Lutto per Ben Affleck, morta la mamma Chris

Chris Affleck, madre dei premi Oscar Ben e Casey Affleck, è stata una figura discreta ma fondamentale nella vita degli attori e lascia un ricordo profondo

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Ben Affleck con mamma Chris

Un grave lutto ha colpito l’attore Ben Affleck e suo fratello Casey. La loro mamma, Chris Anne Affleck, è morta all’età di 83 anni dopo aver affrontato un tumore al pancreas. La scomparsa risale al 2 giugno, ma la famiglia ha reso pubblica la notizia soltanto nelle ultime ore, attraverso un ricordo che ripercorre una vita trascorsa tra scuola, impegno civile e affetti.

I due attori premi Oscar perdono così la donna che, ben prima dei red carpet e delle statuette dorate, aveva creduto nelle loro aspirazioni. Chris non apparteneva al mondo patinato di Hollywood, ma ha avuto un ruolo decisivo nel percorso dei figli, accompagnandoli con discrezione e partecipando ad alcuni dei momenti più importanti della loro carriera.

Chi era Chris, la mamma di Ben e Casey Affleck

Nata a New York nel dicembre del 1942 e laureata ad Harvard, Christine Anne Boldt – più conosciuta come Chris Anne Affleck – aveva scelto di dedicarsi all’insegnamento. Per circa 35 anni ha lavorato nelle scuole pubbliche, occupandosi soprattutto degli studenti delle classi elementari e medie, prima di andare in pensione nel 2008.

Accanto alla professione, aveva coltivato un forte interesse per i diritti civili. Da giovane aveva partecipato alle iniziative contro la segregazione razziale nel Sud degli Stati Uniti e nel 1964 aveva insegnato alfabetizzazione in Mississippi durante la campagna Freedom Summer. Un impegno mai abbandonato del tutto: anche dopo la pensione aveva continuato a sostenere associazioni ambientaliste, iniziative umanitarie e gruppi di attivisti più giovani.

Dal matrimonio con Timothy Affleck erano nati Ben, nel 1972, e Casey, nel 1975. Dopo la separazione dal marito, avvenuta quando il primogenito aveva circa 12 anni, Chris aveva continuato a occuparsi dei ragazzi in Massachusetts.

Il legame con Ben Affleck e l’inizio della sua carriera

Fu proprio una conoscenza della madre ad aprire a Ben Affleck una prima porta nel mondo dello spettacolo. Chris lo mise in contatto con Patty Collins, sua ex compagna di università diventata casting director. Arrivarono così le prime audizioni per spot pubblicitari e produzioni televisive, esperienze che permisero al futuro divo di capire quanto la recitazione potesse diventare qualcosa di più di un semplice passatempo.

Chris rimase vicina a entrambi i figli anche quando il successo travolse la famiglia. Una delle immagini più ricordate risale alla notte degli Oscar del 1998, quando accompagnò Ben alla cerimonia insieme alla madre di Matt Damon. Quella sera i due giovani amici vinsero il premio per la sceneggiatura di Will Hunting – Genio ribelle, trasformando il palco in una festa familiare.

Negli anni successivi Ben avrebbe conquistato un altro Oscar grazie ad Argo, mentre Casey sarebbe stato premiato come miglior attore per Manchester by the Sea.

L’ultimo desiderio esaudito prima della morte

Il tumore al pancreas era stato diagnosticato a Chris Affleck nel dicembre scorso. Secondo il ricordo diffuso dalla famiglia, i medici le avevano prospettato pochi mesi di vita. Il suo desiderio più grande, però, era riuscire ad assistere al diploma del nipote Atticus, figlio di Casey.

Desiderio realizzato: la donna ha partecipato alla cerimonia di suo nipote il 31 maggio, circondata dai suoi cari. Due giorni dopo è morta serenamente nel sonno. Oltre a Ben e Casey, lascia cinque nipoti: Atticus e Indiana, figli di Casey, e Violet, Fin e Samuel, nati dal matrimonio di Ben Affleck con Jennifer Garner, con la quale ha sempre mantenuto degli ottimi rapporti.

Una famiglia molto conosciuta, oggi unita nel ricordo di una donna rimasta sempre lontana dai riflettori, ma centrale nelle vite e nei successi dei suoi figli.