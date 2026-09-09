Ben Affleck ha perso entrambi i genitori a pochi mesi di distanza: il gesto per il fratello Casey a Venezia

IPA Ben Affleck

La presenza di Ben Affleck al Lido, nella serata dell’8 settembre, è stata silenziosa, non annunciata, ma carica di significato. Perché la star di Hollywood non è arrivata alla Mostra del Cinema per presentare un proprio film o per sfilare sotto i riflettori. È volato a Venezia per un motivo ben più intimo, fare da spalla al fratello minore Casey nel giorno più importante e insieme più doloroso della sua stagione. Alle spalle, per entrambi, un anno segnato da due lutti terribili.

Ben e Casey Affleck, la morte dei genitori nello stesso anno

Nessuno se lo aspettava, eppure eccolo lì. Ben Affleck si è materializzato in laguna quasi in punta di piedi: la presenza non era stata annunciata in precedenza. Eppure, è stato presente al Festival del Cinema di Venezia per un motivo ben preciso: Company, il film in concorso che porta la firma di Casey, coinvolto nel progetto sia davanti sia dietro la macchina da presa, presentata quella stessa sera davanti alla platea del Festival.

Dietro i sorrisi di circostanza, però, si nasconde una ferita profonda. Il 2026 si è rivelato per gli Affleck un anno complesso da affrontare, ed è stato lo stesso Casey, durante la conferenza stampa dedicata al film, a condividere pubblicamente il proprio dolore, spiegando di aver dedicato l’opera ai genitori. Entrambi, infatti, sono venuti a mancare nell’arco di pochi mesi.

Ha raccontato di aver perso sia la madre sia il padre proprio quest’anno – figure fondamentali della sua esistenza – e ha sottolineato il suo profondo rammarico: avrebbe voluto tanto mostrare loro quel lavoro, senza però riuscirci in tempo. Convinto, però, che entrambi lo avrebbero apprezzato.

La madre dei due attori, Chris Anne, insegnante e attivista molto amata, si è spenta a giugno, a 83 anni, dopo una malattia al pancreas durata alcuni mesi. Il padre, Tim, se n’è andato invece in un momento imprecisato dello stesso anno, senza che la data esatta sia stata resa nota: l’annuncio è arrivato proprio nel corso del Festival di Venezia. Un uomo dalla vita intensa, che dopo aver svolto i mestieri più diversi aveva dedicato i suoi ultimi decenni alla rinascita, superando la battaglia contro l’alcolismo con una determinazione che i figli hanno sempre rispettato profondamente.

Ben Affleck a Venezia per sostenere il fratello Casey

Visto quanto la famiglia Affleck ha affrontato in questi mesi, Ben Affleck si è recato al Festival di Venezia per sostenere il fratello; nel cast del film compaiono anche Indiana e Atticus, i due figli di Casey nati dal precedente matrimonio con Summer Phoenix. E così parte della famiglia ha condiviso il tappeto rosso in abbraccio corale degli Affleck, quasi al completo.

Quanto al look, l’attore non ha tradito le attese, anche se è rimasto nella sua comfort zone. Fedele a un’eleganza sobria e senza tempo, si è presentato con un classico intramontabile della sartoria maschile: completo scuro, camicia bianca e cravatta in tinta. E così, mentre il film porta con sé la dedica ai genitori scomparsi, tra i presenti c’era chi quella storia la conosceva davvero. Ben, arrivato senza clamore.