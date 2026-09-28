La Volta Buona, le pagelle del 28 settembre: Lady D e la rivelazione del fratello Charles (9), Celentano e il figlio segreto (8)

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Lady Diana

Inizia oggi una nuova settimana televisiva per La Volta Buona, il salotto del pomeriggio di Rai1 guidato da Caterina Balivo, che ogni giorno tiene compagnia ai telespettatori con tanti ospiti e novità dal mondo della televisione, del cinema e dello spettacolo. Nella puntata di lunedì 28 settembre si parla di rivelazioni su alcune delle famiglie più famose al grande pubblico.

In studio, a commentare insieme alla conduttrice, ci sono Adriano Pappalardo, Francesco Facchinetti, Flora Canto, Eva Henger e molti altri. Come sempre tra interviste, gossip e notizie dell’ultimo minuto, il pomeriggio di Rai1 si conferma uno degli appuntamenti televisivi più attesi e amati.

I figli illegittimi che hanno chiesto il riconoscimento: riaperto il caso Celentano-Segatori (7)

Si inizia parlando di Antonio Segatori, presunto figlio mai riconosciuto di Adriano Celentano, e delle ultime dichiarazioni rilasciate: in studio il tema della giornata, come annunciato da Caterina Balivo, sono proprio i segreti di famiglia e le news su alcuni dei clan familiari più celebri. A prendere la parola è Adriano Pappalardo, in studio con il figlio Laerte, che racconta del suo matrimonio felice che dura da tanti anni e di come, nonostante tentazioni e lontananze, il rapporto con la moglie sia rimasto solido. Il discorso però torna su Antonio Segatori e sulle ultime news che lo riguardano: a svelarle è Andrea Biavardi di Oggi che, in collegamento con la Balivo, ha riaperto il caso.

Dopo la clip cha racconta la presunta storia tra Celentano e un’ex collaboratrice del Clan dalla quale sarebbe nato Segatori, Biavardi spiega che il modo per ottenere la prova del DNA che dimosterebbe tale parentela richiede un iter piuttosto lungo e ben preciso che passa naturalmente attraverso i tribunali. Il direttore conferma: “Noi siamo solo dei cronisti, questa è a tutti gli effetti una vicenda giudiziaria e dunque l’ultima parole spetta ai giudici”.

Adriano Pappalardo e il rapporto speciale con Laerte e suo nipote (8)

Dai figli illegittimi si passa alle storie di famiglie felici, come quella composta da Adriano Pappalardo e sua moglie Lisa Giovagnoli che dura da anni: dal loro lungo matrimonio è nato il loro unico figlio, Laerte, con il quale il legame è cambiato nel corso del tempo soprattutto dopo che anche Laerte, a sua volta, è diventato padre 22 anni fa.

“È stato un padre fantastico” incomincia Laerte parlando di Adriano “e come nonno è ancora più bravo. Tante volte ha rinunciato ad impegni di lavoro per stare con suo nipote” conclude soddisfatto. E Adriano prosegue: “Quando sei giovane pensi anche alla carriera, ma quando diventi nonno sei più calmo, ti ci dedichi di più” racconta, aggiungendo che ancora oggi il suo agente quando lo chiama gli chiede se porterà anche il nipote con sè a lavoro.

L’addio a Peppino Di Capri: in studio il ricordo del figlio Edoardo (8)

A pochi mesi dalla scomparsa del celebre cantante di Roberta e Champagne, Peppino Di Capri, Caterina Balivo celebra il suo ricordo ospitando in studio il figlio Edoardo. Si parte dalla definizione che Peppino diede al suo essere papà, ovvero “accomodante”: Edoardo racconta che crescendo ha capito che le assenze del padre per motivi di lavoro le ha capite solo da adulto, quando anche lui è diventato padre a sua volta.

