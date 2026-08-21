Dua Lipa, la tecnica del Love Manifesting per trovare l’amore diventa virale

Dua Lipa ha manifestato l'amore con Training Season prima di incontrare Callum Turner. Ora i fan seguono il suo esempio e il rituale diventa virale sui social

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Dua Lipa

Come ha fatto Dua Lipa ad incontrare l’amore della sua vita? A quanto pare lo ha chiesto direttamente all’Universo: la popstar ha utilizzato infatti lo strumento che conosce meglio, la musica, trasformando una canzone in una sorta di dichiarazione d’intenti. Il brano in questione era Training Season, pubblicato nel 2024, e oggi la sua storia assume un sapore decisamente romantico perché, dopo aver messo nero su bianco le caratteristiche dell’uomo che desiderava accanto, nella sua vita è arrivato Callum Turner e la loro relazione è diventata subito qualcosa di molto più importante di un flirt, tanto che i due hanno poi deciso anche di sposarsi.

Ora i fan di Dua provano a emulare la loro icona e il fenomeno del love manifesting sembra essere diventato un vero e proprio tormentone.

Dua Lipa e il love manifesting: tutto è iniziato con Training Season

Prima di incontrare l’uomo giusto anche Dua Lipa aveva collezionato qualche delusione sentimentale ed è proprio da quella consapevolezza che sarebbe nata Training Season: basta relazioni nelle quali bisogna spiegare continuamente all’altro come comportarsi, basta uomini da “allenare” per trasformarli nel compagno ideale. Il titolo, del resto, dice praticamente tutto: la stagione dell’allenamento è finita.

Dua voleva qualcuno già pronto per una relazione adulta, capace di comprenderla davvero, sostenerla nei momenti di vulnerabilità e costruire con lei un’intimità profonda: una sorta di identikit sentimentale che la cantante ha trasformato in musica. La stessa popstar ha raccontato di aver considerato la canzone quasi come un mantra personale, ripetendo attraverso quelle parole ciò che desiderava davvero dalla sua futura relazione. In altre parole era nato il love manifesting.

Poi nella sua vita è arrivato Callum Turner ed è qui che la storia diventa irresistibile per le più romantiche perché, proprio mentre Dua aveva chiarito a se stessa cosa non avrebbe più accettato e che tipo di amore desiderava, nella sua vita è arrivato l’uomo che sarebbe diventato suo marito.

E adesso a provarci sono anche i fan: il love manifesting di Dua Lipa è diventato un vero fenomeno virale, con tantissimi follower pronti a seguire l’esempio della loro popstar preferita nella speranza di attirare finalmente l’amore giusto. A certificare il trend è stata la stessa Dua, che nelle sue storie Instagram ha condiviso un divertente collage di video e momenti in cui i fan si cimentano nella pratica, trasformando il desiderio di trovare l’anima gemella in un gioco social collettivo.

C’è chi manifesta ascoltando Training Season, chi scrive ciò che desidera dal futuro partner e chi scherza immaginando che, se ha funzionato per Dua, potrebbe funzionare anche per loro.

Cos’è davvero il love manifesting?

Il love manifesting nasce dall’idea più ampia della manifestazione: concentrarsi su ciò che si desidera, visualizzarlo e comportarsi in maniera coerente con quell’obiettivo.

Che non significa necessariamente immaginare un uomo preciso e aspettare che suoni alla porta, anzi, il punto interessante della storia di Dua Lipa è un altro: prima di trovare Callum, ha definito chiaramente ciò che voleva e, soprattutto, ciò che non era più disposta ad accettare ed è forse questo l’aspetto più concreto della manifestazione applicata all’amore.

Scrivere quali caratteristiche si desiderano in un partner, visualizzare il tipo di relazione che si vorrebbe vivere o ripetere affermazioni positive può aiutare a mettere a fuoco bisogni, limiti e aspettative. Non esistono naturalmente prove che il semplice pensiero possa attirare magicamente una persona nella nostra vita, ma avere maggiore consapevolezza di ciò che cerchiamo può influenzare le nostre scelte.

La prima regola infatti potrebbe essere proprio quella suggerita inconsapevolmente dalla cantante: smettere di concentrarsi soltanto su chi vogliamo incontrare e iniziare a pensare a come vogliamo sentirci in una relazione.

Dua non ha semplicemente chiesto un fidanzato infatti, ha descritto un uomo capace di starle accanto emotivamente e una relazione nella quale sentirsi compresa. E poi c’è un altro passaggio fondamentale: comportarsi di conseguenza. Se desideriamo un amore sano ma continuiamo ad accettare dinamiche che ci fanno stare male, la lista dei desideri serve a poco.

Forse Dua Lipa non ha “attirato” Callum Turner grazie a una canzone, forse avrebbe incontrato comunque l’uomo della sua vita, ma intanto il love manifesting continua ad essere una delle pratiche più virali del momento.