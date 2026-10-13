Max Giusti, spunta la sorella segreta: “Da quando ho chiesto il riconoscimento non mi parla più”

Una donna di 45 anni sostiene di essere la sorella biologica di Max Giusti e rivela un retroscena doloroso: dopo anni di affetto il conduttore avrebbe interrotto ogni rapporto

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IPA Max Giusti

Dopo Sabrina Salerno e Massimo Dapporto, anche Max Giusti avrebbe una sorella segreta. A sostenerlo è Lisa Maria Cetorelli, che afferma di essere figlia biologica del padre del conduttore di Caduta Libera. A dimostrarlo ci sarebbe anche un test del Dna, tanto che la vicenda è finita in tribunale.

La storia della sorella segreta di Max Giusti

“Mi chiamo Lisa Maria Cetorelli e sono la sorella segreta di Max Giusti e voglio raccontare la mia storia, dire la mia verità”. È con queste parole che la donna ha deciso di uscire allo scoperto, raccontando al settimanale DiPiù una vicenda familiare rimasta lontana dai riflettori per decenni.

Lisa ha 45 anni, vive a Milano e sostiene di essere nata da una relazione extraconiugale tra sua madre e Gianfranco Giusti, padre del conduttore, attore e imitatore. Una verità che, secondo il suo racconto, sarebbe stata confermata da un test genetico effettuato presso l’Università di Tor Vergata, il cui risultato è arrivato lo scorso 23 luglio.

“La probabilità che io sia sua figlia è del 99,99%”, ha dichiarato, spiegando di aver confrontato il proprio Dna con quello di Gianfranco. Un risultato che, secondo la donna, non lascerebbe dubbi sulla sua paternità biologica, anche se il riconoscimento legale resta ancora da definire.

La storia comincia molti anni fa, nel quartiere Portuense di Roma, dove le famiglie vivevano a pochi metri di distanza. I genitori di Max gestivano un negozio di giocattoli e cartoleria me Gianfranco si occupava anche del montaggio di mobili. Proprio attraverso questa attività avrebbe conosciuto la madre di Lisa, con la quale sarebbe nata una relazione clandestina.

Quando la donna rimase incinta, avrebbe confessato tutto al marito, che decise di crescere la bambina come propria figlia, dandole il suo cognome. Lisa, dunque, sarebbe cresciuta senza conoscere la propria origine biologica, nonostante Gianfranco continuasse a frequentarla, accompagnandola dal pediatra e portandola al mare. Soltanto anni dopo, grazie a una confidenza della nonna, avrebbe scoperto la verità.

Secondo Lisa, Max Giusti sarebbe sempre stato a conoscenza della sua esistenza. Ma, per timore di essere respinta, la donna avrebbe aspettato fino ai vent’anni prima di incontrarlo. Un appuntamento che, stando al suo racconto, avrebbe segnato l’inizio di un rapporto affettuoso.

“Ci sentivamo, ci vedevamo, lui veniva a trovarmi, io andavo ai suoi spettacoli e mi presentava a tutti come sua sorella“, ha ricordato. Il conduttore avrebbe conosciuto anche suo figlio, che all’epoca aveva cinque anni e lo chiamava affettuosamente zio Max. Un legame che sarebbe proseguito negli anni, anche dopo il trasferimento di Lisa a Milano.

Perché la vicenda è finita in tribunale

Tutto sarebbe cambiato quando Lisa ha espresso il desiderio di essere riconosciuta legalmente come figlia di Gianfranco Giusti e di ottenere il suo cognome. Inizialmente, Max le avrebbe chiesto di aspettare, suggerendole di conoscere prima sua madre Anna. L’incontro sarebbe avvenuto circa cinque anni fa, apparentemente senza problemi.

Nel 2024, però, la situazione avrebbe preso una piega diversa. Gianfranco, oggi 83enne, avrebbe comunicato di non voler più proseguire con la procedura di riconoscimento e, da quel momento, anche Max avrebbe interrotto i contatti.

“Max è sparito dalla mia vita, non mi parla più, e non è giusto”, ha denunciato Lisa, sostenendo di essere stata bloccata dal conduttore. La donna afferma inoltre di aver ricevuto una diffida dai legali di Giusti, che le avrebbero intimato di non avvicinarsi al padre.

A ferirla particolarmente sarebbero state anche alcune dichiarazioni televisive del presentatore che, durante un’intervista a Verissimo, si sarebbe definito figlio unico. “Io esisto e lui lo sa benissimo”, ha ribadito Lisa. Al momento Giusti non ha ancora commentato le recenti affermazioni di Lisa, preferendo la strada del silenzio.