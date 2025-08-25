Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Madalina Ghenea

Novità nella vita privata di Madalina Ghenea. La bellissima attrice rumena starebbe frequentando Salvatore Angelucci, l’ex tronista di Uomini e Donne oggi deejay affermato e noto ai più per la sua relazione con Karina Cascella. I due sono stati avvistati insieme in aeroporto e il breve filmato che li ritrae uno accanto all’altro è diventato ben presto virale sui social.

Madalina Ghenea e Salvatore Angelucci insieme

Madalina Ghenea e Salvatore Angelucci insieme all’aeroporto di Ibiza. Lei fasciata in un lungo abito bianco e al braccio una grossa borsa di paglia. Lui in canotta e shorts, calzini e ciabatte, total black. Il video è stato diffuso su Tik Tok dal profilo Paparazzi Secrets. Nessun gesto affettuoso tra i due ma a detta di molti ci sarebbe da tempo del tenero tra la rumena e l’abruzzese.

“Stanno insieme da tempo, li ho visti un paio di volte l’anno scorso a Milano”, ha raccontato un’utente sul social. In effetti, non è la prima volta che si parla di una liaison tra Madalina Ghenea e Salvatore Angelucci. Già lo scorso febbraio Alberto Dandolo sul settimanale Oggi parlava di questa liaison e di una romantica cena tra i due nell’esclusivo, quanto costoso, ristorante Cipriani a Milano.

Ad aggiungere qualche dettaglio in più l’altro esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica: “Vi assicuro che stanno insieme, dormono spesso da lui“. Al momento, però, pare che non ci sia la voglia di uscire allo scoperto ma di vivere questo sentimento lontano dalle luci della ribalta.

Del resto Madalina Ghenea è sempre stata molto riservata sulla sua sfera più intima anche se poi gran parte delle sue love story sono diventate di dominio pubblico. Anche perché la 38enne ha sempre amato uomini belli e affascinanti come Michael Fassbender e Gerard Butler. Senza dimenticare il tennista bulgaro Grigor Dimitrov.

Madalina è stata poi a lungo legata con l’imprenditore rumeno Matei Stratan, dal quale ha avuto la figlia Charlotte, nata nel 2017. “Faccio tutto per lei. Dedico a lei tutto il mio tempo libero. Le mie vacanze le faccio sola con lei – aveva raccontato qualche tempo fa Madalina a Verissimo -Charlotte è una bambina molto intelligente ed è una bambina felice”.

Cosa fa oggi Salvatore Angelucci

Anche Salvatore Angelucci è padre: dalla chiacchierata relazione con Karina Cascella ha avuto Ginevra, che oggi ha quindici anni. Per il bene della ragazzina i due ex sono riusciti a costruire un rapporto d’amicizia, solido e duraturo. Non a caso oggi Karina è fidanzata con uno dei migliori amici di Salvatore: Max Colombo.

Angelucci, invece, è stato legato per svariati anni alla content creator Alessandra Gallocchio. La rottura tra i due, in seguito ad una profonda crisi, è avvenuta nel 2020. Poi per tanto tempo il nome di Salvatore è scomparso dai radar fino allo scorso anno, quando è diventata di dominio pubblico la trasformazione di Paola Frizziero, l’ex fidanzata che il deejay ha conosciuto a Uomini e Donne.

Paola non è più la ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne nei primi anni Duemila. Oggi ha più di quarant’anni, è sposata dal 2019 con Francesco, ha due figli, si è laureata e fa l’insegnante. Ha cambiato vita e anche look: sfoggia capelli molto corti. In questo modo è apparsa in un’intervista video rilasciata a un sito dedicato a Medjugorje, luogo di preghiera che frequenta spesso ormai da tempo e che l’ha spinta ad un cambiamento radicale.