Purtroppo, racconta Edoardo, Peppino non ha avuto modo di coccolare troppo i nipoti perché quando è diventato nonno stava già poco bene fisicamente e poi commenta le parole del fratello Igor che, in un’intervista, ha dichiarato che Peppino cantava i sentimenti ma non era stato capace di tenere unite le due famiglie. “La famiglia perfetta non esiste” dice Edoardo in difesa del padre “dunque un po’ per il suo lavoro, un po’ per il suo carattere, forse papà non voleva fare torto a nessuno rispettando gli spazi delle due famiglie” conclude Edoardo.

Eva Henger, la malattia della mamma e la sua nostalgia (8)

Eva Henger parla dell’esperienza difficile avuta con sua madre, mancata 3 anni fa, che era affetta da una malattia psicologica che la portava ad avere diversi sintomi paranoici e schizofrenici. “Ero molto piccola quando mia madre ha ricevuto la diagnosi di schizofrenia paranoide, ma io ero felice perché finalmente le cose terribili che accadevano a casa avevano una spiegazione. Ora però darei qualsiasi cosa per riaverla qui, è sempre la mia mamma” prosegue Eva Henger, raccontando che sua madre successivamente ebbe anche un tumore al pancreas.

“Io sono diventata un po’ la mamma di mia mamma” prosegue Eva raccontando quel periodo complesso durante il quale spesso la mamma spariva e non sapevano dove fosse, ma allo stesso tempo bello perché aveva la sua mamma ancora con sè.

Lady Diana, l’intervista esclusiva del fratello Charles (9)

Rimanendo nel tema delle famiglie e della complessità dei loro rapporti, Caterina Balivo parla dell’intervista esclusiva rilasciata dal fratello di Lady Diana, il conte Charles Spencer, nella quale si racconta la preoccupazione della Principessa per la propria sicurezza ed incolumità.

L’intervistatrice, Nicoletta Manzione in collegamento con lo studio, spiega come Diana sia stata la cosa migliore che potesse capitare alla Monarchia. Il fratello Charles racconta, nell’intervista che accompagna l’uscita del suo libro su Lady D, che Diana era una mamma splendida perché preparava i suoi figli a ciò che li aspettava in termini di responsabilità ma “in un modo mai visto prima per dei reali. Voleva che William ed Henry vivessero una vita il più possibile normale, ma senza perdere di vista le questioni importanti come quelle dei senzatetto” racconta ancora Charles.

Charles racconta anche della sofferenza di Diana prima del matrimonio con Re Carlo quando seppe dal futuro marito che le voleva bene, ma non la amava: la Principessa digiunò 3 giorni prima delle nozze, arrivando pallida e debole al grande giorno. “Lui è stato così diretto con Diana” spiega Manzione “perché 30 anni fa i matrimoni reali erano più pratiche burocratiche anziché d’amore”.

La Balivo chiede anche se è vero che anni fa la Regina Elisabetta ebbe un fidanzamento con il papà di Lady Diana e Nicoletta rivela che nel libro di Charles Spencer c’è scritto proprio questo. “Non è affatto un libro vendicativo” prosegue Charles nell’intervista, “questo libro parla di Diana e tutto quello che parla di Re Carlo è solo per contestualizzare la storia di mia sorella” conclude.

Matrimonio Damiano David, l’abito da sposa svelato da Dove Cameron (8)

Fabrizio D’Alessio, l’inviato di Caterina Balivo, non è riuscito a riprendere nulla delle nozze blindate di Damiano David e Dove Cameron che si è svolto nella Val d’Orcia nel weekend, e allora la conduttrice per rimediare manda in onda un’intervista esclusiva rilasciata dalla sposa a Vogue dove ha raccontato la scelta dell’abito per la cerimonia ufficiale. “Desideravo qualcosa di unico e celestiale” ha raccontato Dove che si è affidata ad una maison italiana per avere un vestito su misura, di alta sartoria, finemente lavorato con lune e stelle e con un velo stupendo.