppo scomode ed ingombranti. Con Stocard non avrai più questo problema: tutte le tue carte verranno raccolte in maniera virtuale e potrai utilizzarle facilmente ad ogni tuo acquisto, senza rinunciare agli sconti migliori. Scaricala, è completamente gratuita!

IFTTT

Il nome di questa app risulta quasi impronunciabile, ma questo poco importa se pensiamo che è utilissima a far lavorare in completa sinergia tutte le tue applicazioni ed i tuoi dispositivi. IFTT è un servizio molto pratico e gratuito che si basa su un principio molto semplice ed intuitivo per il quale risulta essere possibile collegare più applicazioni diverse a dispositivi vari, permettendo l’elaborazione automatica dei dati; proprio quell’elaborazione che, senza questa app, dovresti svolgere manualmente. Parlando dell’aspetto pratico, scegliamo di fornirti uno tra gli esempi più lampanti: scegli di voler salvare tutte le foto pubblicate in Instagram in Dropbox, ma non sai come fare. Dovresti quindi salvarle manualmente, ma è proprio qui che entra in gioco questa pazzesca app: attraverso un applet potrai fare in modo che Instagram ed il Dropbox entrino in completa sintonia e che lavorino congiuntamente ed automaticamente per salvare le tue foto preferite. IFTT è l’ideale, in quanto offre un servizio a 360 gradi e personalizzato sotto ogni aspetto: potrai dare libero sfogo alla fantasia!