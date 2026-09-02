Il ritorno al lavoro sarà più dolce a settembre con le note gourmand e tropicali dei profumi al cocco

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock I profumi al cocco rendono più dolce il rientro in città

Le ferie sono appena terminate e il ritorno in città può essere duro, ma per continuare a inebriati dello spirito vacanziero non c’è bisogno di guardare foto nostalgiche, basta “indossare” i profumi al cocco. Le eau de parfum proprio come il più comune dei capi sanno farci sentire a nostro agio e trasformarsi nelle migliori compagne di viaggio. Le fragranze al cocco a metà strada tra ricordi nostalgici e freschezza sono il giusto compromesso per accompagnarci durante il back to work.

In estate siamo alla ricerca di note più leggere e dal sapore tropicale, il cocco in tutte le sue varianti come il latte, l’acqua e la polpa ha un aroma che riesce a farci dimenticare il ritorno alla routine di tutti i giorni e trasportarci in contesti paradisiaci. In grado di combinarsi con aromi dolci o agrumati senza snaturare la sua essenza, il cocco è il protagonista assoluto di profumi, eau de toilette o acque profumate da comprare online e indossare subito.

I profumi al cocco sono intensi e profondi

Se fai parte delle persone che non riescono a rinunciare all’intensità delle eau de parfum anche con le temperature torride, quelle al cocco sono la soluzione che fa per te così da avere l’estate addosso (come direbbe Jovanotti) da mattina a sera. La formulazione conferisce alle fragranze una buona persistenza che ti accompagna per diverse ore. Online ci sono diversi profumi al cocco che hanno tutte queste caratteristiche e un prezzo contenuto.

Montage Bora Crème ad esempio è l’equivalente dell’iconico Bora Bora di Giardini di Toscana che ti offre la stessa esperienza olfattiva raffinata, ma a prezzo contenuto. L’eau de parfum si apre con note fruttate come tiaré, ylang ylang, e albicocca che ricordano contesti incontaminati. A dargli quello sprint tropicale ci pensa il cuore con latte di cocco e note muschiate. A chiudere il viaggio sensoriale arrivano la vaniglia e il caramello che gli donano un carattere dolce.

Montage, Bora Crème Il profumo equivalente di Bora Bora di Giardini di Toscana

Da un profumo gourmand passiamo a uno più fresco: Helan della linea I Sorbetti. Qui il latte di cocco diventa più aromatico e stuzzica il nostro olfatto perché viene abbinato alla menta, un connubio originale e mai noioso grazie agli altri ingredienti. I sentori esotici li ritroviamo nel fiore di pesco, nella vaniglia e nella fava tonka un mix speziato e dolce che non stanca.

Sensuale è invece il profumo Coco Soleil di Varens che si distingue per la sua dolcezza mai stucchevole. Il latte di cocco diventa ancora più avvolgente nel momento in cui incontra lo zucchero di canna e la vaniglia, a dargli una spinta di freschezza poi, ci pensano le note muschiate e i fiori di tiaré.

Varens, Coco Soleil Il profumo dolce e delicato

Le eau de toilette al cocco per chi ama fragranze persistenti ma leggere

Oltre ai profumi al cocco, online puoi trovare anche le eau de toilette che rispetto ai primi sono persistenti, ma meno intensi. La scelta perfetta se ami fragranze che si fanno sentire ma con delicatezza. Giovane, fresco e in grado di darti un pizzico di vitalità: Fruit Attraction Coco di Parfums Saphir nella sua boccetta a pois è adatto a qualsiasi contesto perché lo percepisci sulla pelle, senza essere invadente. Il merito va al cocco che si combina con note agrumate e floreali che lo vanno ad alleggerire.

Non ha bisogno di presentazioni Bottega Verde. Il brand che ci accompagna da anni nella skincare con detergenti e saponi si contraddistingue anche con l’eau de toilette. Quello al cocco sa essere dolce ma fresco allo stesso tempo. Ideale se ami le fragranze floreali una volta indossato verrai inebriata dalla fresia e dal bergamotto mentre la presenza della vaniglia lo renderà goloso, senza dimenticare il tocco del cocco.

Bottega Verde, Cocco L’eau de toilette con note floreali

Le acque profumate al cocco per tutti i giorni

Accanto ai profumi al cocco e alle eau de toilette non potevano mancare le acque profumate. Diventate un must sono ideali per chi non rinuncia a indossare fragranze in estate, ma vuole una soluzione leggera. La formulazione è talmente tanto delicata che spesso le body mist vengono usate anche sui capelli per una sensazione avvolgente.

Tra le più amate abbiamo un brand sinonimo di sensualità: l’acqua profumata di Victoria’s Secret e per la precisione Coconut Passion. Un esperimento ben riuscito che non snatura il marchio di lingerie: le cremose note di cocco emergono al meglio grazie al sostegno della vaniglia e del giglio della valle. Perfetta da spruzzare sulla cute umida dopo la doccia, ti lascerà una piacevole fragranza sulla pelle.

Ideale da avere sempre in borsa e usare all’occorrenza è l’acqua profumata Cocco e Frangipani di Tesori d’Oriente. Il suo punto di forza è che può essere vaporizzata anche più volte nel corso della giornata, non stancherà mai. La cremosità del cocco, infatti viene arginata dalla presenza del frangiati che dona un tocco esotico e la giusta carica di energia.

Senza alcool e quindi ideale per le pelli più sensibili e per i capelli è l’acqua corpo Thai Coco di Perlier. Oltre a lasciare un piacevole aroma sulla pelle, la presenza di acqua di cocco, ha anche un affetto idratante. Usandola quotidianamente la cute e i capelli saranno molto più morbidi e setosi.

Una body mist che sa essere intensa quanto un profumo: Les Eaux du Monde Coconu di Chanson d’Eau contiene all’interno del flacone da 75 ml un mix di ingredienti davvero sorprendenti. All’acqua di cocco vellutata e dolce si affiancano le note tostate della pera e del legno di sandalo. Una combo che non vedrai l’ora di vaporizzare su tutto il corpo, capelli compresi: avrai la sensazione di stare in vacanza anche se ti dividi tra lavoro e famiglia.

Da anni Calvin Klein ci conquista con le sue fragranze unisex ideali da indossare in ogni occasione perché sono sempre attuali. Dopo averci regalato profumi iconici, il brand ha deciso di offrire ai suoi fan anche la body mist e CK Silky Coconut Hair & Body Perfume Mist è quello di cui hai bisogno se sei amante del cocco. Le note del frutto diventano meno dolci perché di fondono con il muschio, il cashmere e note di ambra grigia che danno vita a un’acqua profumata leggera e audace che vorrai indossare sempre perché ti avvolge con delicatezza.

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