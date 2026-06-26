Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Madalina Ghenea a Taormina per il Premio Nation Award 2026

Ci sono notti in cui Taormina non ha bisogno di luci artificiali per brillare: le bastano il riflesso del mare, le stelle, la maestosità del Teatro Antico e, se capita, l’apparizione magnetica di una diva che sembra uscita da una pellicola di altri tempi. È così che Madalina Ghenea è apparsa mentre stregava ogni presente durante la prima serata della ventesima edizione del Premio Nations Award, trasformando il red carpet siciliano nel suo palcoscenico personale. Vediamo insieme come ha fatto.

Il pizzo è ancora tra i nostri must-have estivi preferiti, e ce lo ha dimostrato Madalina Ghenea al Premio Nation Award 2026

Il profumo delle zàgare, la brezza della costa ionica e un’eleganza da togliere il respiro. La bella Sicilia ha vissuto una notte di pura magia grazie alla serata d’apertura del Premio Nations Award 2026, ma a rubare davvero la scena ci ha pensato lei: Madalina Ghenea, con un outfit total white che rendeva omaggio alla tradizione più sensuale dell’isola.

L’evento, che si terrà presso il Teatro Antico dal 25 fino al 28 giugno sotto la guida di Michel Curatolo, festeggia quest’anno il suo ventesimo anniversario e lo fa in grande stile, mescolando il grande cinema internazionale a tematiche cruciali come la sostenibilità ambientale. Eppure, tra dibattiti culturali e premiazioni d’onore, la moda ha dimostrato di saper sempre rivendicare il suo ruolo da protagonista assoluta. È successo (anche) grazie alla splendida attrice, che ha optato per un look total pizzo a celebrare la femminilità nella sua forma più pura, audace e sofisticata.

IPA

Chi se ne intende lo sa: quando ben gestito non si tratta di un semplice tessuto, ma di una vera e propria opera d’arte da indossare. Ricami minuziosi e geometrie barocche si sono visti fusi in un gioco ipnotico di trasparenze, che metteva in risalto la silhouette statuaria della trentottenne senza mai scivolare nell’eccesso.

È proprio il caso di dirlo: eravamo dinanzi al trionfo dello stile mediterraneo, quel fascino senza tempo che unisce il mistero del vedo-non-vedo alla fierezza delle grandi icone del cinema del novecento.

Con la disinvoltura di chi sa di aver fatto centro, la modella ha affidato ai dettagli il compito di chiudere il look in bellezza: mentre i lunghi capelli ondulati sono stati lasciati liberi di caderle sulle spalle, un trucco impeccabile le esaltava lo sguardo profondo. Pochissimi erano invece i gioielli, strategici ma luminosissimi, per lasciare che fosse proprio la trama preziosa del vestito a raccontare la storia di quella notte magica, ed erano bianchi anche i sandali trasparenti con il tacco.

Un abito, un omaggio alla Sicilia

Mentre sfilava tra le rovine storiche di Taormina Madalina Ghenea sembrava quasi una dea contemporanea, capace di unire il passato glorioso della location alla modernità più sfolgorante.

Oltre all’indiscutibile impatto visivo, questa scelta stilistica rappresenta infatti un omaggio perfetto alla Sicilia stessa: sappiamo bene che il pizzo è l’anima della tradizione sartoriale dell’isola, un simbolo di artigianalità e passione che si sposa divinamente con un festival cinematografico che vuole valorizzare la bellezza e il territorio. Che dire, Madalina Docet.