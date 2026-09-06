Nuova stagione, nuovo profumo: una regola fissa, questo autunno stravolta dall'arrivo della nota più spicy che ci sia. Perché ameremo le fragranze al peperoncino e quali provare ad ogni costo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Profumi al peperoncino - tendenza autunno 2026

Settembre: dopo infinite nuotate nell’acqua cristallina e aperitivi in spiaggia vista tramonto, si torna alla routine di sempre. In città tutto è rimasto apparentemente invariato, il che infonde un rassicurante senso di familiarità. Eppure, nell’aria, qualcosa di nuovo c’è: la glicemia olfattiva che ha dominato gli ultimi tempi sembra aver raggiunto il suo picco massimo, così il mondo della profumeria ha finalmente deciso di sancire la svolta. Se ci eravamo quasi arresi all’idea di tornare controvoglia a vaniglia e legni austeri, ebbene, forse dovremmo prepararci piuttosto ad un colpo di scena decisamente più speziato.

È tutto vero: l’autunno 2026 si preannuncia decisamente piccante. Da sempre specchio perfetto dei mutamenti culturali e sociali, le fragranze stanno vivendo un momento di rivoluzione sensoriale che promette di scardinare le regole della stagionalità. Se l’avvento dei primi freddi tradizionalmente coincide con il trionfo di note calde, dolci e avvolgenti, i trend attuali virano verso territori decisamente più audaci. Il protagonista assoluto è ora il peperoncino, ingrediente tanto improbabile quanto irresistibile, in grado conquistare persino i nasi più raffinati del pianeta. Provare per credere.

Sul colpo di scena profumato dell’autunno 2026: le fragranze al peperoncino che proprio non puoi perderti

Stiamo per dire addio — o quasi — all’era che ci ha visti vagare per strada lasciandoci dietro la stessa scia di una pasticceria parigina all’ora di punta. Dopo un’overdose da zucchero filato, pistacchio, vanillina e caramello salato, si cambia menù. L’autunno 2026 ha eletto una nuova e insospettabile nota di tendenza: il peperoncino.

Presto vedremo questa materia prima fiammeggiante conquistare velocemente la scena profumata, ridefinendo i confini della sensualità stagionale. Perché sì, se in cucina il suo compito è donare alle pietanze quel tipico sapore piccante, sul tema fragranze non cambia poi molto: il fine è scaldare la piramide olfattiva, conferendogli un non so che di avvolgente e decisamente inaspettato.

Contrariamente a quanto si possa pensare, aggiungere alla composizione l’essenza di pimento non significa affatto creare un aroma urticante o fastidioso per le narici, tutt’altro: i maestri profumieri sfruttano questa spezia per ottenere un calore secco, vibrante e straordinariamente sofisticato.

A differenza del pepe nero, che risulta più pungente e terroso, o dello zenzero, marcatamente agrumato, entrambi ricorrenti tra le note di testa, il peperoncino si posiziona principalmente nel cuore delle fragranze, regalando un sillage asciutto che non stordisce i sensi ma stuzzica l’attenzione.

La transizione dai vecchi gourmand a questo nuovo spartito piccante avviene attraverso accostamenti intelligenti: nelle creazioni femminili, la spigolosità della spezia viene domata dall’incontro con note fruttate o floreali quali l’iris, il fiore di cotone o il gelsomino, capaci di creare un contrasto magnetico sulla pelle. L’obiettivo è apportare rilievo ad accordi che altrimenti risulterebbero troppo dolci o lineari, con il risultato di un calore seducente ma accessibile.

Nelle declinazioni maschili, invece, il pimento si unisce al cuoio, all’incenso e a legni secchi come il cedro, dando vita a strutture rigorose e adatte a chi rincorre un’eleganza memorabile.

Insomma, sembra che quest’anno la noia stagionale si combatta un flacone alla volta, sostituendo i soliti dolciumi con un tocco couture decisamente insolito, magnetico e, finalmente, adulto.