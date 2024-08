Paola Frizziero, chi è l’ex Uomini e Donne e perché tutti parlano di lei

Fonte: IPA Prima corteggiatrice, poi tronista, Paola Frizziero è stata tra i personaggi più amati di Uomini e Donne

Sono passati ormai venti anni dal suo debutto alla corte di Maria De Filippi ma Paola Frizziero resta uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Tanto che non ha lasciato indifferente la sua ultima intervista, quella in cui l’ex fidanzata di Salvatore Angelucci racconta la sua nuova vita devota a Dio e lontana dal mondo dello spettacolo. Dichiarazioni e immagini molto commentate dal popolo del web, che ricorda ancora con affetto il percorso, prima da corteggiatrice e poi da tronista, della verace Paola, che ha preferito stravolgere la sua esistenza dopo la popolarità.

Che fine ha fatto Paola Frizziero di Uomini e Donne: cosa fa oggi

Paola Frizziero non è più la ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne nei primi anni Duemila. Oggi ha più di quarant’anni, è sposata dal 2019 con Francesco, ha due figli, si è laureata e fa l’insegnante. Ha cambiato vita e anche look: sfoggia capelli molto corti. In questo modo è apparsa in un’intervista video rilasciata a un sito dedicato a Medjugorje, luogo di preghiera che frequenta spesso ormai da tempo e che l’ha spinta ad un cambiamento radicale.

“Le volte che sono venuta a Medjugorje non si contano più, forse più di quaranta. La prima nel 2008″, ha fatto sapere. L’incontro con la fede è scattato proprio durante la partecipazione a Uomini e Donne: “Ho partecipato iscrivendomi tramite una e-mail perché cercavo l’uomo della mia vita. Volevo trovare l’amore e cercare un fidanzato. Sono stata lì per tanto tempo, quattro anni”, ha rivelato.

Paola Frizziero ha ammesso nel video che si è avvicinata alla chiesa dopo aver raggiunto la popolarità televisiva: “Una signora mi ha fermata per strada dicendomi: ‘Ma tu sei quella di Uomini e Donne? Ti voglio far conoscere mio figliò. Mi seguiva in televisione e mi ha voluto far conoscere un gruppo di preghiera a Napoli, dove io abito”.

“Ho conosciuto loro e grazie a loro ho lasciato la mia vita passata, fatta di superficialità. Nonostante avessi tutto – anche tanti soldi – non ero felice, non sentivo la mia vita piena. Una volta che sono venuta a Medjugorje la Madonna mi ha messo nel cuore tutto quello di cui avevo bisogno”, ha aggiunto.

Proprio la fede, la preghiera e la devozione alla Madonna hanno cambiato la sua vita: “La Madonna mi ha salvato prendendomi per i capelli: sono guarita dal mio egoismo e dalla mia depressione. Ero attaccata ai vestiti e alle cose estetiche. Piano piano ho capito che tutte queste cose per me non erano importanti: conta di più la bellezza del cuore e grazie a Dio ho incontrato un marito che mi guarda dentro”.

La scelta di abbandonare il mondo dello spettacolo è dunque arrivata nel momento in cui si è avvicinata profondamente alla fede. “Il ‘sia fatta la tua volontà’ l’ho vissuta come esperienza, soprattutto quando ho dovuto fare scelte importanti di lavoro. Io guadagnavo tanto, facevo serate, e in quel momento sentivo forte nel mio cuore che dovevo lasciare e un po’ mi dispiaceva”.

“Dicevo ‘ma com’è possibile che mi stai chiedendo questo, perché hai scelto me?’. Poi, quando mi sono fidata e gli ho detto ‘ok, sia fatta la tua volontà’, Dio mi ha dato trecento volte di più. Mi ha dato una famiglia, un lavoro: ho lasciato il passato ma ho tanto di più. Grazie a Dio sono riuscita a terminare gli studi e oggi insegno. Ho ricevuto tanto”.

Chi è Paola Frizziero di Uomini e Donne e perché è famosa

Paola Frizziero ha partecipato a Uomini e Donne nel 2005, come corteggiatrice dell’ex tronista Salvatore Angelucci. Uno dei troni più amati e seguiti della storia del programma di Canale 5. Sia per il feeling speciale tra Paola e Salvatore, ma anche per le feroci liti tra la Frizziero e Karina Cascella (prima grande amica di Salvatore e successivamente sua compagna e madre di sua figlia Ginevra fino alla separazione). La relazione tra i due è andata avanti per qualche anno ed è stata molto seguita all’epoca.

Dopo la rottura – nel 2007 – Paola Frizziero è stata scelta da Maria De Filippi come tronista di Uomini e Donne. Un altro percorso molto appassionante: a contendersi le attenzioni della tronista c’erano Cristian Gallella (noto in seguito per il suo matrimonio con Tara Gabrieletto) e Carmine Fummo. Nonostante le preferenze del pubblico per il primo Paola scelse il secondo che però le rifilò un secco no. Da allora la Frizziero si è allontanata dal mondo dello spettacolo.