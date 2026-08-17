Jennifer Garner, dopo il compleanno di Ben Affleck sfoggia la gonna più chic dell’estate

IPA Jennifer Garner

Jennifer Garner sa come rendere memorabile anche un’uscita apparentemente ordinaria. A Santa Monica, poche ore dopo aver trascorso il compleanno insieme all’ex marito Ben Affleck e ai figli, l’attrice è stata fotografata sorridente con un look estivo che mette d’accordo praticità ed eleganza.

Jennifer Garner, il look dopo il compleanno di Ben Affleck

Jennifer Garner è stata fotografata domenica mentre lasciava la chiesa a Santa Monica, il giorno successivo al 54esimo compleanno di Ben Affleck. Un’uscita che inevitabilmente ha attirato l’attenzione anche per il momento familiare vissuto poche ore prima: l’attrice si era infatti riunita con l’ex marito per festeggiare insieme a Fin, 17 anni, e Samuel, 14. Garner e Affleck sono anche genitori di Violet, 20 anni.

I due sono stati sposati dal 2005 fino alla separazione, avvenuta nel 2015, ma negli anni hanno continuato a mostrarsi uniti quando si tratta della famiglia. Compleanni, ricorrenze e momenti importanti per i figli li hanno spesso riportati fianco a fianco, lontani almeno nelle intenzioni dalla narrativa più rumorosa che accompagna le coppie di Hollywood dopo un divorzio.

Il giorno dopo la festa, Jennifer appariva decisamente rilassata. La protagonista del look è una gonna midi in popeline con stampa Maiolica di Dolce & Gabbana, uno di quei capi che non hanno bisogno di molta compagnia per funzionare. La palette gioca interamente sul bianco e sulle diverse intensità del blu, con un disegno elaborato ispirato alle decorazioni delle ceramiche mediterranee.

Il riferimento visivo è immediato: piastrelle dipinte, motivi floreali, volute ornamentali e quell’immaginario del Sud Italia che porta la mente verso terrazze assolate e maioliche lucidissime. Il motivo “Blu Mediterraneo” occupa l’intera superficie della gonna e trasforma un capo dalla costruzione piuttosto classica in qualcosa di molto più scenografico.

La silhouette aiuta. La vita è alta e ben definita, aderente nel punto più sottile del busto, mentre il tessuto si apre progressivamente fino a creare un volume morbido e svasato. Le pieghe amplificano il movimento del popeline e danno alla stampa profondità, evitando l’effetto piatto che un disegno così ricco potrebbe facilmente avere.

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La lunghezza arriva sotto il ginocchio, fino al polpaccio, recuperando quella forma a ruota vagamente anni Cinquanta che potrebbe diventare estremamente bon ton se abbinata nel modo più prevedibile. Jennifer Garner, invece, evita accuratamente décolleté, sandali con tacco e camicie romantiche.

Sopra indossa una semplicissima T-shirt bianca a girocollo, leggermente aderente e infilata all’interno della gonna. Un capo praticamente anonimo che, proprio per questo, permette alla stampa di prendersi tutta la scena. La scelta funziona anche sulle proporzioni: il top asciutto bilancia il volume importante della parte inferiore senza aggiungere ulteriori dettagli.

Ai piedi arrivano poi le sneakers bianche, basse e sportive. Non sono il centro del look e non cercano di diventarlo. Servono piuttosto a togliere alla gonna quella patina da outfit “delle grandi occasioni” e a riportarla nella vita vera, rendendola adatta anche a una mattina a Los Angeles con il caffè in mano.

Jennifer Garner e Ben Affleck, una famiglia ancora molto unita

Il look arriva in giorni in cui Jennifer Garner è tornata al centro dell’attenzione anche per il rapporto con Ben Affleck. Nonostante la fine del matrimonio risalga ormai a più di dieci anni fa, i due hanno continuato a condividere numerosi momenti familiari, mantenendo al centro i tre figli.

Garner ha parlato recentemente anche delle difficoltà vissute nel crescerli sotto lo sguardo costante dei paparazzi. Ospite del podcast Shut Up Evan di Evan Ross Katz, ha ricordato quanto invasiva fosse diventata l’attenzione dei fotografi negli anni di maggiore esposizione della coppia.

L’attrice ha raccontato situazioni in cui gli inseguimenti delle auto dei paparazzi rendevano complicati anche gesti normalissimi, come accompagnare un figlio dal pediatra o assistere a una partita di calcio. Un livello di pressione che, nelle sue parole, finiva inevitabilmente per coinvolgere anche le persone intorno alla famiglia.

Oggi Jennifer Garner continua a proteggere molto la propria dimensione privata, mentre sul fronte professionale è impegnata anche con The Five-Star Weekend, serie Peacock tratta dal romanzo bestseller di Elin Hilderbrand. Garner è protagonista e produttrice esecutiva del progetto, accanto a Regina Hall, Chloë Sevigny, D’Arcy Carden e Gemma Chan.