Uomini e Donne torna in onda, come cambia il pomeriggio di Canale 5

Uomini e Donne torna finalmente in onda e anche il palinsesto di Canale 5 cambia nel pomeriggio.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Tina Cipollari

Uomini e Donne torna in onda e cambia tutta la programmazione del pomeriggio di Canale 5. Dopo un’estate quasi totalmente dedicata alle fiction, sul quinto canale torneranno i programmi più amati di Maria De Filippi.

Quando inizia Uomini e Donne: data, opinionisti e tronisti

Partiamo dall’informazione più importante: quando ricomincerà Uomini e Donne? L’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi è per il 21 settembre. L’orario sarà quello consueto, la trasmissione dunque partirà alle 14.45 su Canale 5.

Le registrazioni delle nuove puntate di questa stagione sono iniziate a metà agosto e continueranno nei prossimi giorni sino alla messa in onda. Fra le grandi novità di questa stagione c’è l’ingresso nel cast come opinionista di Alessandra Mussolini.

Reduce dal grande successo del Grande Fratello Vip, l’ex politica sarà accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti nel commentare e giudicare le storie dei protagonisti del programma. Per quanto riguarda il Trono Classico i nuovi tronisti sono Giacomo e Giorgia. Il primo è un ex tennista alla ricerca dell’amore, la seconda una ragazza romana laureata in Psicologia. I due avrebbero già iniziato a conoscere i vari corteggiatori, realizzando alcune esterne.

Resta invece un mistero la partecipazione di due ex protagonisti di Temptation Island. Stiamo parlando di Soraya e Giovanni che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero stati contattati dalla redazione dello show per diventare tronisti. Il loro trono però sarebbe ancora in forse.

Per quanto riguarda il Trono Over la protagonista resterà Gemma Galgani. Lo storico volto di uomini e Donne avrebbe in queste settimane chiuso definitivamente la frequentazione con Gabriele e avrebbe iniziato a conoscere due cavalieri del parterre. In studio sarebbero arrivati anche Agnese De Pasquale e Roberto Priolo per un chiarimento dopo la rottura.

Come cambia il palinsesto del pomeriggio di Canale 5

Il ritorno di Uomini e Donne in onda, ovviamente, porterà numerosi cambiamenti nel palinsesto di Canale 5. Beautiful, storia soap opera in onda sul canale ormai da anni, continuerà ad andare in onda nella fascia pomeridiana, ma il suo orario slitterà di circa 10 minuti.

Il motivo? Lasciare il giusto spazio alla striscia quotidiana del Grande Fratello Vip che i telespettatori potranno seguire subito dopo il Tg 5. Beautiful andrà in onda sino alle 14.10, poi passerà il testimone a Forbidden Fruit che ci sarà sino alle 14.45.

A quest’ora arriverà Maria De Filippi con la nuovissima edizione di Uomini e Donne. La puntata terminerà alle 16.10, lasciando il posto ad un’altra fiction turca: Tutto per la mia famiglia.

Se Beautiful e Forbidden Fruit continueranno a tenere compagnia ai telespettatori, Far Away potrebbe non tornare in onda dal 21 settembre. La serie tv turca infatti non compare nel palinsesto di Canale 5, dunque la sua avventura nella televisione italiana potrebbe terminare qui nonostante gli ottimi ascolti. Potrebbe trattarsi però solamente di un arrivederci, visto che il pubblico italiano si è già affezionato ai protagonisti della soap opera turca che potrebbe, come tante altre serie in passato, approdare in prima serata.