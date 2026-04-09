Andrea, da Principe a eremita: ecco che fine ha fatto dopo lo scandalo

L'ex principe Andrea volta pagina (forzatamente) e lascia le residenze reali più prestigiose: dove si nasconde e cosa fa dopo lo scandalo

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Principe Andrea

La vita dell’ex principe Andrea ha preso una direzione molto diversa rispetto al passato. Lontano dagli impegni ufficiali e dalle residenze più rappresentative, oggi conduce una quotidianità più discreta, fatta di ritmi semplici e spazi ridimensionati. E non potrebbe essere altrimenti dopo lo scandalo Epstein che lo ha visto protagonista e che ha travolto l’intera famiglia reale inglese. Questo suo cambiamento evidente (e forzato) riflette infatti il nuovo ruolo, ormai marginale, nel quale lo ha relegato Re Carlo dopo l’arresto. Ma dove vive ora e cosa fa?

Andrea, la nuova vita a Sandringham

Il capitolo più recente della parabola discendente del principe Andrea si apre a Sandringham, nella campagna inglese. È qui che il fratello, Re Carlo III, ha deciso di sistemarlo dopo l’addio definitivo alla Royal Lodge, residenza che Andrea aveva occupato per oltre vent’anni.

Una punizione esemplare, a quanto pare, dal momento che la nuova dimora, Marsh Farm, viene chiamata dai Windsor stessi “la scatola di scarpe”: una casa decisamente più contenuta rispetto agli standard della monarchia britannica. E il nome è tutto dire. In inglese infatti “marsh” vuol dire “palude“, e il contrasto con la regalità che fu è più evidente che mai.

Niente sfarzo, niente grandi saloni, ma solo spazi essenziali e una quotidianità scandita da ritmi semplici quali sono quelli della campagna. Stando alle indiscrezioni, l’ex duca di York avrebbe trascorso alcune settimane di transizione nella vicina Wood Farm, prima di stabilirsi definitivamente nella nuova abitazione, ristrutturata per renderla abitabile.

Chi lo ha incrociato nei dintorni racconta di un uomo che non ha perso una certa sicurezza, ma che appare inevitabilmente lontano dalla verve di un tempo. Le immagini trapelate in rete lo ritraggono mentre porta a spasso il cane nei sentieri della tenuta e valgono più di mille parole.

Lo scandalo e l’allontanamento

Il trasferimento non è stato certo una scelta spontanea. Alla base c’è una lunga serie di polemiche e vicende giudiziarie che hanno segnato profondamente la sua immagine pubblica. Le ombre legate ai rapporti con Jeffrey Epstein e la diffusione di nuovi documenti hanno riacceso l’attenzione su una storia che non si è ancora del tutto chiusa.

La pressione mediatica e istituzionale ha portato a decisioni drastiche: Andrea ha perso i suoi titoli e, con essi, il ruolo attivo all’interno della monarchia. Un passo indietro che, nei fatti, si è trasformato in un’uscita definitiva dalla scena ufficiale. A rendere il quadro ancora più delicato è stato anche un recente episodio che lo ha visto coinvolto in un’indagine per presunte irregolarità legate al suo passato incarico pubblico. Dopo ore di interrogatorio, è stato rilasciato, ma l’eco della vicenda ha contribuito ad aggravare una situazione già compromessa.

Cosa resta oggi dell’ex principe Andrea

La domanda, a questo punto, è inevitabile: cosa resta davvero della vita di Andrea? Sicuramente non il titolo nobiliare né i privilegi a cui era abituato. Oggi la sua quotidianità è fatta di gesti semplici e ripetitivi. Lunghe passeggiate con i cani, pochi contatti pubblici e una presenza sempre più defilata. Eppure, nonostante il ridimensionamento, non è completamente solo ma continua a essere seguito da una scorta, una scelta non molto gradita dall’opinione pubblica britannica.

La sua è una figura sempre più marginale, quasi invisibile. Eppure, qualcosa sembra non essere cambiato: quel portamento orgoglioso che molti continuano a notare, anche nelle rare apparizioni. Un atteggiamento che divide e fa discutere, proprio come la sua storia.