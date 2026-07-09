Impacciatore, Mastronardi e Marcuzzi: il total white non è mai stato così diverso

Sul blue carpet Prime Video, il bianco diventa sartoriale, boho-chic e morbido grazie ai look di Sabrina Impacciatore, Alessandra Mastronardi e Alessia Marcuzzi

IPA Sabrina Impacciatore, Alessia Marcuzzi e Alessandra Mastronardi al Prime Video Presents 2026

All’evento Prime Video Presents 2026, Sabrina Impacciatore, Alessandra Mastronardi e Alessia Marcuzzi hanno scelto tutte il total white, ma ognuna lo ha portato in una direzione completamente diversa. Tre donne, tre personalità, tre modi di raccontare lo stesso colore senza finire nella trappola dell’effetto “divisa”.

Sabrina Impacciatore, il completo bianco con anima rock

Sabrina Impacciatore ha scelto una versione del total white decisamente sartoriale, ma tutt’altro che rigida. Il suo look gioca con l’idea del completo maschile, lo addolcisce e poi lo rende più teatrale, come spesso accade quando l’attrice entra in scena anche solo con un gesto o un dettaglio. Il completo bianco è composto da una giacca strutturata, con spalle ben disegnate e linea avvitata, abbinata a pantaloni ampi e fluidi, dalla gamba lunga e morbida. Sotto, un gilet tono su tono riprende il linguaggio del tailoring più classico, ma lo alleggerisce con una scollatura profonda e pulita.

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A dare il cambio di passo sono gli accessori. In occasione dell’evento Prime Video Presents 2026, Sabrina ha indossato gioielli Federica Tosi per presentare il suo prossimo film, Un’altra madre, in uscita nel 2027 su Prime Video. L’attrice ha completato il look con l’iconico Choker Tube Silver e un mix di anelli, portati in una ring stack moderna e decisa. È proprio questo dettaglio metallico a spostare l’insieme su un territorio più contemporaneo: il bianco resta elegante, ma il choker argentato gli dà un’energia quasi rock, più urbana, meno prevedibile.

Alessandra Mastronardi e il bianco boho-chic di Isabel Marant

Alessandra Mastronardi sceglie un’altra strada, molto più solare e rilassata, senza perdere un grammo di cura. Il suo total white firmato Isabel Marant ha quell’aria da estate sofisticata. È un look che sembra arrivare da una vacanza mediterranea, ma con la consapevolezza di un blue carpet: morbido, luminoso, costruito su dettagli artigianali e su una silhouette che mescola praticità e femminilità.

La camicia bianca, ampia e leggera, è il punto di partenza. Ha tasche applicate, patch decorativi e un volume leggermente over, con maniche morbide e colletto aperto. Non è la classica camicia bianca impeccabile e severa: è più vissuta, più libera, più boho.

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Il pezzo forte, però, sono i pantaloni. Alessandra indossa un modello cropped in denim bianco, con vita alta, coulisse in corda e fondo sfrangiato. La parte bassa è decorata da ricami traforati che alleggeriscono il candore del tessuto e introducono un dettaglio artigianale molto riconoscibile. Sono pantaloni che sembrano facili, ma in realtà fanno tutto il look: la lunghezza alla caviglia mette in evidenza i sandali, la vita con corda dà un accento informale, i trafori rompono la superficie bianca e la rendono più interessante.

Alessia Marcuzzi, il bianco morbido con dettaglio rosso

Alessia Marcuzzi, invece, porta sul blue carpet un total white più rilassato e sensuale, giocato su linee morbide e su un’eleganza apparentemente semplice. Il suo look è composto da una camicia fluida color avorio, leggermente trasparente, abbinata a pantaloni bianchi ampi e morbidi. La palette resta chiarissima, ma non piatta: la camicia ha una sfumatura più calda, quasi burro, mentre il pantalone vira su un bianco più deciso. Questa differenza di toni rende l’insieme più naturale, meno costruito, e soprattutto evita quell’effetto ottico troppo rigido che il total white può creare.

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A cambiare completamente il ritmo arriva la clutch rossa. Piccola, morbida, quasi una macchia di colore trattenuta tra le mani, diventa il dettaglio che dà personalità all’intero look. Il rosso rompe il candore senza rovinarlo, introduce una nota più sensuale e accende anche il beauty, ripreso dalle unghie e dai sandali tono su tono che si intravedono sotto il pantalone. È una scelta molto efficace perché non trasforma il look in un esercizio monocromatico, ma lo rende più vivo, più caldo, più personale.