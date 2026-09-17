Irama, perché si chiama così e cosa significa il suo nome

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IPA Irama, cosa significa il suo nome

Da quando è entrato nella scuola di Amici il nome Irama è diventato una presenza fissa nella musica italiana. Nel 2026 lo ritroviamo anche in tv, seduto al tavolo di X Factor accanto agli altri giudici.

Ma in molti ancora si chiedono quale sia il significato del nome che il cantante ha scelto per salire sui palchi. La risposta arriva da una storia iniziata quando era ancora adolescente, quando la musica era già una parte importante della sua vita, ma la carriera che lo avrebbe portato fino a Sanremo e ai grandi concerti era ancora tutta da costruire.

Irama, cosa significa il suo nome

All’anagrafe è Filippo Maria Fanti, ma i fan e chi in questi anni ha imparato ad amarlo lo conoscono come Irama. La scelta di farsi chiamare così arriva quando è ancora adolescente e la musica comincia a prendere sempre più spazio nella sua vita. In quegli anni si avvicina all’hip hop, frequenta le crew e inizia a scrivere le sue prime canzoni.

La decisione, come spesso accade, non è per nulla casuale. In malese, infatti, irama significa ritmo, una parola strettamente legata al percorso che lo avrebbe portato all’artista che è oggi: scrivere, cantare, cercare il proprio modo di stare nella musica.

Dietro la storia del suo pseudonimo, però, c’è una sorta di doppio significato molto più personale di quanto si potrebbe pensare: Irama è anche l’anagramma di Maria, il suo secondo nome.

Irama, da vincitore di “Amici” a giudice di “X Factor 2026”

Nonostante avesse iniziato a fare musica fin da adolescente, la vera scoperta di Irama da parte del pubblico arriva nel 2018, quando il cantante partecipa e vince Amici.

Quella prima incisione nel mondo della televisione e della musica è però solo l’inizio: dopo il talent il cantante si ritrova davanti a un pubblico molto più grande e soprattutto deve dimostrare di poter andare avanti anche fuori dalla scuola. Ci riesce rapidamente: Nera, uscita proprio in quel periodo, diventa una delle canzoni più ascoltate dell’estate e il suo nome comincia a girare con continuità nelle classifiche.

Negli anni successivi arriva anche il Festival di Sanremo, diventato poi uno degli appuntamenti ricorrenti della sua carriera. Irama partecipa per la prima volta tra i Big nel 2019 con La ragazza con il cuore di latta e torna poi sul palco dell’Ariston diverse volte. Nel 2021 presenta La genesi del tuo colore, nel 2022 è la volta di Ovunque sarai, mentre nel 2024 porta in gara Tu no.

In mezzo ci sono album, concerti e nuove canzoni, ma anche un’evoluzione nel suo modo di fare musica. Il ragazzo arrivato ad Amici con le sue influenze hip hop lascia spazio a un artista che si avvicina al pop in una chiave molto più personale.

I talent, però, tornano ancora una volta nella sua storia professionale. Nel 2026 arriva a X Factor, ma questa volta dall’altra parte del palco: prende il posto di Achille Lauro al tavolo dei giudici e si ritrova accanto a Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia.

Un ruolo che gli permette di confrontarsi con giovani artisti ancora all’inizio del loro percorso. Una sensazione che lui stesso conosce bene: qualche anno fa era lui a cercare il proprio spazio, prima di conquistare il pubblico con Amici e costruire la carriera che lo ha portato fino a oggi.