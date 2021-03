Le migliori app per trovare ricette e cucinare

editato in: da

Cucinare non è solo fondamentale per il sostentamento delle persone, ma è un’azione educativa che ha molti risvolti sociali. Sono tantissimi infatti i genitori che, attraverso la cucina, insegnano ai loro bambini quanto sia importante non sprecare gli alimenti, ma usare la giusta creatività per dare loro nuova vita. Negli ultimi anni sono state sviluppate tantissime app per ricette che hanno svariati obiettivi come aiutare a fare una lista della spesa performante e fornire consigli per realizzare ricette semplici con gli ingredienti a disposizione in casa: ecco quali sono quelle più utilizzate e perché.

App per cucinare: quali usare

Secondo i dati forniti da FAO e Coldiretti, ogni anno nel mondo viene sprecata almeno una tonnellata di cibo; nello specifico in Italia ogni abitante spreca 124 chili di cibo all’anno. Per evitare di continuare in questa direzione di totale insostenibilità, sono state realizzate alcune app che forniscono consigli utili su come massimizzare l’utilizzo del cibo, acquistare prodotti in modo oculato, imparare a conservare al meglio gli alimenti e quindi ridurre gli sprechi.

Pucci Frigo

Pucci Frigo è un’app disponibile per Android che ricorda quali sono le scadenze alimentari, in modo da evitare inutili sprechi. Funziona in modo molto intuitivo perché basta segnare il nome del cibo e la data di scadenza: gli alimenti vengono segnalati con una faccia allegra quando mancano molti giorni alla data di scadenza, mentre triste quando si avvicinano alla data. Le notifiche sullo stato dell’alimento arrivano su base giornaliera, in modo da non rischiare di passare inosservate.

UBO

Molto spesso lo spreco degli alimenti viene causato anche dall’errata conservazione dopo che sono stati aperti. Quindi oltre a gettare il cibo effettivamente scaduto, si rischia anche di non saperlo conservare, sprecando alimenti che in realtà sono ancora buoni. Da questa consapevolezza è nata la piattaforma e app anti spreco alimentare UBO (una buona occasione) che informa le persone sulla corretta conservazione degli alimenti.

Eco dal Frigo

L’app svuotafrigo per eccellenza è Eco dal Frigo, realizzata da Missione Bambini contro lo spreco alimentare. Con questa app è possibile trovare tante idee per cucinare, usando gli ingredienti che si hanno disposizione in frigorifero. Questa app per cucinare è molto utile anche per intrattenere i più piccoli e farli divertire in cucina, mettendo alla prova tutta la loro creatività.

My Foody

MyFOODY è un’app, disponibile sia per iOS che per Android, che permette di trovare le offerte dei supermercati più vicini, risparmiando in modo importante sulla spesa e riducendo lo spreco alimentare. Tra i cibi selezionati si possono trovare quelli buoni, ma prossimi alla scadenza, quelli che presentano dei difetti di confezionamento e quelli stagionali che altrimenti rischierebbero di venir sprecati.

Ecofood Prime

Ecofood Prime è un’app, disponibile sia per iOS che per Android, fondata da due ragazzi per combattere lo spreco alimentare e costruire una rete di offerte commerciali di qualità. Come funziona? Attraverso un ecoshop sullo smartphone, ogni utente può ricevere le proposte di offerte dei punti vendita più vicini che offrono alimenti prossimi alla scadenza, prodotti con difetti estetici o in eccedenza etc. Questi prodotti possono essere acquistati a prezzi vantaggiosi e Ecofood Prime funge anche da food organizer perché invia notifiche temporizzate per ricordare l’avvicinarsi delle scadenze dei cibi acquistati. Quest’app fornisce ingredienti per ricette deliziose e low budget, combattendo in modo concreto lo spreco alimentare.

Svuotafrigo

Svuotafrigo è una applicazione che è disponibile per iOS e Android e fornisce alcuni consigli utili per usare gli ingredienti in frigo in modo creativo e gustoso. Quest’app per ricette mette a disposizione oltre 10.000 piatti che possono essere realizzati in modo più o meno elaborato e possono essere condivisi attraverso i principali social network. Non bisogna fare altro che selezionare gli ingredienti che si hanno a disposizione in frigorifero e scegliere la ricetta proposta più golosa.

Giallo Zafferano

Giallo Zafferano è una delle app di ricette più conosciute e apprezzate ed è disponibile sia per iOS che per Android. Tra le sue numerose funzioni c’è quella di fare una ricerca delle ricette a partire dagli ingredienti che si hanno a disposizione. In questo modo ogni persona può trovare la giusta ispirazione per impiegare al meglio gli ingredienti rimasti, senza incorrere in alcuna tipologia di spreco.