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IPA Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Teresa Langella sceglie di rompere il silenzio in cui lei e il marito Andrea Dal Corso si erano nascosti nelle ultime settimane. Lo avevano fatto per proteggersi, per affrontare assieme il dolore dopo il grave incidente stradale di cui Andrea è stato vittima e che ha causato la morte di una donna. Sui social, l’ex tronista svela le condizioni del marito e racconta di una “tragedia immensa”,

Teresa Langella racconta il trauma vissuto

Una settimana fa, l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella aveva raccontato sul suo profilo Instragram che il marito Andrea Dal Corso – conosciuto proprio nel corso della trasmissione televisiva – era stato coinvolto in un grave incidente stradale. Poi, il silenzio. Oggi Teresa rompe il silenzio, mostrando una foto di Andrea con evidenti fasciature a entrambe le braccia. La gravità dell’accaduto traspare dalle sue parole: “Ti guardo e so che averti qui oggi è un miracolo”.

“In questi giorni ho protetto il nostro silenzio perché era l’unico modo per metabolizzare un trauma più grande di noi” ha spiegato ai follower in apprensione. È stata anche una scelta di rispetto, alla famiglia dell’altra persona coinvolta nell’incidente che, purtroppo, non è sopravvissuta. “È stato, ed è, la forma di rispetto più profonda verso una tragedia immensa e verso una famiglia che oggi sta piangendo una persona che non c’è più”.

Adesso, inizia il momento più difficile, la risalita dopo la paura. Una ripresa che dovrà essere forse più emotiva che fisica. “Noi siamo qui, – prosegue Teresa – con la consapevolezza di quello che poteva essere e la forza di rimettere insieme i pezzi, un passo alla volta”. Infine, un ringraziamento a tutti i fan che, pur da lontano, le hanno mostrato affetto e solidarietà: “Grazie profondamente a tutti voi per i messaggi di vicinanza”.

Come sta oggi Andrea Dal Corso

Anche Andrea Dal Corso ha dedicato qualche riga all’accaduto. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram si è mostrato su un letto di ospedale, raccontando che “una settimana fa ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò… In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne una, ma sto bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di conforto”.

Lo scorso 15 luglio, mentre si trovava alla guida della propria auto nei pressi di Treviso, Dal Corso è stato coinvolto in un violento scontro frontale. Una donna di 83 anni che procedeva in direzione opposta è stata improvvisamente colta da un malore, la sua auto ha iniziato a sbandare, raccontano i testimoni, per poi scontrarsi con il mezzo su cui si trovava l’imprenditore. L’urto è stato così intenso da far esplodere entrambi gli airbag e distruggere completamente le parti anteriori delle due macchine.

Andrea è stato fortunato, ha riportato ferite importanti ma è tornato a casa dai propri cari. L’anziana alla guida dell’altra auto, Pierina Zanatta, è invece morta poche ore dopo all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. “La nostra vita si è fermata per qualche istante”: così Teresa Langella ha riassunto quei tragici attimi.