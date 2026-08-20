Quando inizia Uomini e Donne 2026/2027: la data e le registrazioni

Uomini e Donne sta per tornare: quando inizierà la nuova stagione dello show e chi saranno i protagonisti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Quando inizia Uomini e Donne? La nuova stagione sta per ripartire e Maria De Filippi sarebbe pronta a inaugurare le registrazioni delle puntate. Come di consueto infatti il programma ripartirà al termine dei mesi estivi e dello stop legato alle vacanze.

Quando inizia Uomini e Donne: le date e le registrazioni

Settembre è senza dubbio un mese di ripartenza per tutti, anche per quanto riguarda le trasmissioni televisive. Fra i primi show che torneranno in onda c’è senza dubbio Uomini e Donne. Maria De Filippi infatti avrebbe già organizzato le registrazioni che partiranno alla fine di agosto.

Mentre Uomini e Donne ricomincerà l’ultima settimana di settembre, con molta probabilità il 21 settembre, come sempre su Canale 5, quando saranno state accumulate abbastanza ore di registrazione.

Le anticipazioni di Uomini e Donne: chi sono i nuovi tronisti dello show

Cosa accadrà nella nuova stagione di Uomini e Donne? Come sempre lo show sarà diviso fra Trono Over e Trono Classico.

Per quanto riguarda il Trono Classico in studio tornerà nuovamente Gemma Galgani, grande protagonista del dating show, spesso al centro di dibattiti, liti con Tina Cipollari e amori tormentati con i cavalieri del programma. In questa stagione non mancheranno, ancora una volta, forti emozioni per la dama che ormai da oltre dieci anni cerca l’amore nella trasmissione.

Accanto a lei dovrebbero tornare nel parterre delle dame anche Barbara De Santis, Gloria Nicoletti, Rosanna Siino, Sabrina Zago e Cristina Tenuta. Se il ritorno di Mario Lenti sembra ancora in forse, sarebbe quasi certa la presenza di Riccardo Guarnieri. Conosciuto per la sua tormentata storia con Ida Palmieri, il cavaliere sarebbe ancora seguitissimo dai fan della trasmissione. Dopo la fine del loro legame invece Cinzia Paolini e Marco Troiani potrebbero tornare a Uomini e Donne.

Per quanto riguarda il Trono Classico invece stanno circolando ormai da settimane i nomi dei possibili nuovi tronisti. In tanti sono convinti che Maria De Filippi abbia scelto di attingere da Temptation Island, organizzando numerosi provini con i protagonisti di questa edizione.

Sul trono dunque potrebbe salire Soraya, ex fidanzata di Cristian, al centro di una delle storie più tormentate ed emozionanti del programma. Se Soraya salisse sul trono potrebbe attirare particolarmente l’attenzione del pubblico, anche per via della possibilità di un arrivo fra i corteggiatori dell’ex Cristian, ma anche di Dimitri, il single conosciuto nel corso della trasmissione.

Sotto i riflettori pure Grazia Kendi, ex protagonista del Grande Fratello, che da pochissimi giorni ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Mattia Scudieri. Nelle ultime settimane inoltre era stato avvistato presso gli studi televisivi dello show Matteo Stratori, ex corteggiatore di Sara Gaudenzi che durante il suo percorso aveva emozionato tutti, conquistando il favore del pubblico.

Nella lista dei possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne anche un altro corteggiatore di Sara: Marco Veneselli, seguito da Raffaella Scuotto, che in passato era stata scelta da Brando Ephrikian e ora potrebbe tornare nella trasmissione in una nuova veste.