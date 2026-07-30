“Morta davanti al figlio”, svelate le cause della morte della mamma di Ben Affleck

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Getty Images Chris Affleck, le cause della morte

A quasi due mesi dalla morte di Chris Affleck, la madre di Ben e Casey Affleck, emergono nuovi dettagli sulle sue ultime ore di vita.

Sono state infatti rese note le cause della morte della donna e un particolare rimasto finora sconosciuto: sembra infatti che Chris sia morta nella casa del figlio Ben a Los Angeles, dove si trovava in visita.

Chris Affleck, le cause della morte

Negli ultimi mesi Chris Affleck stava affrontando una grave malattia che la famiglia aveva scelto di vivere con la massima riservatezza. Ora, il certificato di morte ottenuto dalla stampa americana, aggiunge però nuovi dettagli sulle sue ultime settimane e chiarisce quali sono state le cause del decesso.

Secondo il documento, la donna è morta a causa di un arresto cardiopolmonare. A compromettere il suo stato di salute era stato un adenocarcinoma pancreatico, diagnosticato nel dicembre 2025, al quale si erano aggiunte anche altre condizioni cliniche, tra cui una fibrillazione atriale e un ictus ischemico.

C’è poi un dettaglio che contribuisce a ricostruire gli ultimi momenti della donna. Chris Affleck si trovava a casa del figlio Ben, a Los Angeles, dove era ospite della famiglia. È lì che è morta, come conferma l’indirizzo riportato nel certificato, che corrisponde alla residenza dell’attore.

Chris Affleck, gli ultimi mesi prima della scomparsa

Nel ricordo condiviso dalla famiglia dopo la sua scomparsa, Chris Affleck viene raccontata ben oltre il suo legame con Ben e Casey Affleck. Laureata ad Harvard, aveva dedicato oltre 35 anni della sua vita all’insegnamento nella scuola pubblica, scegliendo una professione che le permetteva di avere un impatto nella vita delle persone.

Accanto all’attività da insegnante, aveva coltivato anche un forte impegno civile, partecipando da giovane al Freedom Summer del 1964, alle manifestazioni contro la guerra in Vietnam e, negli anni successivi, sostenendo numerose iniziative sociali e ambientali.

Anche dopo il pensionamento aveva continuato a dedicare tempo e energie alle cause in cui credeva, collaborando con associazioni impegnate nella tutela dell’ambiente e nella difesa dei diritti civili, valori che aveva trasmesso anche ai suoi figli e ai suoi nipoti.

Negli ultimi mesi aveva però dovuto affrontare la malattia, diagnosticata nel dicembre 2025. Secondo quanto raccontato nel necrologio pubblicato dalla famiglia, i medici le avevano dato circa sei mesi di vita. Nonostante questo, Chris era riuscita a vedere realizzato quello che era diventato il suo desiderio più grande: assistere al diploma del nipote Atticus.

Nel ricordarla, infatti, i suoi cari hanno raccontato anche quanto fosse legata ai cinque nipoti, che considerava una delle gioie più grandi della sua vita. Proprio per questo riuscire ad assistere al diploma di Atticus aveva assunto un significato ancora più speciale, diventando un traguardo che Chris sperava di raggiungere nonostante la malattia.

La cerimonia si è svolta il 31 maggio 2026 e la donna ha potuto viverla insieme ai suoi figli e alla loro famiglia. Soltanto due giorni dopo, il 2 giugno, è venuta a mancare. Un ultimo ricordo felice che la famiglia ha voluto condividere: quasi a sottolineare come, nonostante la malattia, Chris fosse riuscita a vivere fino in fondo uno dei momenti più importanti per le persone che amava.