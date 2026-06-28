Kate Middleton, la rara uscita con George (che ormai è alto quasi quanto lei)

Kate Middleton in una rara uscita con il principe George alla base RAF di Coningsby: il futuro Re è cresciuto ed è ormai alto quasi quanto la madre

IPA Kate Middleton

Crescono in fretta, i Principini. E George, primogenito di Kate Middleton e William, è (davvero) cresciuto parecchio negli ultimi tempi. In un video vicino a mamma Kate, diffuso in occasione della Giornata delle Forze Armate britanniche, è saltato subito all’occhio un dettaglio: George è ormai alto quasi quanto la Principessa del Galles. Al posto del bambino dalle guance paffute che il mondo intero ha imparato ad amare c’è ora un ragazzino che a luglio compirà tredici anni e che, passo dopo passo, sta iniziando a prepararsi al ruolo che un giorno lo attende.

Il Principe George è cresciuto, l’uscita pubblica con Kate alla base RAF di Coningsby

La visita non è avvenuta il giorno stesso della pubblicazione: il filmato risale a qualche settimana prima, ma è stato diffuso proprio per accompagnare la ricorrenza dedicata alle Forze Armate, e mostra Kate Middleton e il Principe George in visita alla base aerea RAF di Coningsby, nel Lincolnshire. Un luogo importante, considerando che Kate ricopre il ruolo di Royal Honorary Air Commodore proprio di quella base dall’agosto 2023. Ed è stata lei, in veste quasi materna e istituzionale insieme, ad accompagnare il figlio.

Per George è stata una giornata da ricordare: durante la visita ha avuto accesso anche a uno degli aerei storici del Battle of Britain Memorial Flight e ha potuto approfondire parte della memoria militare britannica.

Un battesimo soft con il mondo delle Forze Armate, perché quel mondo farà parte, un giorno, anche del suo ruolo pubblico (in veste di comandante in capo). Sul profilo Instagram ufficiale dei Principi del Galles, il post che accompagna il filmato parla di un omaggio al “coraggio, alla competenza e alla dedizione di coloro che hanno prestato servizio, nel passato e nel presente”. E si chiude con un ringraziamento a chi ha indossato e continua a indossare la divisa. Nelle riprese condivise George appare praticamente alla stessa altezza della madre, che è alta un metro e settantacinque.

George verso Eton: il futuro è già scritto

In autunno, infatti, George varcherà per la prima volta i cancelli dell’Eton College, una delle scuole più prestigiose e antiche del Regno Unito. Proprio a Eton si è formato suo padre William, diplomatosi nel giugno del 2000. Un filo rosso generazionale che lega padre e figlio e che, secondo le fonti vicine alla famiglia, sarebbe stato fortemente voluto dallo stesso George.

A raccontarlo è stata la biografa reale Sally Bedell Smith, che a People ha spiegato quanto quella scuola abbia rappresentato per William un rifugio prezioso negli anni della sua adolescenza, segnati anche dalla tragica scomparsa della madre Diana. “Ha sempre voluto seguire le orme del padre”, segno che la decisione non è stata imposta dall’alto ma in qualche modo desiderata.

Kate e William, del resto, hanno sempre avuto un obiettivo, quello di non far sentire subito il peso della Corona ai loro figli: il dono più grande è stato quello di avere un’infanzia “normale”. Lo dimostra anche il recente trasloco, in un equilibrio delicato, quello tra la vita privata e i doveri della Monarchia, che i due genitori stanno provando a costruire (e mantenere) con pazienza. Il resto, in ogni caso, verrà a suo tempo.