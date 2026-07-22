Teresa Langella e Andrea Dal Corso, grave incidente stradale per la coppia

Uomini e Donne, grave incidente per Andrea Dal Corso, marito di Teresa Langella: "Ho entrambe le braccia ingessate"

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Momenti di grande paura per Andrea Dal Corso. L’ex protagonista di Uomini e Donne – ma anche tentatore di una vecchia edizione di Temptation Island – ha raccontato sui social di essere rimasto coinvolto, una settimana fa, in un grave incidente stradale. Nonostante il forte impatto, il modello e imprenditore ha fatto sapere di stare bene, anche se dovrà affrontare un lungo periodo di recupero. A condividere le prime immagini dell’auto distrutta è stata la moglie Teresa Langella, conosciuta alla corte di Maria De Filippi, che ha spiegato il motivo del silenzio degli ultimi giorni e rassicurato i fan sulle condizioni del marito.

Uomini e Donne, grave incidente stradale per Andrea Dal Corso

È stata Teresa Langella a rompere il silenzio con una storia pubblicata su Instagram. Sullo sfondo, la foto dell’auto gravemente danneggiata dopo lo scontro, accompagnata da un lungo messaggio rivolto ai follower.

“La settimana scorsa la nostra vita si è fermata per qualche istante. Andrea ha subito un grave incidente, un impatto frontale inevitabile. Abbiamo vissuto giorni di shock profondo e ci siamo presi questo silenzio per elaborare quanto accaduto e prenderci cura l’uno dell’altra”, ha scritto l’ex tronista di Maria De Filippi.

Nel messaggio, Teresa ha voluto anche ringraziare chi è stato loro vicino in questi giorni difficili: “Vogliamo ringraziare le forze dell’ordine e chi ci è stato vicino in questo momento così difficile. Ci prenderemo ancora qualche giorno, cercando pian pianino di ritornare alla normalità”.

Parole che raccontano tutta la paura vissuta dalla coppia e spiegano l’assenza dai social degli ultimi giorni.

Come sta Andrea Dal Corso dopo il grave incidente

Poco dopo è stato lo stesso Andrea Dal Corso a intervenire attraverso il suo profilo Instagram, confermando quanto accaduto e aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute.

“Ciao, amici. Una settimana fa ho subito un grave incidente stradale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò”, ha scritto l’ex volto di Uomini e Donne.

Andrea ha poi chiarito di aver riportato importanti conseguenze fisiche: “In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operare una, ma sto bene”.

Infine, ha voluto ringraziare le tante persone che gli hanno manifestato affetto in queste ore: “Vi ringrazio tutti per i messaggi di supporto”.

L’auto distrutta e il sostegno dei fan

L’immagine condivisa da Teresa Langella mostra chiaramente la violenza dell’impatto. La parte anteriore destra dell’auto appare completamente distrutta, segno di uno scontro frontale che, come evidenziato dalla stessa influencer, sarebbe stato inevitabile.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, dove migliaia di fan e colleghi del mondo dello spettacolo hanno espresso vicinanza alla coppia con messaggi di incoraggiamento e auguri di pronta guarigione.

Per il momento Andrea Dal Corso e Teresa Langella, sposati dal 2024, hanno scelto di prendersi ancora qualche giorno lontano dai riflettori per concentrarsi sul recupero. Solo in seguito, come anticipato dallo stesso ex corteggiatore di U&D, racconteranno più nel dettaglio quanto accaduto durante questo drammatico incidente che avrebbe potuto avere delle conseguenze ben più gravi.