Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Beatrice Borromeo non è semplicemente tra le più eleganti d’Europa, ma è una donna forte, determinata, impegnata, che sa quello che vuole e non ha bisogno di seguire modelli predefiniti. Piuttosto è lei che detta le regole. Lo fa nella moda, come nel lavoro e non ha paura di fare di testa propria, anche nel Principato, al di là delle convenzioni.

Beatrice Borromeo, una donna determinata

Beatrice Borromeo è indubbiamente una donna dal carattere forte. È un personaggio pubblico che porta un cognome altisonante e ha sposato un uomo, Pierre Casiraghi, che proviene da una famiglia altrettanto importante, visto che sua madre è la Principessa Carolina di Monaco e suo padre, scomparso prematuramente era Stefano Casiraghi.

Beatrice ha iniziato a lavorare presto. Studiava e calcava le passerelle. Poi ha intrapreso la carriera da giornalista che, dopo il matrimonio, ha parzialmente modificato, dedicandosi più al cinema, producendo e realizzando documentari e film.

Non ha avuto paura di dire la sua sulla vita di Vittorio Emanuele di Savoia, affrontando anche gli aspetti più controversi, senza temere le accuse di Emanuele Filiberto.

Beatrice Borromeo, come sfrutta la notorietà

La Borromeo sa come padroneggiare la sua notorietà senza farsi travolgere e senza abusarne. Anche se non ha incarichi istituzionali, si concede al pubblico quando il dovere lo richiede. È sempre accanto a suo marito Pierre agli eventi ufficiali del Principato e anche a quelli più glamour, come il Ballo della Rosa e il GP di Formula 1.

Lascia che i fotografi la paparazzano, per esempio mentre si rilassa in barca o passeggia per le vie di Capri. Ma di certo, non permette che si facciano gossip su di lei e allo stesso tempo evita di alimentarli.

È molto attenta a preservare la sua privacy. Ha un profilo Instagram ufficiale dove condivide solo notizie sulla sua vita professionale e pubblica e mai sulla sua vita privata.

Conosciamo i suoi figli più grandi, Stefano e Francesco, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2018, ma non ha abbiamo ancora visto Bianca, che è venuta alla luce lo scorso ottobre. Non è circolata nemmeno la classica foto delle manine. Quando avrà l’età giusta, farà anche lei il suo debutto alla finestra della Rocca per la Festa Nazionale.

Beatrice Borromeo detta le regole come Charlotte Casiraghi

Beatrice è molto sicura di sé e non si lascia travolgere dal jet set. Come sua cognata Charlotte Casiraghi, è una donna indipendente e anticonvenzionale ma senza essere anarchica.

Semplicemente vuole essere lei a dettare le regole e a condurre il gioco della sua vita senza che i media o protocolli la determinano. Questo vale sotto ogni aspetto, da quelli più importanti come lavoro e famiglia a quelli più frivoli come il look.

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Da anni musa di Dior, definisce lei il dress code. A cominciare dall’abito del suo matrimonio. Per le nozze civili con Pierre Casiraghi, che si svolsero il 25 luglio 2015, Beatrice ha evitato il bianco, preferendo un abito rosa cipria estremamente romantico di Valentino haute couture.

E sempre il rosa è il colore che ha indossato per andare oltre gli schemi quando il 21 settembre 2013 era tra gli invitati al matrimonio di Félix di Lussemburgo e di Claire Lademacher. Lei si presentò con un raffinato tailleur pantaloni con cappello con veletta coordinato, firmato Armani.