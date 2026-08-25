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Quante volte hai guardato il Dyson Airwrap con gli occhi a cuoricino, salvato il link nei preferiti per poi chiudere la pagina appena hai visto il prezzo? Conosci la sensazione di aver trovato lo strumento perfetto per fare la piega da sola come dal parrucchiere e di doverci rinunciare perché costa più di un weekend fuori.

Nel frattempo continui ad alternare piastra, ferro e phon normale, con risultati sempre un po’ diversi e mai davvero all’altezza di quello che vedi nei video social, mentre gli errori più comuni con la piastra continuano silenziosamente a stressare la chioma.

Dreame ha deciso di sfidare apertamente il Dyson Airwrap sul suo stesso terreno, sfruttando l’esperienza già maturata con i motori ad altissima velocità dei suoi asciugacapelli. L’AirStyle Era non è un semplice phon ma un multistyler completo che asciuga, arriccia, liscia e volumizza, tutto con lo stesso dispositivo, cambiando solo l’accessorio agganciato in punta.

Offerta DREAME AirStyle Era Multistyler DREAME AirStyle Era Multistyler professionale, styling versatile, controllo temperatura intelligente, asciugatura veloce e protezione capelli

VOTO TOTALE 7.8 Dreame Airstyle Era Chi ha capelli da medi a lunghi e sogna onde morbide o pieghe voluminose stile blowout trova in Dreame AirStyle Era uno strumento utile e ben pensato, ancora di più se i capelli sono delicati o trattati e hanno bisogno di un'alternativa più gentile rispetto a piastra e ferro caldo tradizionali. Chi invece cerca ricci stretti e definiti a lunga tenuta, o ha un taglio molto corto tipo pixie cut, può trovare altri strumenti specifici più adatti. PRO Kit completo con 8 accessori

I ricci si avvolgono da soli in un secondo

Controllo della temperatura costante

Asciugatura rapida

Due spazzole liscianti per capello fini e spessi

Getto d'aria fredda per fissare la piega

Custodia inclusa per riporre tutto in ordine

Prezzo dimezzato rispetto a Dyson CONTRO Ricci che si aprono prima su capelli molto lisci e fini

Effetto liscio morbido, non "a spaghetto" come con una piastra professionale

Cambiare direzione del riccio richiede cambio accessorio

Rumore acuto ad alta velocità

Meno efficace su capelli molto corti Un kit completo che comprende 8 accessori magnetici VOTO: 8 Aprendo la confezione, a colpire sono gli 8 accessori inclusi, che si agganciano magneticamente e si tolgono in un secondo senza sforzo: un beccuccio per lisciare, due coni per i boccoli, un diffusore per i ricci, spazzole per districare e volumizzare e una spazzola rotonda per dare movimento alla piega. È come avere un intero cassetto di strumenti da parrucchiere, ma ordinati e raccolti in un solo dispositivo, con tanto di custodia per tenerli tutti insieme. Le due spazzole liscianti, una a setole morbide e una a setole dure, sono pensate per tipi di capello diversi: quella morbida districa con delicatezza i capelli fini e sensibili, quella dura fa presa meglio sui capelli spessi e folti senza doverli spazzolare in continuazione. Un dettaglio che fa capire quanto il prodotto sia stato pensato per adattarsi a chiome diverse, non solo a un tipo di capello ideale "da catalogo". Gestione flusso d'aria e la gestione del calore VOTO: 8 Il funzionamento è la vera differenza rispetto a piastra e ferro tradizionali: non ci sono superfici riscaldanti a contatto diretto con i capelli, ma un flusso d'aria concentrato ad alta velocità che dà forma alla chioma. Questo riduce parecchio il rischio di bruciare o stressare il capello con il calore diretto, mentre un sensore che controlla la temperatura mille volte al secondo evita picchi di calore che potrebbero danneggiare la fibra capillare. Nel tempo il capello tende a restare più sano, lucido e meno crespo rispetto ad uno sottoposto ad uso quotidiano di piastra. Chi ha capelli fini, delicati o trattati apprezzerà particolarmente questo aspetto: è uno strumento pensato per non stressare la chioma ogni giorno, non solo per fare la piega. Come si creano le "onde" VOTO: 8 Qui sta probabilmente la parte più divertente da provare. Grazie a un fenomeno fisico chiamato effetto Coanda, il flusso d'aria attira e avvolge automaticamente la ciocca di capelli attorno al cilindro senza che tu debba arrotolarla a mano. Basta avvicinare la ciocca umida al cono (meglio se circa al 70% di asciugatura) e il flusso d'aria a spirale fa il resto del lavoro in circa 15-20 secondi. Chi di solito fatica a fare i boccoli da sola davanti allo specchio, con il braccio che si stanca prima di finire, troverà questo passaggio decisamente più intuitivo, un po' come chi ha già provato Dreame AirStyle Pro, il modello che ha preceduto questo Era in casa Dreame. Va detto che cambiare la direzione del riccio (da destra a sinistra) richiede di staccare fisicamente l'accessorio e rimontarlo, un piccolo passaggio in più rispetto ad altri modelli, ma che si impara a gestire in fretta con la pratica. Utilizzo generale e limiti specifici VOTO: 7 Se hai capelli molto lisci e fini, i boccoli tendono ad aprirsi dopo qualche ora se non usi almeno un prodotto fissante: una caratteristica comune a tutti i multistyler ad aria, non solo a questo modello, incluso il Prodigy Bellissima che avevamo provato in precedenza. Se invece cerchi un liscio super tirato, effetto piastra professionale da salone, non è il suo punto forte: il beccuccio lisciante dà un risultato morbido e naturale, non "a spaghetto". Sui capelli molto spessi o pesanti, la tenuta della piega può essere leggermente inferiore rispetto a una piastra tradizionale ad alte temperature. Anche il rumore va segnalato: il motore ad altissima velocità produce un fischio acuto tipico di questi strumenti, che a qualcuno può risultare fastidioso nell'uso quotidiano. Sono compromessi onesti, che vanno soppesati in base al proprio tipo di capello e alle proprie aspettative. Sommario Dreame Airstyle Era Un kit completo che comprende 8 accessori magnetici 8 Gestione flusso d'aria e la gestione del calore 8 Come si creano le "onde" 8 Utilizzo generale e limiti specifici 7

Conclusioni Offerta DREAME AirStyle Era Multistyler DREAME AirStyle Era Multistyler professionale, styling versatile, controllo temperatura intelligente, asciugatura veloce e protezione capelli Dreame AirStyle Era non promette di essere identico al Dyson Airwrap fino all'ultimo dettaglio e onestamente non lo è: qualche compromesso su materiali e rumore c'è, ed è bene saperlo prima di scegliere. Ma a livello di risultato e tenuta, per chi vuole smettere di alternare tre strumenti diversi ogni mattina, ottenere una piega da salone con un unico dispositivo e spendere la metà del concorrente più desiderato del web, resta uno degli acquisti più sensati di questa categoria.

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