Dua Lipa s’innamora di Milano: l’itinerario per un weekend alla moda come il suo

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Dua Lipa

I genitori di Dua Lipa sono nati in Albania, giusto a qualche chilometro di distanza dal Belpaese, del quale le hanno trasmesso il fascino. Dopo aver scelto la Sicilia come cornice della romantiche nozze con Callum Turner, la popstar di fama mondiale continua a tornare in Italia il più spesso possibile. L’estate l’ha trascorsa nelle più suggestive delle località turistiche, per l’autunno ha scelto Milano. Il racconto dei suoi giorni da turista sono un ottimo spunto per il prossimo fine settimana in città.

Il weekend a Milano, tra musei e osterie

“Milan… such a cool place”, proprio un posto figo: così Dua Lipa ha commentato il capoluogo lombardo sui social. La popstar, ospite della Fashion Week, ha trascorso alcuni giorni nella città della Madonnina, godendosi le sue bellezze e assaggiando i piatti più tipici. E chiunque può rivivere le stesse avventure metropolitane, l’itinerario offerto dalla popstar è davvero alla portata di tutti, o quasi.

Si inizia con una classica passeggiata per il centro storico. Tra una sfilata e l’altra, Dua Lipa ha colto l’occasione di sgranchire le gambe muovendosi tra piazza della Scala e Galleria Vittorio Emanuele II. Giù fino a piazza San Babila, per poi bere un buon espresso al caffè Sant Ambroues, uno degli ultimi residui della Milano d’un tempo. E in un posto così centrale, la cantante non è riuscita a sfuggire all’attenzione dei fan, cui ha concesso benevola autografi e selfie a profusione.

Il pomeriggio è dedicato alla cultura. Prenotando con il dovuto anticipo (consiglio valido per chiunque) ha fatto visita al Cenacolo Vinciano presso Santa Maria delle Grazie, in corso Magenta. Dal Rinascimento all’arte contemporanea, Dua ha visitato anche la ben più moderna Fondazione Prada che, in quartiere un tempo periferico e oggi decisamente alla moda, raccoglie le opere di alcuni degli artisti più quotati del momento, da Carla Accadi e Jeff Koons.

E non esiste un viaggio in Italia senza buon cibo. Dua Lipa, in compagnia del fratello Gjin e di alcuni amici locali, ha assaggiato pasta al pomodoro, tiramisù, Negroni e ostriche in alcune delle osterie più note ed eleganti della città. Per cenare come la cantante è necessario riservare un tavolo al Salumaio di Montenapoleone (dove i vip sono sempre numerosi) o alla storica Latteria San Marco, nell’artistico quartiere di Brera.

Dua Lipa passione Italia

Da quando è diventata famosa, Dua Lipa vive in giro per il mondo, tra Londra e New York. Adesso però, la sposina potrebbe sentire il bisogno di mettere radici e la città prescelta potrebbe essere proprio Milano. Alcune indiscrezioni affermano che il padre Dukagjin si trovi in città già da settimane, forse proprio per seguire personalmente il trasloco della figlia e del marito.

E se il trasferimento è, al momento, un’indiscrezione, l’amore di Dua Lipa per l’Italia è una certezza. Già lo scorso anno, in occasione del suo concerto all’Ippodromo, approfittò per presenziare a uno spettacolo alla Scala. E come dimenticare le romantiche (e italianissime) nozze a Palermo, cui è seguita una luna di miele tra Sicilia, costiera campana e l’immancabile Roma.