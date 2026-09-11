Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori styler in offerta da comprare

Dyson Airwrap e Dreame Airstyle si sfidano: i due colossi dello styling infatti oggi costano pochissimo grazie agli sconti su Amazon e sono l’occasione perfetta per fare un affare. Con l’autunno è arrivato il momento di prendersi cura della propria chioma con un device che fa tutto da solo, asciugando e creando acconciature differenti, dal riccio al liscio. Scegliere è davvero difficile, ma abbiamo la soluzione giusta in base alle tue esigenze.

Dyson Airwrap, lo styler più amato

Il Dyson Airwrap non ha certo bisogno di presentazioni. Parliamo di uno styler virale che ha conquistato Instagram e Tik Tok, diventando l’oggetto del desiderio di tantissime persone. Asciuga i capelli e gli acconcia in un solo gesto, grazie ad accessori di alto livello e grande potenza.

Il dispositivo è dotato di un motore digitale che genera una pressione d’aria che permette di modellare, lisciare e arricciare la chioma senza provocare danni termici. Il controllo intelligente della temperatura permette di misurare costantemente la temperatura, mantenendola sempre costante con ben tre livelli di intensità.

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In più il Dyson Airwrap pesa pochissimo ed è dotato di un filo lungo ben due metri, consentendoti una grande libertà di movimento mentre lo utilizzi. La versione Origin ora è scontatissima su Amazon e costa solamente 299 euro. Con ben tre accessori in dotazione: una bocchetta per arricciare, una per asciugare e un’altra per lisciare, questo styler è completo e di altissima qualità.

Dreame Airstyle Era, lo styler 8 in 1

Se cerchi uno styler con tutto ciò di cui hai bisogno e super accessoriato, il Dreame Airstyle Era è quello che fa per te. Il dispositivo è dotato di un motore da ben 110mila giri al minuto con tecnologia Jet AirFlow che garantisce un’asciugatura veloce e uno styling di altissimo livello.

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Tutto sempre proteggendo la chioma grazie ad un sistema che controlla la temperatura, monitorandola sino a mille volte al secondo per evitare danni termici. In più l’uscita d’aria a 360 gradi aiuta a raggiungere ogni singola ciocca con facilità e senza sforzi.

Il prezzo, grazie alle offerte di Amazon, è di 299 euro, dunque come il Dyson Airwrap, ma con molti più accessori. Sono ben otto infatti gli accessori inclusi in questo styler per aiutarti a sperimentare e creare la tua acconciatura.

Troviamo ben due spazzole liscianti e due arricciacapelli automatici, ma anche una spazzola volumizzante, una bocchetta lisciante con forma a U e un diffusore per ricci super naturali. Grazie al fissaggio magnetico puoi cambiare velocemente gli accessori, mentre il cavo ha un sistema antigroviglio e un filtro removibile che ti consentirà di far durare a lungo il tuo dispositivo per lo styling.

Quale scegliere fra Dyson Airwrap e Dreame Airstyle Era

Quale scegliere fra i due? Parliamo in entrambi i casi di device di altissimo livello da scegliere in base anche al tipo di capello da trattare e allo styling che desideri. Dyson Airwrap è senza dubbio un prodotto di altissima qualità, conosciuto, testato e amato da utenti in tutto il mondo. Un punto di riferimento per chi desidera uno styling veloce e senza danni al capello.

Il Dreame Airstyle Era ha ottime prestazioni tecniche e tantissimi accessori. Dunque è uno strumento piuttosto versatile se vuoi passare dal riccio a liscio senza dover per forza integrare altri dispositivi.

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