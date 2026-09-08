Un posto al sole, le anticipazioni del 9 settembre 2026: la verità sulla sparizione di Eduardo

Clara, Rosa e Damiano sono sempre più convinti che Eduardo sia fuggito con Stella ma la verità è un'altra: trama di "Un posto al sole" del 9 settembre

Ufficio stampa Rai Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 9 settembre 2026.

Nella puntata precedente dell’8 settembre

Martedì 8 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Clara è disperata all’idea che il marito sia fuggito con Stella, e la difesa di Eduardo da parte di Rosa aumenta la tensione con Damiano. Grillo sembra vicino a prendersi la rivincita contro Sabbiese. Mortificato per un clamoroso errore al Vulcano, Samuel cerca di rimediare, mentre Micaela comincia ad avere forti dubbi sull’effettiva natura dell’incidente. Serena affronta problemi con il b&b che, nella sua risolutezza, rafforzano il legame con Filippo.

Anticipazione della puntata del 9 settembre 2026

Clara, Rosa e Damiano sono sempre più convinti che Eduardo sia fuggito con Stella, ma la realtà si fa più oscura: Eduardo è in mano a Grillo che, una volta ottenuta una confessione, potrebbe non fermarsi. Le accuse di Micaela contro Lorenza, sostenute anche da Samuel, fanno salire la tensione al Caffè Vulcano. Le condizioni di Gianluca restano stazionarie e Alberto viene avvicinato da Vittoria con una richiesta.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 7 all’11 settembre 2026.