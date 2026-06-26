Kate Middleton, la scelta che ha fatto felice George: “Vuole essere come il padre”

Kate Middleton ha ceduto alle richieste di William iscrivendo il figlio maggiore all'Eton College. "George è felicissimo di seguire il padre"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e George

Kate Middleton non era del tutto convinta che l’Eton College fosse la scuola giusta per suo figlio George. Ma alla fine ha ceduto alle richieste di suo marito William che ha studiato lì. Ma la scelta ha fatto felice il Principino che è orgoglioso di seguire le orme del padre.

Kate Middleton, perché è stato scelto l’Eton College per George

Lo scorso 16 giugno Kensington Palace ha comunicato ufficialmente che il prossimo settembre George frequenterà l’Eton College, come suo padre William e suo zio Harry.

Era il 1995 quando il Principe del Galles, allora 13enne, entrò per la prima volta nell’istituto accompagnato da sua madre, Lady Diana. Circa 30 anni dopo si appresta a rivivere la stessa scena. Ma questa volta è lui il genitore. Sarà un momento molto commovente che sicuramente Kate Middleton condividerà sui social istituzionali, pubblicando le foto ufficiali. Sempre se rispetta la tradizione di pubblicare nuovi ritratti dei figli, in momenti importanti della loro vita.

Molti esperti di questioni reali si aspettavano che William e Kate optassero per un percorso educativo più moderno. In effetti, stando alle indiscrezioni circolate negli scorsi mesi, la Principessa del Galles avrebbe voluto una scuola diversa per George. Alla fine però ha vinto la tradizione.

“Eton è stato un rifugio di cui William aveva un disperato bisogno”, ha dichiarato la biografa reale Sally Bedell Smith. E ha proseguito: “Offrirà a George un’istruzione rigorosa, indispensabile per il suo ruolo”.

William ha trovato a Eton un rifugio sicuro ed equilibrato con delle regole precise che davano regolarità alla sua esistenza, mentre a casa la tensione tra i genitori era palpabile.

George sicuramente non si trova nella stessa situazione del padre, ma il collegio può aprirgli un mondo nuovo, ricco di esperienze diverse dall’ambito familiare molto protetto.

George ha visitato Eton con i suoi genitori prima del suo decimo compleanno nel 2023, periodo in cui tradizionalmente si iscrivono i potenziali studenti, rendendo la scuola una delle favorite per il futuro Re. E in effetti così è stato. Anche se non era scontato, perché William e Kate sono stati sempre orientati a dare un’educazione il più normale possibile ai loro tre figli. D’altro canto, George avrà un ruolo molto importante e difficile e ha bisogno di essere preparato al meglio per non soccombere a pressioni e doveri.

Kate Middleton, George è felicissimo di seguire le orme del padre

William e Kate “sono stati molto attenti a non fare pressioni su nessuno di loro affinché apparisse troppo spesso in pubblico”, ha dichiarato Ailsa Anderson, ex addetta stampa della regina Elisabetta. “È stato un graduale inserimento nella vita reale, che ha permesso al Principe George di acquisire fiducia in se stesso.”

Per questo, non è stato facile prendere una decisione sulla scuola secondaria di George. Ma alla fine William e Kate hanno optato per un istituto tradizionale che assicurasse al loro primogenito un’adeguata formazione. Quindi hanno svolto molte ricerche per prendere la decisione giusta.

Inoltre, una fonte vicina alla famiglia ha rivelato: “George ha sempre desiderato seguire le orme di suo padre“. Dunque, è felicissimo di andare nella stessa scuola frequentata da William.

A settembre, George diventerà l’ultimo membro in ordine di tempo della Famiglia Reale a indossare l’iconica divisa con gilet e pantaloni gessati neri e a seguire le regole di Eton.