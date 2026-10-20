Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Barattolo con gel e capsule di PDNR

Il PDRN, ricavato spesso dal DNA di pesci o da microalghe, è entrato nei cosmetici per il viso in sieri, creme ed essenze.

Le proprietà rigenerative osservate in ambito medico-estetico non si possono attribuire automaticamente ai prodotti topici, per i quali servono ulteriori studi.

Le formule possono combinare PDRN e altri ingredienti; vanno introdotte seguendo le indicazioni d'uso e con cautela sulle pelli sensibili.

Il PDRN nella skincare è un ingrediente innovativo proveniente dalla cosmetica coreana, che promette di rendere la pelle più luminosa, idratata e giovane. Si tratta principalmente di frammenti del DNA di specie appartenenti alla famiglia dei salmoni, purificati e inseriti all’interno di formulazioni topiche per il viso.

Dopo essere entrato nei trattamenti di medicina estetica, questo ingrediente innovativo è riuscito a inserirsi progressivamente anche in molte formulazioni cosmetiche per uso quotidiano, come ad esempio sieri, maschere e creme. Ma quali sono i reali benefici del PDRN per la pelle del viso?

In questo articolo del magazine di DiLei analizzeremo le possibili proprietà benefiche di questo ingrediente, distinguendolo dai nucleotidi utilizzati in ambito medico-estetico e considerando alcune delle formulazioni più diffuse in commercio.

Prodotti per il viso con PDRN: come sceglierli

Il PDRN, o polidesossiribonucleotide, altro non è che una miscela di frammenti di DNA ottenuta attraverso processi di estrazione e purificazione a partire dai tessuti riproduttivi di alcune specie di pesci, come il salmone e la trota. Tuttavia, nell’ultimo periodo si stanno sviluppando anche varianti vegane che prevedono l’estrazione di questi frammenti di materiale genetico a partire da microalghe marine.

L’interesse scientifico per questo ingrediente è nato dalle sue possibili proprietà rigenerative per la pelle. Infatti, alcune ricerche hanno evidenziato un possibile coinvolgimento del recettore dell’adenosina A2A, responsabile della modulazione del processo infiammatorio e della guarigione delle ferite cutanee.

Tuttavia, è necessaria una precisazione, poiché tali effetti sono stati evidenziati in studi incentrati su trattamenti medico-estetici, che raggiungono gli strati più profondi dei tessuti. Ciò non consente di estendere automaticamente tutte queste possibili proprietà benefiche anche ai cosmetici applicati sul viso, per i quali sono necessari ulteriori studi volti a verificarne l’eventuale assorbimento e gli effetti benefici sulla texture cutanea.

Spesso le formulazioni cosmetiche che contengono PDRN presentano anche altri ingredienti utili per idratare, elasticizzare e mantenere più a lungo il benessere cutaneo. Tra questi troviamo sicuramente l’acido ialuronico, alcuni peptidi anti-age, la niacinammide, che contribuisce alla riparazione della normale barriera cutanea, e altre molecole come il collagene idrolizzato o il retinolo.

Migliori prodotti con PDRN e DNA di salmone per la skincare

Il mercato della skincare coreana con PDRN comprende tantissimi prodotti differenti per consistenza, ingredienti e modalità di applicazione. Tra le proposte disponibili su Amazon si trovano patch contorno occhi, sieri concentrati, essenze e creme anti-age. Ecco cinque prodotti da conoscere, tenendo in considerazione che i benefici dipendono dalla formulazione completa e non esclusivamente dalla presenza di PDRN.

Medicube PDRN Caffeine Collagen Eye Patch

I Medicube PDRN Caffeine Collagen Eye Patch sono patch dedicati alla zona del contorno occhi, particolarmente soggetta a disidratazione e segni di stanchezza. La formulazione associa PDRN, caffeina e collagene, ingredienti utilizzati per migliorare l’aspetto della pelle e favorire un effetto levigante temporaneo. La caffeina è interessante soprattutto per il suo possibile contributo sull’aspetto del gonfiore perioculare, mentre il collagene cosmetico svolge prevalentemente un’azione idratante e filmogena.

Medicube PDRN Caffeine Collagen Eye Patch Patch contorno occhi con PDRN, caffeina e collagene

VT Cosmetics PDRN 100.000 ppm

VT Cosmetics PDRN 100.000 ppm è un trattamento cosmetico che punta sull’associazione tra PDRN e ingredienti idratanti come l’acido ialuronico. La formulazione è pensata per migliorare l’aspetto di una pelle disidratata, poco luminosa o caratterizzata da una texture irregolare. L’acido ialuronico contribuisce a trattenere acqua negli strati superficiali dell’epidermide, favorendo un effetto rimpolpante cosmetico.

Offerta VT Cosmetics PDRN 100.000 ppm Trattamento viso con PDRN e acido ialuronico

VT Cosmetics PDRN Essence

VT Cosmetics PDRN Essence è un’essenza viso che si distingue per l’impiego di PDRN di origine vegetale, alternativa alle formulazioni tradizionalmente derivate dal salmone. Questo tipo di ingrediente risponde al crescente interesse verso materie prime cosmetiche di origine non animale. L’essenza può essere inserita nella skincare quotidiana come passaggio successivo alla detersione, prima della crema idratante. È una soluzione vegana interessante per chi desidera sperimentare formulazioni innovative senza ricorrere necessariamente a cosmetici contenenti derivati del pesce.

Offerta VT Cosmetics PDRN Essence Essenza viso con PDRN di origine vegetale

L’Oréal Paris Revitalift Filler

L’Oréal Paris Revitalift Filler è un trattamento viso rimpolpante appartenente a una linea conosciuta soprattutto per le formulazioni a base di acido ialuronico. Può rappresentare un’alternativa per chi cerca un cosmetico idratante e anti-age, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto delle piccole rughe da disidratazione. L’acido ialuronico e il PDRN contribuiscono infatti a rendere la pelle visivamente più distesa e a creare un effetto glow.

Offerta L'Oréal Paris Revitalift Filler Trattamento viso rimpolpante per un effetto Glow

Mary & May Crema Spicule Retinolo

Mary & May Crema Spicule Retinolo è una proposta cosmetica che combina l’approccio della skincare coreana con ingredienti orientati al miglioramento della texture cutanea. Il retinolo è noto per la sua capacità di favorire il rinnovamento epidermico e migliorare gradualmente alcuni segni del fotoinvecchiamento. Le spicule, invece, sono microstrutture utilizzate in determinate formulazioni cosmetiche, che possono provocare una sensazione di pizzicore.

Offerta Mary & May Crema Spicule Retinolo Crema viso con retinolo e tecnologia spicule

Come e quando usare questi prodotti

I cosmetici a base di PDRN si possono inserire tranquillamente nella propria skincare routine mattutina o serale. Si tratta, infatti, di formulazioni che svolgono un’azione idratante e nutriente sulla pelle. Vanno ovviamente seguite tutte le indicazioni fornite dal brand produttore sui tempi e sulle modalità di applicazione dei diversi cosmetici contenenti PDRN.

Tutti coloro che utilizzano retinolo e acidi esfolianti dovrebbero introdurre in modo molto graduale i prodotti contenenti PDRN, in modo che la pelle si adatti pian piano. Quando si deve applicare un nuovo prodotto su una pelle particolarmente sensibile o reattiva, è sempre necessario effettuare una prova su una piccola area di pelle prima di procedere con l’applicazione vera e propria.

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Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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