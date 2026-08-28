Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Lo sconto che aspettavi su Dyson

Se c’è un oggetto del desiderio che staziona perennemente nelle wishlist di mezza Italia e nei sogni proibiti di chiunque ami prendersi cura della propria chioma, è senza dubbio lui. E oggi, grazie ai provvidenziali saldi di fine stagione di Amazon, l’idea di averlo trionfante sulla mensola del proprio bagno diventa finalmente realtà: il celeberrimo Dyson Airwrap è sceso al suo minimo storico.

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L’oggetto per lo styling che (quasi) non ha bisogno di presentazioni

Spiegare nel dettaglio cos’è il Dyson Airwrap è, a questo punto, quasi un insulto all’intelligenza collettiva. È talmente famoso, iconico e onnipresente nei feed di ogni social network che ormai lo conoscono davvero tutti, anche chi non ha mai tenuto una spazzola in mano.

Il più imitato della storia

Tuttavia, per rinfrescare la memoria a chi finge di non saperlo o vuole giustificare l’investimento: parliamo del multi-styler rivoluzionario che. Questo strumento avveniristico sfrutta un principio fisico noto come “effetto Coanda”, ovvero la capacità di un flusso d’aria ad alta velocità di seguire i contorni di una superficie curva. Il risultato?spettacolare ai capelli usando esclusivamente la potenza e la direzionalità dell’aria, senza mai ricorrere a quel calore estremo che finisce inevitabilmente per friggere e spezzare le punte.Grazie al suo, che misura la temperatura del flusso d’aria decine di volte al secondo, garantisce uno styling impeccabile, da salone di bellezza, in pochissimi minuti e con zero danni strutturali alla fibra capillare. Fine della spiegazione tecnica, perché in fondo sappiamo tutti che lo desiderate già a prescindere dai dettagli scientifici.

Dalla sua trionfale uscita sul mercato, il mondo dell’hairstyling è letteralmente impazzito e la corsa al plagio è iniziata. Negli anni abbiamo visto sfilare davvero di tutto sui social e sugli scaffali: dai cloni a basso costo spuntati come funghi su ogni piattaforma di e-commerce, alle innumerevoli spazzole ad aria chiaramente e furbescamente “ispirate” al suo inconfondibile design cilindrico, fino ad arrivare a diverse aziende storiche e rinomate del settore beauty che hanno tentato maldestramente di replicare la sua tecnologia brevettata. È diventato, dati alla mano, il tool per capelli più imitato di sempre. Ma diciamoci la verità in tutta onestà: chi ha ceduto alla tentazione e ha provato le copie sa perfettamente che i cosiddetti “dupes” non reggono minimamente il confronto con l’eccellenza e l’ingegneria del modello originale. La potenza fluida del motore digitale Dyson, l’efficacia dei coni e l’assoluta affidabilità della sua protezione termica sono caratteristiche esclusive che semplicemente non si possono falsificare o riprodurre al risparmio.

Niente più compromessi: l’originale è in sconto

Il problema del Dyson Airwrap, infatti, non è mai stato l’effettiva utilità o l’efficacia del prodotto, ma l’impegnativo prezzo di listino, che per molti ha rappresentato finora uno scoglio insormontabile. Ma con le offerte di fine stagione di Amazon, la situazione si ribalta completamente e le scuse stanno a zero.

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Non c’è più bisogno di scendere a compromessi o accontentarsi di imitazioni scadenti che promettono miracoli ma bruciano i capelli: oggi potete portarvi a casa l’originale assoluto, l’unico inimitabile, finalmente a un prezzo nettamente abbattuto e al suo minimo storico sulla piattaforma.

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