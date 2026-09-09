Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Camilla e Carlo

Re Carlo deve fare fronte a molti scandali e tensioni di famiglia. Sicuramente il parente prossimo che lo ha messo più in imbarazzo è suo fratello Andrea Mountbatten-Windsor. Su di lui pendono un’indagine della polizia e un’accusa di abuso d’ufficio. Sua Maestà ha provveduto a isolarlo ma pare che questo provvedimento sia solo di facciata.

Re Carlo, suo fratello Andrea ritrova l’amore

Re Carlo ha tolto ad Andrea tutti i titoli e i privilegi nobiliari e lo ha costretto a lasciare il Royal Lodge, offrendogli una dimora più modesta, Marsh Farm, nel Norfolk, isolandolo dal resto della Famiglia Reale. Persino la sua ex moglie, Sarah Ferguson, con cui conviveva nonostante il divorzio, lo ha abbandonato nel tentativo di rifarsi una vita e ricostruire la sua reputazione.

Ma Andrea è riuscito a ritrovare la serenità. Secondo indiscrezioni che arrivano da un quotidiano statunitense, l’ex Duca di York avrebbe ritrovato l’amore. Ci sarebbe infatti una donna che è riuscita a conquistare il suo cuore. La pubblicazione sostiene che stia “frequentando una donna (del posto) nel Norfolk”.

L’indiscrezione non supportata da prove concrete ma crea non poco scompiglio a Palazzo. Carlo è stato accusato da parte dei suoi sudditi di essere stato troppo tollerante con il fratello e di aver cercato di insabbiare le malefatte da lui commesse.

Re Carlo, le rivelazioni scomode su Andrea

Se la storia dell’amante si dimostrasse vera, potrebbe mettere in imbarazzo il Re. Infatti, Andrea si starebbe godendo la sua “pensione” con spensieratezza, invece di mantenere una basso profilo e mostrarsi “pentito” per quello che ha fatto.

Secondo lo storico e biografo reale Andrew Lownie, l’isolamento di Andrea è solo una facciata per proteggere la reputazione della Famiglia Reale. Quest’ultimo sostiene che l’ex Duca di York è libero di fare quello che vuole, tanto che si reca regolarmente in Francia, Svizzera e in Medio Oriente.

“Può sgattaiolare fuori dalla porta sul retro di Marsh Farm, farsi accompagnare all’aeroporto locale e imbarcarsi su un jet privato. Quindi non credo che dovremmo compatirlo troppo“, ha affermato Andrew Lownie che ha aggiunto: “Alla Famiglia Reale conviene dare l’impressione che sia agli arresti domiciliari, che gli stiano rendendo la vita difficile, che si stiano allontanando da lui”.

Mentre la verità sarebbe un’altra, come dimostra tra l’altro il weekend che Andrea avrebbe trascorso a Saint-Malo in Bretagna a fine giugno a casa di un amico miliardario.

Il biografo dunque sospetta di una sorta di beneplacito di Re Carlo che non si curerebbe troppo di quello che fa suo fratello, purché sia discreto nel farlo.

Ma evidentemente le sue fughe non sono passate del tutto inosservate, dato che sono state scoperte e riportate dai media e la presenza di una donna nella vita di Andrea renderebbe la posizione della Famiglia Reale piuttosto scomoda.