Anna Valle, ecco come si indossa il total white quest’estate: il look a Taormina

Anna Valle è la bellissima madrina del Taormina Film Festival 2026: tutto sul look casual con cui ha inaugurato l'edizione, che è anche la perfetta tenuta estiva di quest'anno

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Anna Valle al Taormina Film Fest 2026

Sotto il sole rovente della Sicilia la parola d’ordine è solo una: abbagliare. Ci ha pensato la splendida Anna Valle a farlo, sbarcando nella perla dello Ionio in veste di madrina per la 72ª edizione del Taormina Film Festival. Sul tappeto rosso dell’evento, che era nero, l’attrice ha letteralmente stregato ogni presente inaugurando la kermesse cinematografica con un total white da manuale, capace di unire il rigore chic delle grandi occasioni alla freschezza disinvolta che la stagione calda esige. Vediamone i dettagli, per replicarlo il prima possibile.

Anna Valle, che al Taormina Film Festival 2026 ci ha insegnato come indossare il total white questa estate

Niente eccessi o stravaganze barocche: per il suo ritorno in grande stile nella terra d’origine della madre, Anna Valle ha scelto la purezza assoluta del bianco, dimostrando che la semplicità, quando è studiata al millimetro, è la scelta più audace e glamour che si possa fare.

Per l’arrivo come madrina al Taormina Film Festival 2026 il focus è stato un completo composto da semplice blusa a t-shirt bianca, che di semplice in realtà aveva gran poco, strutturata e dalle maniche a tre quarti, con scollo dritto e contorni stondati, e pantaloni con pinces a gamba larga.

IPA

Un outfit che sembra gridare “quiet luxury” da ogni singola cucitura, perfetto per affrontare i riflettori dei photocall quanto per tutta l’estate 2026, ben lontano da rischio di soffocare durante la canicola. Insomma, l’eleganza non deve mai sembrare uno sforzo e l’ex Miss Italia è riuscita ad incarnare questa filosofia con una naturalezza disarmante, camminando tra le bellezze della città come se l’asfalto fosse la sua personalissima passerella d’alta moda.

Delle slingback en pendant ed una iconica It-Bag in pelle e rafia hanno poi fatto il resto del lavoro, elevando l’intero insieme a status di tendenza stagionale assoluta. Per non spezzare l’incanto monocromatico i gioielli sono stati ridotti al minimo indispensabile, e così anche il beauty look: curato nei minimi dettagli, fresco e luminoso, metteva in risalto i favolosi lineamenti dell’attrice.

Anna Valle sulla sua carriera da attrice: “La bellezza è stata un deterrente per alcuni ruoli”

Grata del ruolo di spicco affidatole nel contesto della celebre kermesse cinematografica, nel corso di un’intervista alla vigilia della serata d’apertura — presso il Teatro Antico — Anna Valle ha rivelato come il suo bell’aspetto abbia costituito durante i primi anni di carriera sì un biglietto da visita ma anche, molto spesso, un deterrente rispetto ad alcuni ruoli, perlopiù drammatici.

Se la sua grande bellezza è arrivata a regalarle la vittoria nell’edizione del 1995 di Miss Italia, la stessa inizialmente non le avrebbe portato altrettanta fortuna in ambito attoriale. Uno scoglio, questo, che si può dire al momento superato a fronte di una carriera tanto solida e brillante. “C’è una libertà immensa nell’uscire dal cliché della perfezione”, ha concluso.

“Visto che la sicilianità è un tema importante di questa edizione hanno pensato a me: io sono siciliana di adozione fin da adolescente, essendo figlia di una siciliana questa terra mi appartiene e sento di appartenerle in qualche modo”, ha aggiunto poi con estremo orgoglio in merito alla sua figura da madrina.