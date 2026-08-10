“Solo 20 minuti”, Alessia Marcuzzi svela il suo trucco per restare in forma d’estate

Alessia Marcuzzi è sempre attenta alla salute e in un video condiviso su Instagram mostra gli esercizi che usa per tenersi in forma anche d'estate con poco tempo a disposizione

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Alessia Marcuzzi

Alimentazione, esercizio fisico, buona compagnia. Se questi sono gli ingredienti della ricetta perfetta per delle vacanze estive salutari e divertenti allora eccezionale cuoca è Alessia Marcuzzi, che, in un video sui suoi canali social, ha condiviso con chi la segue la sua routine di allenamento per quando ha poco tempo da dedicare a se stessa.

L’estate è sicuramente il momento per rallentare, soprattutto visto il caldo di quest’anno, ma le giornate si riempiono facilmente di impegni, eventi per godersi l’aria aperta e momenti di condivisione. Il tempo dunque, diminuisce e ogni minuto va sfruttato al meglio. Proprio per questo la conduttrice ci tiene a precisare: il suo allenamento dura appena 20 minuti.

L’allenamento per l’estate di Alessia Marcuzzi

Se la costanza è la miglior alleata del benessere allora il focus deve essere riuscire a trovare una routine adatta al proprio stile di vita, che vi si adatti senza diventare un impegno gravoso o un momento di sforzo insoddisfacente. A dare la soluzione a chi ha poco tempo da dedicare all’esercizio fisico è Alessia Marcuzzi, che, nel periodo più intenso di vacanze e impegni divisi tra amici e famiglia ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram il proprio allenamento di appena 20 minuti.

Chiaramente la conduttrice di 53 anni pratica sport (e anche più di uno) nella sua quotidianità e sa come gestire pesi e sforzi in modo da non pesare troppo sulle articolazioni. Dosare e personalizzare a seconda delle proprie esigenze e sulla base del proprio stato di salute: questi sono gli elementi da non dimenticare.

Dalla propria casa, dimostrando che non serve certo andare in palestra, Alessia Marcuzzi ha condiviso un semplice workout di appena 20 minuti. L’intento è quello di ispirare chi la segue a non rinunciare al movimento quando si è in vacanza, preferendo esercizi mirati per tonificare i muscoli a 50 anni. Non è la prima volta che la donna condivide alcuni momenti della sua routine di benessere e poco tempo fa aveva postato un video del proprio allenamento di yoga.

Gli esercizi per solo “20 minuti”

“Tre serie da 20/30 ripetizioni a esercizio”, ha specificato lei stessa nella caption del video. Il primo della serie mostrato dalla Marcuzzi è un classico crunch con le gambe sollevate a 90° in modo da sollecitare maggiormente i muscoli centrali dell’addome. Sempre da terra ha mostrato poi come procedere con la bicicletta, alternando braccia e gambe per allenare in particolare gli addominali laterali. Sempre per allenare meglio i laterali si passa a un plank su un lato, in tenuta, da eseguire su entrambi i lati per passare poi a una serie di russian twist e a una tenuta di plank con entrambi i gomiti a terra. Insomma, una sessione intensa per addominali definiti.

Ma il workout proposta è un total body, che coinvolge dunque tutto il corpo, perciò a seguire Alessia Marcuzzi ha proposto una serie di push up per braccia e petto. Lei lo esegue con le ginocchia appoggiate a terra in modo da non sforzare eccessivamente. Sempre per le braccia, coinvolgendo anche le spalle, e con il supporto di due pesetti da 3kg (uno per mano), ha eseguito dei sollevamenti laterali. La stessa cosa va ripetuta anche facendo partire le braccia dall’alto e frontalmente. Per concludere, dalla posizione di quadrupedia con i gomiti e ginocchia a terra, viene sollevata una gamba. Per sollecitare di più il muscolo del gluteo la Marcuzzi utilizza una fascia elastica che possa fare resistenza e aumentare l’intensità dell’esercizio.

Si tratta di un allenamento sicuramente facile, ma da non sottovalutare. Sempre meglio chiedere aiuto a un personal trainer o a un fisioterapista per sapere quali sono gli esercizi più adatti alla nostra forma fisica. Ma quello condiviso dalla conduttrice è sicuramente un buon esempio per non interrompere la propria routine fitness anche durante le vacanze.