Adottate e amiche sin da bambine, 40 anni dopo scoprono di essere sorelle

Sono state entrambe adottate e sono diventate amiche da bambine, scoprendo solo anni dopo di essere sorelle.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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Entrambe adottate, erano diventate amiche da bambine e 40 anni dopo hanno scoperto di essere sorelle. Non si tratta della trama di un film, ma della vera storia di Meena Geltink e Minal Tijssen, entrambe nate in India, ma adottate piccolissime da famiglie olandesi.

La storia di Meena e Minal, amiche da piccole scoprono di essere sorelle

La storia delle due sorelle, raccontata dal New York Times, ha dell’incredibile. Una serie di coincidenze infatti hanno portato Meena e Minal a vivere a pochi chilometri di distanza senza sapere di essere sorelle. Non solo: le due si sono anche incontrate, quando erano più piccole, diventando da subito amiche, spinte da un istinto che le faceva sentire vicine già all’epoca.

Nate in India, le due donne sono state adottata e si sono trasferite in Olanda, vivendo in due famiglie diverse. Nel 1996 il primo incontro, avvenuto durante un campeggio dedicato alle famiglie adottive, poi un’amicizia, coronata da scherzi sulla loro somiglianza e da lettere in cui si rivolgevano una all’altra con l’appellativo “sorellina”.

Come accade spesso quell’amicizia nata da piccole con il tempo si è consumata e per ben 15 anni Meena e Minal hanno perso i contatti. Sino a quando un risultato del DNA non ha dimostrato che erano sorelle.

Tutto era iniziato da una ricerca di Meena che aveva provato qualche anno prima a trovare i suoi genitori adottivi. Dopo alcuni tentativi falliti aveva perso le speranze, ma nel frattempo anche Minal aveva iniziato quella stessa ricerca, effettuando un test del DNA.

“Nel mio cuore c’era una punta di solitudine – ha rivelato Meena – come se cercassi sempre qualcosa, senza sapere bene cosa. E Minal mi ha confessato di avere provato la medesima sensazione. È come se fosse stato ritrovato un pezzo mancante del puzzle”.

Incrociando i dati MyHeritage ha confermato che le due donne erano sorelle. Una scoperta fatta nell’aprile del 2026 che ha lasciato sconvolte entrambe. Dopo lo shock iniziale le due sorelle si sono finalmente ritrovate e hanno anche scoperto che in passato erano state grandi amiche.

L’incontro emozionante

Oggi entrambe si sono costruite una vita. Meena Geltink ha 43 anni ed è madre di tre figli, Minal Tijssen ha 44 anni e si è trasferita in Francia con il compagno e i due figli. “Eravamo amiche prima ancora di essere sorelle – ha spiegato Minal -. Eravamo sorelle da sempre, ma non lo sapevamo”.

“Scoprire di avere una sorella è meraviglioso – ha confessato Meena al New York Times -. Ma è triste pensare al tempo perduto: avremmo potuto essere vicine per tutti gli anni precedenti e non l’abbiamo fatto”.

Dopo aver scoperto di essere sorelle, Meena e Minal hanno trascorso ore al telefono, raccontandosi la loro vita. Poi lo scorso agosto 2026 si sono finalmente incontrate. L’incontro è avvenuto nei Paesi Bassi ed è stato particolarmente emozionante, fra abbracci, tante risate, ma anche lacrime di commozione.

Quando Meena ha visto per la prima volta sua sorella Minal, dopo tanti anni, ha sorriso e le ha detto: “Quando ti vedo, è come se fossi a casa”. Una frase che racconta più di qualsiasi altra le emozioni provate.