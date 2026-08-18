Re Carlo invita il fratello Andrea in vacanza, ma a una (severa) condizione

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Getty Images Re Carlo e il fratello Andrea

Il regno di Re Carlo passerà alla storia come l’era della riconciliazione, ma famigliare non politica. Dopo essere salito al trono e, in particolare, dopo aver scoperto di essere malato, il monarca si sta impegnando a rimettere assieme i pezzi della famiglia Windsor, provata da scandali, segreti e allontanamenti più o meno volontari. Dopo la riconciliazione, o presunta tale, con il figlio Harry è la volta del fratello Andrea che, tuttavia, sembra intenzionato a non cedere alle affettuose avances del fratello maggiore.

La proposta di Carlo al fratello

In un inatteso slancio di empatia, Re Carlo ha invitato il fratello Andrea a trascorrere l’estate a Balmoral, la residenza scozzese della famiglia reale, luogo in cui l’ex Principe passò molte vacanze in compagnia dell’ex moglie Sarah Ferguson e delle figlie Eugenia e Beatrice. Si tratta, rivelano fonti vicine al Re, di un semplice “gesto di compassione tra fratelli”. Quello che Carlo offre è un posto dove riposare in tranquillità.

“L’idea è quella di permettergli di allontanarsi da Windsor, godersi la campagna scozzese, giocare un po’ a golf, schiarirsi le idee e trascorrere del tempo in totale riservatezza, lontano dall’incessante attenzione mediatica che lo circonda da così tanto tempo. – ha spiegato uno dei collaboratori reali – Il gesto viene visto come una sorta di ramoscello d’ulivo teso ad Andrea, dato che Carlo è ben consapevole di quanto il fratello si senta escluso dalla famiglia”.

Il lodge di Balmoral garantirebbe all’ex Principe un livello di riservatezza impossibile da ottenere nelle residenze principali. Qui, Andrea “potrebbe trascorrere del tempo all’aria aperta, passeggiare nella tenuta, giocare a golf e godersi la tranquillità delle Highlands senza attirare quel tipo di attenzione che inevitabilmente riceve altrove”.

Le condizioni del Re

Se parliamo del lodge di Balmoral, la residenza più appartata e lontana della tenuta scozzese, è perché l’arrivo di Re Carlo è arrivato a una condizione ben precisa. L’arrivo del fratello sarebbe permesso solo dopo che lui e la Regina Camilla se ne siano andati.

L’iniziativa di Carlo, insomma, non va interpretata come una forma di riabilitazione né come un segnale di un possibile ritorno alla vita pubblica per il membro della famiglia reale ormai emarginato. Il Re non si fa alcuna illusione riguardo alle vicende che hanno coinvolto l’ex Duca di York, comprese le polemiche e l’isolamento che ha dovuto affrontare.

Il rifiuto di Andrea

Nonostante l’inatteso, gentile seppur limitato, invito, Andrea Mountbatten-Windsor continua a “sentirsi abbandonato”. “Sente di non essere più parte della famiglia. – ha racconto al The Sun un vecchio amico dell’ex Duca – È stato invitato ma non ha molta voglia di andare a Balmoral, dove non ha nulla da guadagnare e dove sarebbe trattato come un escluso”.

Andrea non vede quale sia “il punto di fare tutta quella strada per a una vacanza, di cui avrebbe tanto bisogno, per essere poi trattato come l’elefante nella stanza”. Carlo e Andrea, nonostante continuino a vivere a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, non si vedono da più di un anno. E le vacanze estive non sembrano essere il momento di una riappacificazione tra fratelli.