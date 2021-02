5 ricette per riutilizzare la carne avanzata in cucina

editato in: da

Cosa fare con la carne avanzata in cucina

Una buona zuppa, a involtino, sotto forma di frittata, ridotta in polpette oppure inserita nelle verdure per un gustoso ripieno: sono tante le ricette, alcune della tradizione gastronomica italiana, che possono dare nuova vita agli avanzi della carne attraverso piatti semplici da preparare, genuini e amati da tutta la famiglia.

Diciamo no allo spreco

Un ottimo motivo, il riuso degli avanzi, importante soprattutto per evitare gli sprechi alimentari, purtroppo ancora troppo alti nel mondo. Anche se le ultime statistiche pubblicate nel report che Waste Watchers international ha realizzato in collaborazione con il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari dell’Università di Bologna hanno svelato che nel 2020, anno della pandemia, gli italiani hanno gettato nella pattumiera l’11,78% di prodotti alimentari in meno rispetto al 2019, c’è purtroppo ancora poco da rallegrarsi.

Secondo la FAO, infatti, ogni anno finisce nella spazzatura circa un terzo di tutto quello prodotto, solo in Italia gettiamo via cibo per 13 miliardi di euro. La filiera della carne, però, rappresenta una piccola eccezione, impattando, secondo gli ultimi dati Nielsen, solo per il 5% sugli sprechi complessivi.

In occasione della Giornata internazionale contro lo spreco alimentare, Carni Sostenibili – l’associazione no profit per il consumo consapevole e la produzione sostenibile di carni e salumi – ha raccolto le 5 ricette irrinunciabili da fare con gli avanzi di carne e di affettati. A rendere indispensabile questa “guida anti-spreco” i consigli della nutrizionista Elisabetta Bernardi.

Come riciclare la carne e i salumi: un bel ripieno è la soluzione ideale

Carne e salumi che avanzano sono l’ingrediente perfetto di uno dei piatti principe della cucina del riuso: le verdure ripiene. Non il solito polpettone, quindi, ma un abbinamento perfetto con verdure: zucchine, peperoni, ma anche pomodori e melanzane. Gli ingredienti? Carne tritata mescolata con qualche fetta di salumi, uova, pane raffermo ammollato nel latte e parmigiano e verdure lessate. Una volta pronto l’impasto, adagialo all’interno degli ortaggi che più ti piacciono, versa un filo d’olio e inforna in forno caldo per circa 20 minuti. “Gli avanzi nobilitano il piatto per il loro apporto di proteine di ottima qualità e di vitamina B12, presente esclusivamente negli alimenti di origine animale”, spiega la nutrizionista.

Come riciclare la carne del brodo: dal bollito alle polpette

Le polpette di bollito sono un piatto della tradizione culinaria romana. Prepararle è semplicissimo: se ti è avanzata della carne di bollito, basta tritarla, aggiungerla in una ciotola con le patate lesse e amalgamare anche con la scorza di un limone grattugiata, parmigiano, ricotta, uova, sale e pepe. Il procedimento, poi, è quello delle classiche polpette ripassate nel pangrattato e cotte in padella. Il segreto per una crosticina croccante e una frittura sana? “Usare olio extra vergine di oliva ben caldo”, dice l’esperta. “Oppure, per un’alternativa light, va benissimo anche la cottura in forno”. Perfette “accompagnate con un contorno di verdure grigliate – prosegue la dottoressa – una piccola porzione di pane e una porzione di frutta ed ecco che un pasto nutrizionalmente completo è servito!”

Come riciclare il pollo arrosto? Con una zuppa

Gustoso e tenero quando è caldo, un po’ meno il giorno successivo dopo il riposo in frigorifero. Per evitare di sprecare il pollo arrosto, una zuppa è il riciclo perfetto. “Le zuppe sono alimenti che andrebbero consumati più spesso – dice la dottoressa Bernardi – non solo perché sono un vero e proprio comfort food, ma anche perché numerosi studi dimostrano che aumentando nella pietanza la percentuale di acqua o di ingredienti ricchi d’acqua, si abbassa la densità energetica di un alimento e si riesce a raggiungere prima il senso di sazietà e quindi a ridurre senza troppi sacrifici le calorie della dieta”. Come fare? Prepara un brodo a tuo gusto, aggiungendo qualche cereale. A 10 minuti dal termine della cottura inserisci i pezzetti di pollo già cotti. Regola di sale e pepe poco prima di spegnere il fuoco e completa il piatto con un filo d’olio d’oliva.

Come riciclare l’arrosto avanzato: via libera agli involtini

Sono amati da tutta la famiglia. E in tutte le salse! In bianco o al sugo, gli involtini di vitello, arricchiti da qualche fetta di salumi, sono una buona alternativa per non mangiare sempre il “solito” arrosto avanzato. Un piatto sfizioso “al quale aggiungerete una listarella di carota, o di peperone, gradito soprattutto da bambini e anziani, per l’estrema tenerezza delle carni. Il vitello è infatti utilizzato molto spesso come alimento per chi ha difficoltà di masticazione, ma che ha comunque necessità nutrizionali elevate. È una fonte particolarmente buona di proteine, niacina, vitamina B6, vitamina B12, fosforo, zinco e ferro, e 100 g di vitello forniscono oltre il 25% di questi nutrienti”, secondo l’esperta.

Come riciclare il ragù: la frittata è servita

I napoletani amano quella di pasta, ma anche la carne si presta come ingrediente ideale per una frittata. È perfetta quella del ragù, ma anche del bollito o dello spezzatino. Basta aggiungerla in una ciotola (eventualmente prima tritata, se i pezzi sono grandi) nella quale avrai sbattuto delle uova. Aggiungi del prezzemolo tritato e, se il composto fosse asciutto, ammorbidisci con alcuni cucchiai di latte. In una padella scalda un cucchiaio abbondante d’olio, versa il composto e fai dorare da entrambi i lati. E come contorno?Secondo la dottoressa Bernardi l’abbinamento migliore “è un’insalata mista fresca, una fetta di pane e un frutto. Il tutto per aggiungere una quota di carboidrati a un piatto molto ricco di proteine nobili come questa frittata”, conclude l’esperta.