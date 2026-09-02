Gianmarco Tamberi, la dolce dedica a Chiara Bontempi per i loro 17 anni d’amore

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IPA Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, la dedica per l'anniversario

Diciassette anni insieme, quattro di matrimonio e una bambina arrivata poco più di un anno fa. Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi festeggiano un anniversario speciale: quello di una storia iniziata quando erano ancora giovanissimi e arrivata oggi a una nuova fase della loro vita, quella da genitori.

Per celebrare i loro 17 anni insieme, l’atleta ha scelto di dedicare alla moglie un lungo messaggio sui social, ripercorrendo con parole molto dolci il loro amore e ringraziandola per esserci stata.

Gianmarco Tamberi, la dolce dedica a Chiara Bontempi

“Un giorno lontano, quando saremo seduti su una panchina, mano nella mano, e il vento ci scompiglierà i capelli ormai stanchi, ci guarderemo indietro e ci renderemo conto di quale cosa meravigliosa siamo riusciti a realizzare in questa vita”.

È da questa immagine che Gianmarco Tamberi ha scelto di iniziare la sua dedica a Chiara Bontempi. Un futuro ancora lontano, ma immaginato insieme, per raccontare una storia che in realtà è cominciata quando entrambi erano poco più che adolescenti.

L’atleta, nel condividere la gioia per il loro anniversario, ricorda infatti come già da giovanissimi avessero intuito che tra loro ci fosse qualcosa di speciale. La sensazione di aver trovato l’uno nell’altra la persona giusta, quella con cui condividere la propria vita e che non avrebbero voluto sostituire con nessun’altra. Una fortuna che, scrive Tamberi, hanno scelto di accogliere, proteggere e coltivare giorno dopo giorno.

L’atleta ha poi raccontato di quando aveva appena 17 anni e per la prima volta aveva scoperto il profumo della pelle di Chiara e il suo sorriso. “Ho visto quei magnifici occhi brillare e sorridere più di quanto sappia fare qualsiasi sorriso. 17 anni fa avevo 17 anni. Da domani, il grande orologio di questa avventura chiamata Vita avrà scandito più ore con te al mio fianco che senza di te, e non potrei esserne più felice“, ha scritto.

Ma nella dedica c’è soprattutto la gratitudine per la donna che gli è stata accanto e che, nell’ultimo anno, ha affrontato insieme a lui un cambiamento enorme: la nascita della loro bambina.

“Grazie per tutto quello che fai per noi ogni singolo giorno. L’ultimo anno è stato tutt’altro che facile: la vita stravolta da un piccolo miracolo chiamato Camilla e tu che non hai mai fatto mezzo passo indietro, riuscendo a gestire tutto e tutti con una forza di volontà straordinaria”.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, 17 anni d’amore

La storia tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi è iniziata da giovanissimi. Da allora sono cresciuti insieme, attraversando le diverse fasi della loro vita e accompagnandosi anche nei momenti più importanti delle rispettive carriere.

Nel 2022 è arrivato il matrimonio, celebrato con una grande festa a Pesaro e, quattro anni dopo le nozze, è arrivata la piccola Camilla a completare la loro famiglia.

Gianmarco, nel frattempo, è diventato uno degli atleti italiani più amati. Un affetto che si è fatto sentire soprattutto durante le Olimpiadi, quando il suo nome è riuscito a superare i confini dell’atletica e a conquistare il tifo di tutta Italia. Ma tra le persone che non hanno mai smesso di sostenerlo ce n’è una che lo fa da molto prima che arrivassero medaglie, record e grandi palcoscenici: Chiara.

Lei è stata al suo fianco in questi 17 anni, anche nei momenti più difficili. Come a Parigi, durante le Olimpiadi del 2024, quando Tamberi ha dovuto affrontare un problema di salute proprio nei giorni della gara. Chiara era lì, come lo è stata anche in uno dei momenti più importanti di quei Giochi: la cerimonia di apertura, quando Gianmarco ha avuto l’onore di portare la bandiera italiana.

Una serata emozionante che, però, si è trasformata anche in un piccolo disastro per la coppia: proprio durante la cerimonia, infatti, Gianmarco ha perso la fede nuziale. Un episodio che aveva raccontato sui social e che, con il tempo, è diventato uno dei tanti ricordi legati alla loro vita insieme.