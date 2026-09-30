Tale e Quale Show 2026, anticipazioni del 30 settembre: arriva Ubaldo Pantani

Tale e Quale Show 2026 torna in onda su Rai Uno con la seconda puntata fra imitazioni straordinarie e un giudice speciale

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IPA Carlo Conti

Carlo Conti torna alla guida di Tale e Quale Show 2026 per la seconda puntata di questa nuova stagione. In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi della Rai, andranno in scena le esibizioni dei concorrenti, sotto gli occhi attenti dei giudici e del pubblico.

Tale e Quale Show 2026, anticipazioni del 30 settembre

Il 30 settembre 2026 va in scena la seconda puntata di Tale e Quale Show 2026. Dopo una prima scoppiettante puntata, grazie alla presenza di giudici dalla grande personalità come Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini, ma anche da tante esibizioni straordinarie, Carlo Conti si prepara a svelare nuove performance.

Dopo Fabio Fazio, scelto come giudice per la prima puntata, questa volta toccherà a Ubaldo Pantani sedersi dietro il celebre bancone. Il comico e attore è stato chiamato per giudicare le imitazioni della seconda puntata del programma di Rai Uno.

Nella prima puntata a conquistare il primo posto in classifica era stata Selma che era riuscita a ottenere ben 69 punti grazie alla sua interpretazione di Where is my husband! di Raye. Dietro di lei Roberta Morise, che aveva accumulato 65 punti, e Andrea Perroni con 56 punti. A determinare la classifica della seconda puntata di Tale e Quale Show 2026 sarà il pubblico tramite i profili social del programma.

Le tre esibizioni più votate infatti potranno ricevere 5,3 e 1 punto. A queste valutazioni si aggiungeranno poi quelle della giuria composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati dal quarto giudice del 30 settembre 2026: Ubaldo Pantani.

Tale e Quale Show 2026: le imitazioni della seconda puntata

Nella seconda puntata della trasmissione condotta da Carlo Conti assisteremo a dieci esibizioni e una sfida di coppia. La vincitrice della prima puntata, Selma, dovrà trasformarsi nella mitica Beyoncé, mentre Roberta Morise, che era arrivata al secondo posto sul podio, dovrà imitare Elodie.

Jasmine Carrisi diventerà Angelina Mango, mentre Maddalena Corvaglia sarà Pink. Vedremo anche un Achille Lauro inedito interpretato da Vladimir Randazzo. L’ex giudice di Amici, Anna Pettinelli, sarà Ditonellapiaga, seguita da Paola Perego che dovrà interpretare Sylvie Vartan.

La giuria di Tale e Quale Show 2026 dovrà giudicare anche le esibizioni di Stefano Meloccaro, che diventerà Zucchero, e Max Paiella, che sarà Tom Jones. Grande attesa per la performance di Andrea Perroni che, dopo essere arrivato terzo nella prima puntata della trasmissione, diventerà Franco Califano.

Per quanto riguarda l’esibizione di coppia di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli invece Carlo Conti ha annunciato una performance con Bobby Solo ed Elvis Presley che conquisterà il pubblico.

La nuova puntata sarà anche l’occasione per scoprire qualcosa di più sul rapporto fra Malgioglio ed Elettra Lamborghini. Negli ultimi giorni infatti il paroliere aveva svelato l’esistenza di tensioni all’interno della giuria. Alla base ci sarebbe una battuta fatta da Malgioglio sull’arrivo nel cast della cantante.

“La mia era una battuta ironica, le ho mandato un messaggio di scuse e non ho ricevuto nessuna risposta – ha raccontato -. Non so se il numero di cellulare fosse quello giusto”.

Quando va in onda e dove vedere Tale e Quale Show 2026

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è per mercoledì 30 settembre, alle 21:30 su Rai 1. Lo show, che va in onda in diretta, sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. Nelle prossime settimane il programma tornerà sul primo canale ogni mercoledì per un totale di nove puntate. A fare da sfondo a decine di trasformazioni e performance ci saranno, come sempre, gli studi Fabrizio Frizzi di Roma.