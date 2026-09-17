X Factor 2026, anticipazioni del 17 settembre: seconda puntata di Auditions

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Ufficio stampa Sky I giudici di X Factor 2026

Stasera, giovedì 17 settembre, torna X Factor 2026 con la seconda puntata dedicata alle Auditions. Ancora una volta l’Allianz Cloud di Milano accoglie i talenti pronti a far sentire la propria voce davanti al pubblico e al tavolo dei quattro giudici.

Sono loro ad avere il potere di decidere se tra i nuovi artisti c’è abbastanza talento per convincerli a farli andare avanti nel percorso che potrebbe portarli fino ai Live.

Dopo il debutto della scorsa settimana, la selezione entra così nel vivo con nuove voci, e performance tutte da scoprire. E per chi sogna di continuare la propria avventura a X Factor, il verdetto passa ancora una volta dal palco e dalla canzone che potrebbe essere decisiva per conquistare l’accesso ai Bootcamp.

“X Factor 2026”, la seconda puntata delle Auditions

La seconda puntata di X Factor 2026 prosegue il viaggio alla ricerca dei nuovi talenti della musica italiana. Sul palco dell’Allianz Cloud arrivano artisti con età, esperienze e percorsi differenti che hanno scelto di presentarsi per la prima volta davanti al pubblico del talent e, soprattutto, davanti ai quattro giudici.

Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi si trovano ancora una volta a confrontarsi sulle performance. Ognuno porta al tavolo il proprio punto di vista e la propria sensibilità musicale, in un confronto che può portare a giudizi diversi sulla stessa esibizione e, ovviamente, qualche piccolo bisticcio.

A fare da tramite tra il palco e il backstage c’è Giorgia, che accompagna gli artisti nei momenti che precedono l’esibizione e li accoglie dopo il verdetto. Per chi sta per cantare, infatti, la tensione è alta: bastano pochi minuti per scoprire se il proprio percorso a X Factor può continuare.

Ufficio stampa Sky

Il meccanismo delle Auditions rimane quello della prima puntata: per superare questa fase servono almeno tre sì. Chi riesce a mettere d’accordo tutti e quattro i giudici ottiene il passaggio, così come chi conquista il consenso di almeno tre di loro.

“X Factor 2026”, cosa succede dopo le Auditions

La seconda puntata è quindi un altro tassello verso la definizione del cast che arriverà alle fasi successive del programma. Le Auditions proseguono per tre appuntamenti complessivi e soltanto gli artisti che riescono a conquistare almeno tre giudici possono accedere al passaggio successivo.

Dopo le Auditions arrivano infatti i Bootcamp, una fase in cui le scelte dei giudici diventano ancora più importanti. Il percorso prosegue poi con la Last Call, il momento che precede l’ingresso nella fase Live e durante il quale ciascun giudice dovrà definire la propria squadra.

Per i nuovi talenti, quindi, la strada verso i Live è ancora lunga. Prima bisogna superare il palco delle Auditions e convincere almeno tre dei quattro giudici a dare quel sì che può cambiare completamente il percorso iniziato davanti alla grande X.

“X Factor 2026”, dove e quando vedere la seconda puntata

La seconda puntata delle Auditions di X Factor 2026 va in onda stasera, giovedì 17 settembre in prima serata su Sky. L’appuntamento è disponibile anche in streaming su NOW e, successivamente, on demand e su Sky Go.

Per chi invece vuole seguire il programma in chiaro, le puntate vengono trasmesse anche su TV8, il martedì. L’appuntamento con i nuovi talenti di X Factor 2026 è quindi fissato sul palco dell’Allianz Cloud, dove si continua a cercare quella voce, quella personalità o quell’interpretazione che può convincere il tavolo dei giudici e conquistare il pass per la fase successiva.