La Volta Buona, pagelle 18 settembre: la storia d’amore tra Sophia Loren e Carlo Ponti (9), le crisi di Vittoria Belvedere (8) e Kaspar Capparoni (7)

Le pagelle de La Volta Buona: amori e ostacoli per Vittoria Belvedere, Kaspar Capparoni e Antonella Elisa. Le storie di Loren e Incontrada invece fanno sognare

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Caterina Balivo

Torna l’appuntamento con La Volta Buona, il salotto del pomeriggio di Rai1 capitanato da Caterina Balivo che, dal lunedì al venerdì, tiene compagnia ai telespettatori con tanti ospiti e tanti temi. Nella puntata di venerdì 18 settembre si parla ampiamente della bellissima storia d’amore tra Sophia Loren e Carlo Ponti, in occasione della vendita della loro villa sull’Appia Antica, ma non solo: “amori e difficoltà” è il tema della puntata odierna, tutta incentrata su crisi, amori contrastati ma anche storie a lieto fine.

In studio, a commentare insieme alla conduttrice, ci sono Kaspar Capparoni, Vittoria Belvedere, Guillermo Mariotto, Flora Canto e Antonella Elia, raggiunti poi da altri ospiti. Come sempre, tra clip video e notizie dell’ultimo minuto, il pomeriggio di Rai1 si conferma come uno dei più apprezzati del palinsesto televisivo.

Vittoria Belvedere, la crisi con Vasco Valerio e la decisione di avere un secondo figlio (8)

Nella puntata del 18 settembre si parte con la notizia del momento, ovvero la vendita della villa di Sophia Loren e Carlo Ponti sull’Appia Antica per 19 milioni di euro. Caterina Balivo racconta la disposizione della casa mentre l’inviato spiega quanto è grande la proprietà, anche e soprattutto all’esterno, con un enorme terreno, le scuderie e molto altro. Ovviamente l’occasione dà il là per il racconto della splendida storia d’amore tra Carlo Ponti e Sophia Loren che compirà tra qualche giorno ben 92 anni.

Dalla Loren si passa alla storia d’amore e al matrimonio di Vittoria Belvedere e Vasco Valerio che, nel 2000, hanno avuto una brutta crisi tanto da pensare alla separazione. Poi la diagnosi di un problema alla tiroide per Vittoria alla quale era stato vietato di avere un secondo figlio, decisione che però lei non aveva accolto, preferendo non rinunciare ad una seconda gravidanza. Questo però l’aveva portata a dover essere operata d’urgenza e a dover sottoporsi a lunghi anni di cure.

“Con l’arrivo di mio figlio ho perso mio marito” racconta ancora Vittoria che spiega come suo marito avesse iniziato a vedere solo il loro bambino e a non prendere più in considerazione Vittoria, tanto da costringerla a metterlo di fronte alla realtà dei fatti con un duro aut-aut “O risolviamo questa cosa o dovremo parlarci attraverso gli avvocati” ricorda di avergli detto l’attrice.

Kaspar Capparoni, la moglie lo lasciò per fuggire in Sicilia (7)

Si passa dunque alla storia d’amore tra Kaspar Capparoni e Veronica Maccarone: lei era giovanissima, lui aveva già 40 anni quando le loro strade si erano incrociate durante il matrimonio di Simona Ventura. Tra i due era scattato subito qualcosa di speciale nonostante i 19 anni di differenza, e ben presto si erano innamorati, ma ad un certo punto Veronica, forse spaventata dall’intensità di quella relazione e dalla sensazione di sentirsi intrappolata, aveva deciso di fare le valigie e andare via.

Kaspar, però, non aveva alcuna intenzione di arrendersi. Aveva iniziato a cercarla ovunque, fino a partire per la Sicilia, dove Veronica si era rifugiata a casa della madre. Una vera e propria fuga d’amore al contrario, culminata in una romantica dichiarazione con cui lui era riuscito a riconquistarla. Da quel momento la loro storia aveva preso una direzione completamente diversa: nel 2010 erano arrivati alle nozze e dal loro amore sono nati due figli.

La signora Tina, a 88 anni racconta: “Le amanti di mio marito chiamavano a casa” (9)

La signora Tina torna, dopo la puntata di ieri, con la seconda parte di una storia di vita che continua a regalare colpi di scena. A 88 anni, con una lucidità e soprattutto un’ironia irresistibili, ha raccontato nuove vicissitudini del suo lungo e complicato matrimonio, segnato anche dai tradimenti del marito.

Dopo una separazione durata quattro anni, infatti, Tina e il marito avevano deciso di tornare insieme. Poco tempo dopo, però, lui si era ammalato e aveva iniziato a sottoporsi a dialisi: nonostante tutto quello che era accaduto tra loro, Tina gli era rimasta accanto, prendendosi cura di lui e assistendolo durante la malattia.

Fino a quando una sera era arrivata una telefonata decisamente inaspettata. Dall’altra parte del telefono c’era una donna che, con una certa confidenza, le aveva chiesto come stesse suo marito. Tina aveva così scoperto l’ennesimo tradimento: quella donna era infatti la terza amante dell’uomo.

La sua reazione? Decisamente memorabile: Tina era andata direttamente in ospedale dal marito e, senza troppi giri di parole, gli aveva detto “Falla venire qui a darmi il cambio”. Ovviamente gli ospiti in studio non hanno risparmiato commenti e battute esilaranti.

Vanessa Incontrada si sposa con Rossano Laurini: le ultime indiscrezioni (8)

In studio, dopo tante crisi, di parla di un evento bellissimo: il prossimo matrimonio di Vanessa Incontrada con Rossano Laurini, dopo 2 anni di separazione. Una storia d’amore bellissima, un amore ritrovato che fa sognare tutti: l’inviata Bianca Luna è andata in giro per Follonica per raccogliere informazioni ma non è riuscita a sapere molto, a parte un’indiscrezione presso una titolare di boutique che le ha svelato che alcune delle invitate hanno scelto da lei il loro abito, tra cui la testimone della sposa che sarà la sua migliore amica. Un’altra negoziante svela che il matrimonio sarà blindato, semplice e solare come l’Incontrada e confermano che sarà in Toscana, ma non a Follonica, bensì in provincia di Siena.

La Balivo chiede a Guillermo Mariotto che tipo di vestito realizzerebbe per la Incontrada, ma lo stilista risponde che non può dirlo perché lui fa sempre almeno 2 ore di consulenza con la futura sposa prima di capire quale potrebbe essere il suo abito ideale. Le informazioni aggiuntive le dàil giornalista di Chi che svela che l’abito di Vanessa è stato disegnato dall’amico Lorenzo Riva e sarà color champagne.

Antonella Elia e le nozze saltate con Pietro Delle Piane (7)

Caterina Balivo chiede ad Antonella Elia della sua storia e della rottura con lo storico compagno Pietro Delle Piane: un rapporto che doveva sfociare nelle nozze, poi saltate per un’indecisione della showgirl. Eppure qualcosa non è andato come doveva visto che quest’estate entrambi sono andati in vacanza separatamente e hanno iniziato a postare sui social foto di luoghi e vacanze stranamente uguali tra loro, tanto che i fan hanno iniziato a ipotizzato che in realtà i due fossero in vacanza insieme ma di nascosto. Antonella però non ne vuole parlare e, tra un sorriso e una battuta, risponde “Siete dei pettegoli, io ero venuta qui per parlare di altro”.