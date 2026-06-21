Tutte vogliono l’ombretto effetto bagnato. Ed è la svolta per il tuo make up estivo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA L'ombretto effetto bagnato come Hailey Bieber da comprare

L’ombretto effetto bagnato accende l’estate, rendendo il tuo make up irresistibile. Amatissimo dalla Gen Z e diventato virale su Tik Tok, il trucco occhi effetto dewy è l’ideale per affrontare con stile la stagione calda.

Un prodotto che ha conquistato celebrity della portata di Hailey Bieber e Kim Kardashian, spopolando sui social con post e video tutorial. L’ombretto effetto bagnato ha una texture che si colloca a metà fra un gloss e un gel da applicare sulle palpebre per regalare un finish tridimensionale, con una trasparenza che cattura al massimo la luce, donando luminosità.

Il risultato è un trucco viso con un non-colore che dona una finitura glassata simile a quella delle ciambelle. I punti di forza dell’ombretto effetto bagnato sono molti. Prima di tutto consente di realizzare un punto luce, ma soprattutto dona un risultato dewy a tutto il viso.

Si può sfruttare in tantissimi modi. Puoi usarlo sulla palpebra nuda oppure abbinarlo ombretti shimmer, perfetti per donare dimensione e profondità, ma è perfetto anche con eyeliner sfumati.

e.l.f. Liquid Metallic Eyeshadow

L’ombretto metallico liquido di e.l.f. cattura la luce con una tonalità Moon, fra lo champagne e il perlato. Ciò che caratterizza questo ombretto sono i riflessi multidimensionali che mutano in base all’angolazione, mentre la formula in gel si asciuga rapidamente, con una coprenza intensa che non necessita di stratificazioni.

Applicalo usando un pennello piatto oppure le dita per ottenere un perfetto finish metallizzato. Tamponalo con delicatezza su un ombretto in polvere per un tocco wet favoloso.

Essence JELLY JEWELS Glitter Stick

In formato stick e semplicissimo da usare, l’ombretto Essence è il prodotto che ti svolterà l’estate. Caratterizzato da texture traslucida e da una resa visiva unica, questo ombretto ha un prezzo piccolo ed è davvero straordinario. La formula jelly è a base acqua, infusa con particelle di glitter che permettono di riflettere in tutte le direzioni la luce, donando un effetto tridimensionale con una sola passata.

Si fissa rapidamente e con facilità, senza sbavare, durando per tutto il giorno. Si può usare sulle palpebre, ma anche sugli zigomi come illuminante.

Offerta Ombretto wet Essence Essence Jelly ombretto

Oulac Liquid Diamond

L’ombretto liquido glitter di Oulac è caratterizzato da una formula waterproof che resiste all’acqua e al sudore. Non necessita di ritocchi e dona una copertura intensa sin dalla prima stesura. La texture è a base cremosa, arricchita da glitter prismatici che non creano pieghe o aloni.

3INA The Eye Gloss

The Eye Gloss di 3INA è un delizioso gloss per palpebre, perfetto per regalare uno strato di lucentezza sopra ogni base cromatica o per donare un effetto dewy alle palpebre nude. La formula è arricchita con olio di ricino ricco di vitamina E ed è altamente idratante, con un finish che non appesantisce. Iconico, puoi usarlo nella piega interna dell’occhio, sulle palpebre oppure sugli zigomi.

Ombretto wet 3iNA Ombretto effetto bagnato cremoso

L’Oréal Paris Infallible 24HR Eyeshadow

L’ombretto wet Infallible di L’Oréal Paris è caratterizzato da una formula powder-cream, ossia un ibrido fra una polvere leggera e una crema vellutata. Si stende senza sforzo, rilasciando i pigmenti ad altissima concentrazione. L’effetto shimmer è da subito intenso, con una finitura luminosa che dura sino a 24 ore.

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