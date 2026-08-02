Il trucco perfetto per l'estate 2026 ha la stessa delicatezza dei colori ad acquarello: cos'è il Watercolour make-up trend e come si realizza, grazie ai prodotti giusti

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Watercolour make-up trend - estate 2026

Per anni lo scenario beauty della calda stagione è stato sinonimo di tinte audaci e pennellate di bronzer decise, ma ora qualcosa è cambiato: l’estate 2026 ce ne propone una narrazione completamente diversa, dove è il minimalismo a comandare, fatto di sfumature eteree che si fondono letteralmente con il tono dell’incarnato.

Immaginiamo la delicatezza di un dipinto ad acquerello, dove i pigmenti si amalgamano sulla carta bagnata senza lasciare dietro sé linee nette o confini precisi. Ora trasferiamo questa magia sul viso, sostituendo gli antiestetici mascheroni e quel detestabile effetto “cakey” con veli di colore impalpabili, idratanti e radiosi. Insomma, con le temperature sempre più elevate anche le tendenze hanno cambiato pelle, incoronando un nuovo re assoluto: il Watercolour make-up trend.

È di nuovo l’era del colore (e della libertà) grazie al Watercolour make-up

Via i contorni scolpiti, le linee grafiche e le finiture opache che hanno dominato il concetto di bellezza nel lontano 2016: anche se per un attimo siamo nuovamente cadute in tentazione, ispirandoci a lui, questa estate ha spalancato le porte a un’inedita era beauty che celebra la leggerezza assoluta, trasformando il volto in una tela.

Non è affatto un caso se si chiama Watercolour make-up il trend che sta — letteralmente — colorando i feed dei social con la sua estetica poetica e irresistibilmente fresca: l’ispirazione arriva direttamente dal mondo dell’arte, traducendosi in un trucco dove i pigmenti sembrano diluiti con l’acqua, pronti a fondersi sull’incarnato per regalargli sfumature mai viste prima.

Si tratta della perfetta via di mezzo tra il minimalismo imperante nel quiet luxury ed il desiderio, sopito per fin troppo tempo, di tornare a giocare con il colore, evocando le atmosfere sognanti dell’impressionismo e la luce soffusa dei dipinti romantici.

Il segreto di questo look? Risiede interamente nelle formulazioni dei prodotti e nella preparazione della pelle, che deve risplendere di una luminosità quasi trasparente. Sono banditi, dunque, i fondotinta pesanti a favore di skin tint ultra-leggere, formule cushion, sieri colorati o al massimo abbronzanti che uniformano il colorito senza nasconderne la texture naturale.

Impossibile non averlo notato: pian piano il trucco non è più concepito come quello stratagemma atto a coprire o a correggere in modo ossessivo, piuttosto una velatura emozionale e vibrante che segue in fascino di ogni viso in totale libertà.

Ecco allora che sulle guance il blush diventa il vero protagonista indiscusso: rigorosamente liquido o in crema, va tamponato con i polpastrelli dal centro del viso verso le tempie, sfumandosi fin quasi all’arcata sopraccigliare per un effetto diffuso.

Per lo sguardo, invece, lo smokey eyes si reinventa in una chiave fiabesca e pastello: tonalità delicate quali il lilla, il rosa pesca, l’azzurro polvere e il verde salvia si stendono sulla palpebra come pennellate acquose, verso l’esterno per allungare l’occhio in modo sensuale e soffuso.

Questo dialogo di trasparenze si completa infine grazie alle labbra, abbandonando i rossetti opachi e coprenti a favore delle iconiche blurred lips di ispirazione coreana: si prediligono tinte a base acqua che pigmentino la mucosa a lungo, da concentrare principalmente al centro per andare ad affievolirsi in prossimità dei bordi esterni.

Parliamo di un trend che si pone come la scelta vincente per l’estate non solo per il suo fascino sognante, ma anche per la sua incredibile resistenza al caldo: gli strati sottili a caratterizzarlo non solo non appesantiscono la pelle, ma garantiscono una tenuta radiosa che dura tutto il giorno. Provare per credere. Pronta a liberare l’artista che è in te?