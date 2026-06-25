Carlos Alcaraz e Ana Mena di nuovo insieme. “Molto complici”

Carlos Alcaraz e Ana Mena sono stati avvistati di nuovo insieme: tornano le voci di un flirt fra i due

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IPA Carlos Alcaraz e Ana Mena

Carlos Alcaraz e Ana Mena sono stati avvistati di nuovo insieme alimentando, ancora una volta, le voci su una relazione fra i due. Il tennista e la cantante, secondo alcune indiscrezioni, si starebbero frequentando da tempo e in gran segreto.

Carlos Alcaraz e Ana Mena insieme e complici

Ad alimentare, nuovamente, le indiscrezioni riguardo una storia d’amore fra Carlos Alcaraz e Ana Mena sono arrivate, in questi giorni, alcune foto. Si tratta di scatti realizzati a Marbella e che svelano una grandissima sintonia fra i due.

Come rivelato dalla rivista Diez Minutos, l’incontro fra Ana Mena e Carlos Alcaraz sarebbe avvenuto nel corso della Reserve Cup, torneo di padel in Spagna con protagonisti volti dello spettacolo. Nel corso della giornata il tennista e la cantante si sarebbero scambiati sorrisi e chiacchiere, mostrando una forte intesa.

“Erano molto complici”, si legge a corredo delle foto. Negli scatti i due ridono, scherzano davanti a tutti e si divertono insieme. Già nel 2023 la rivista Hola! aveva parlato di un rapporto speciale fra Carlos Alcaraz e Ana Mena. In tanti sono convinti che fra l’artista e lo sportivo sia nato qualcosa di romantico, grazie ad amicizie comuni. Un flirt che, dopo essere durato qualche mese nel 2023, si sarebbe riacceso in queste settimane dopo l’addio fra Ana Mena e il suo compagno.

Gli amori (segreti) di Carlos Alcaraz e la rottura di Ana Mena con Oscar

Le immagini arrivano in un momento molto particolare nella vita di Ana Mena. La cantate infatti da pochi giorni ha confermato la rottura con Oscar Casas. La relazione era nata sul set di Idolos ed era particolarmente seguita dal pubblico spagnolo. L’addio, secondo i media spagnoli, sarebbe avvenuto pder volere di entrambi, ma sarebbero rimasti in ottimi rapporti.

Classe 1997, Ana Mena è spagnola, ma ha un fortissimo legame con l’Italia. Ha infatti realizzato moltissimi tormentoni estivi e hit che hanno scalato le classifiche nel nostro paese, collaborando con Fred De Palma e Rocco Hunt, ma anche partecipando nel 2022 al Festival di Sanremo con il brano Duecentomila ore.

L’ultima storia d’amore pubblica di Alcaraz è invece quella con Maria Gonzalez Gimenez a cui è stato legato sino al 2021. Compagna al Murcia Tennis Club e studentessa di giurisprudenza, è stata la love story più importante per il tennista, al suo fianco negli anni della formazione e, in seguito, dell’ascesa.

Riservatissimo per quanto riguarda la sua vita privata, al tennista nel corso degli anni sono stati ricondotti numerosi flirt. Non solo con Ana Mena, ma anche con la tennista francese Lola Marande con cui avrebbe vissuto una relazione brevissima e segreta.

Dopo la rottura con la sua storica fidanzata Maria si era parlato di una relazione tra Alcaraz e Melodie Penalver, modella e personaggio televisivo, conosciuta soprattutto per aver preso parte alla versione spagnola di Temptation Island.