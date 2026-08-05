Andrea Dal Corso ricorda il terribile incidente: “Riposa in pace Pierina”

Andrea Dal Corso ricorda il terribile incidente in cui è stato coinvolto, rivolgendo un pensiero alla donna che ha perso la vita nell'impatto.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso ricorda il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto qualche settimana fa e in cui ha perso la vita un’anziana donna. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne sta vivendo un momento molto difficile, segnato da una lunga riabilitazione, ma anche dalla consapevolezza di quanto nella nostra esistenza tutto possa cambiare in un istante.

Andrea Dal Corso, l’incidente e la paura

Lo scorso 15 luglio, Andrea Dal Corso è rimasto coinvolto in un terribile incidente a Carbonera, nel trevigiano. Un impatto che ha avuto conseguenze sia fisiche che psicologiche per l’imprenditore e marito di Teresa Langella.

L’incidente, secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, sarebbe stato sconvolgente. Il sinistro sarebbe avvenuto dopo che una donna di 83 anni, che si trovava alla guida di un’utilitaria, avrebbe accusato un malore. Avrebbe dunque perso il controllo dell’auto, invadendo la corsia in cui viaggiava l’auto di Andrea Dal Corso.

Nell’impatto violentissimo la donna ha perso la vita, mentre Andrea Dal Corso ha riportato dei forti traumi alle braccia che hanno richiesto anche una operazione alla mano per l’inserimento dei fili di Kirschner. Una procedura delicata che è solo l’inizio di un lungo percorso per tornare a stare bene.

“Adesso mi aspetta un mese di gesso, con medicazioni ogni dieci giorni, e i primi di settembre verranno rimossi i fili. Da lì inizierà un altro percorso: quello della riabilitazione”, ha detto.

Il pensiero di Andrea Dal Corso per la signora Pierina

In queste ore nelle Stories di Instagram, Andrea Dal Corso è tornato a parlare di quanto accaduto e ha voluto rivolgere un pensiero alle

“Il mio pensiero è rivolto alla famiglia della signora che venti giorni fa ha incrociato tragicamente il mio cammino – ha scritto Andrea -. Nei giorni scorsi ho ricevuto la notizia che finalmente era arrivato il momento di poter celebrare il suo ultimo saluto. Sono stato profondamente toccato, perché da giorni cercavo di avere sue notizie e speravo davvero di poter essere presente, per portare personalmente il mio rispetto e la mia vicinanza. Purtroppo trovandomi in questi giorni lontano da casa purtroppo non potrò partecipare come avrei voluto. Mia madre sarà lì anche a rappresentare me e la mia famiglia. Oggi il mio pensiero va a loro, al loro dolore e al vuoto che una perdita così grande lascia”.

“In mezzo ad una storia che per me ha significato paura, dolore e una nuova consapevolezza della vita, non dimentico mai che dall’altra parte c’è una famiglia che ha perso una persona cara – ha aggiunto l’ex volto di Uomini e Donne -. Cara Pierina riposa in pace”.

Andrea ha poi rivelato un dettaglio che l’ha colpito molto, la donna deceduta nell’incidente infatti ha lo stesso nome di sua nonna. “Ha reso tutto questo ancora più profondo”, ha rivelato.