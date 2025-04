Dreame AirStyle Pro è un multistyler che promette di portare l'esperienza del salone professionale direttamente tra le mura di casa. Non si tratta del solito styler, ma di un dispositivo 7-in-1 che unisce tecnologia avanzata e attenzione alla salute dei capelli, pensato per soddisfare le esigenze di styling più diverse mantenendo sempre come priorità la salute del capello.

Ogni accessorio si collega facilmente al corpo del dispositivo grazie a un sistema magnetico a scatto, intuitivo e stabile. La confezione include anche una custodia rigida con finitura elegante e una spazzola per la pulizia del filtro dell’aria, per tenere tutto ordinato e sempre pronto all’uso. Il cavo rotante a 360°, lungo 2,8 metri, assicura massima libertà di movimento.

Dreame AirStyle Pro è un dispositivo dal design compatto ed elegante, arricchito da una texture effetto pelle martellata che lo rende anche piacevole da impugnare. Un’attenzione al design che non è solo estetica, ma anche funzionale: l’impugnatura rivestita in simil pelle garantisce una presa comoda e sicura anche durante sessioni di styling più lunghe (anche se sul lungo periodo potrebbe logorarsi più facilmente).

Un altro punto di forza e passaggio fondamentale è il getto d’aria fredda : basta tenere premuto il tasto per 5-10 secondi per fissare la piega e prolungare la durata dello styling.

Facilità d'uso: cosa puoi fare VOTO: 8

Dreame AirStyle Pro conferma la natura estremamente versatile dei dispositivi multi-styler. Con i suoi accessori, infatti, è possibile creare diversi tipi di acconciature:

Onde da sirena : usando i cilindri autoavvolgenti in alternanza, si ottengono onde morbide e naturali.

: usando i cilindri autoavvolgenti in alternanza, si ottengono onde morbide e naturali. Ricci a C verso l’interno : per un look ordinato e voluminoso.

: per un look ordinato e voluminoso. Piega liscia e setosa : ideale per capelli crespi o trattati chimicamente.

: ideale per capelli crespi o trattati chimicamente. Bob voluminoso: perfetto per capelli medio-corti.

Con il tempo si impara a scegliere l’accessorio giusto per l’acconciatura che desideriamo e per il nostro tipo di capello, utilizzando anche più accessori per la stessa piega (ad esempio uno per il ciuffo/frangia e uno per la chioma).

In generale, per risultati ottimali è consigliabile lavorare su ciocche sottili asciutte solo all’80% circa, mantenere il flusso d’aria per 10-15 secondi, usare il getto freddo a fine styling e assicurarsi che i capelli siano ben asciutti alla fine.

La resa? Capelli luminosi, ordinati e leggeri, con styling che durano bene per tutta la giornata (con la giusta dose di variabilità per meteo e tipologia di capello). Non avremo l’effetto super duraturo di una piastra o arricciacapelli professionale, ma in cambio guadagniamo tempo, versatilità e salute dei capelli.