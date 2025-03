La dedica di Paola Barale alla mamma Carla Morra, la prima che abbia creduto in lei. L'ultimo saluto in un video privato

Fonte: IPA Paola Barale

Le ultime parole prima che la sua anima fosse portata via dal vento. È così che Paola Barale ha detto addio alla sua mamma, Carla Morra, scomparsa a 85 anni dopo lunga malattia. La signora era molto conosciuta e stimata dalla comunità di Fossano, dove risiedeva la famiglia della showgirl, in cui per anni ha svolto proficuamente l’attività di sarta, cucendo soprattutto per la sua famiglia. Un saluto toccante, quello di sua figlia, che ha affidato al suo profilo Instagram attraverso un video privato che le contiene insieme.

Lutto per Paola Barale, le ultime parole per la mamma

“Mammina. Oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno. Questo video invece, è di qualche anno fa quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita . Però a me piace ricordarti anche così… Quando ti stuzzicavo (insomma ti rompevo le palle). Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza. Si forse 3 mesi con me sarebbero stati un po’ pesi. Buon viaggio mammina”, ha scritto Paola Barale sul suo Instagram proprio nel giorno dell’ultimo viaggio terreno della sua mamma, venuta a mancare esattamente 85 anni dopo la sua nascita.

La signora aveva lavorato come sarta per passione. Aveva vestito le sue tre figlie, cucendo anche gli abiti di scena di Paola – conduttrice, attrice, showgirl – nella quale aveva creduto fin dai suoi esordi di carriera. Aveva infatti più volte raccontato di indossare i vestiti confezionati dalla sua mamma anche nel periodo in cui era esplosa come sosia di Madonna, ruolo che l’aveva successivamente consacrata al successo televisivo.

La famiglia di Carla Morra

La mamma di Paola Barale era ospite della casa di riposo Sant’Anna, dove si è spenta il 1° marzo proprio nel giorno in cui la sua famiglia si era riunita per festeggiare il compleanno. Carla Morra era infatti nata il 29 febbraio e, negli anni non bisestili, era solita festeggiare il giorno dopo. Originaria della frazione di San Sebastiano Rotto, era legata a Meco, agente di commercio e musicista della Filarmonica Arrigo Boito.

Una vita trascorsa al fianco della famiglia, anche negli ultimi anni in cui la malattia aveva preso il sopravvento sulla sua memoria. La signora era stata fautrice dei costumi con i quali Paola Barale aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, e le aveva dato fiducia malgrado la strada del successo fosse tutt’altro che tracciata.

Dal marito, con il quale aveva condiviso la sua vita, sono nate le figlie Paola, Gabriella e Nicoletta. Lascia così il suo compagno di vita, gli amati nipoti Matteo, Marco e Eve, i generi Silvio e Max e la sorella Anna. I funerali si sono tenuti il 3 marzo alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Bernardo a Fossano. È nelle ore successive che Paola Barale è intervenuta sul suo Instagram per l’ultimo saluto pubblico alla mamma. Una scelta in controtendenza rispetto alle sue abitudini: nonostante sia una donna di spettacolo, famosa e amata dal pubblico, ha sempre amato tenere riservata la sua vita privata preferendo concentrarsi solo sul suo lavoro.